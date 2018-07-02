Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом

В последнее время у Петра Порошенко обнаружилась страсть к торжественному открытию всего на свете. Народ стал потихоньку ждать, что в скором времени президент торжественно откроет бутылку пива

Последним таким случаем в рамках рабочей поездки по Донецкой и Запорожской областям стало открытие президентом дорожного знака. На самом деле, речь шла о вводе в эксплуатацию отремонтированного участка трассы, соединившего Днепр и Запорожье. Но кадры с президентом, срывающим синюю тряпицу с таблички “Н-08”, затмили все и вытеснили прочий смысл из и так не очень удачного пиар-мероприятия.

У Петра Порошенко оплошности случаются одна за другой. Скандальный отпуск на Мальдивах, слухи о покупке встречи с Трампом почти за полмиллиона долларов... И это всего за год до президентских выборов. Вразумительных ответов ни на один из перечисленных упреков президент не дает.

Кажется, он твердо намерен идти к своей победе, несмотря даже на падение рейтинга. Стратегия президента - не размениваться на мелочи, не реагировать на критику, которая является ничем иным как «происками врагов» и раскачиванием лодки, а генерировать исключительно позитивные новости и говорить только о достижениях, насколько это возможно в наших скорбных обстоятельствах.

А это невозможно именно в силу обстоятельств, которые политики, не умея отвечать на такие вызовы, предпочитают либо замалчивать либо, наоборот, заговаривать.

Юлия Тимошенко, например, предлагает спасать Украину с помощью викиномики и государства на блокчейн-платформе. Сомнительный рецепт для страны, на востоке которой идет война, а на западе целые села проваливаются под землю из-за обвалов в старых заброшенных минеральных шахтах. Однако ее "Новый курс" даже в таком виде, очевидно, вызвал ревнивый интерес у команды действующего президента, а вместе с интересом и жажду реванша. У нее новый курс, а у нас - новая дорога! Целых 23,7 км!

Петр Алексеевич так отчаянно хочет победы на выборах, что уже не замечает вопиющей несоразмерности предъявляемых им “достижений” масштабу задач, стоящих перед государством сегодня

Не замечает и откровенного комизма ситуаций, в которые его раз за разом кидает жажда политических побед. Как сказал Зигмунд Фрейд, комизм экономит психическую энергию за счет экономии мышления.

Психоанализ, кстати, вырос из попыток объяснить парадоксы поведения. Например, почему вполне разумные люди в попытках достичь заветную цель систематически совершают грубые и глупые ошибки, эту цель от них отдаляющие? Почему они хотят сказать одно, а вдруг говорят нечто прямо противоположное? Фрейд описывает пациентку, которая мечтала выйти замуж, но в первый же день замужества потеряла обручальное кольцо. Плохая примета, браку конец.

Или у Белы Грюнберже был клиент, очень одаренный человек, который мечтал сделать карьеру, но все время опаздывал или пропускал важные собеседования. Такое нелогичное и вредное по всем статьям поведение на самом деле полностью логично, поскольку отвечает истинным намерениям и желаниям этих людей. Клиентка Фрейда просто не любила мужа, хотя и не готова была себе в этом признаться. И чтобы снять с себя ответственность за принятие трудного решения, она доверилась силе плохих примет: “случайно” потеряла кольцо, чтобы приговорить брак к неудаче.

Клиент Грюнберже не хотел успеха как такового. А лишь такого успеха, который свалится ему на голову в виде подарка. Ведь он талантливый человек, а не какой-то бездарь, вынужденный что-то “заслуживать”. Этот феномен называется “неврозом судьбы”.

И есть сильное подозрение, что дурацкий (другого слова не подберу) пиар президента демонстрирует не его страстное желание победить, а как раз стремление любой ценой этой победы избежать. Будто его по-настоящему пугает перспектива еще на 5 лет растянуть пытку лидерства в воюющей стране, где никто не хочет быть благодарен, а все шлют одни проклятия и выдвигают бесконечные требования.

Поэтому он пусть неосознанно, но с энтузиазмом саботирует и так не слишком радужные перспективы победы на выборах.

Петр Порошенко явно устал быть президентом. Он заметно сдал, постарел. Это тяжелый груз и большое испытание, с которым президент справляется все хуже.

Ну что же, в Украине нет недостатка в людях, уверенных, что они справятся лучше. Снисходительные рассуждения про “попередников” - самый популярный у нас политический анекдот.

Однако внимательный наблюдатель с психоаналитической подготовкой без труда смог бы разглядеть в отечественной политике достаточно признаков “невроза судьбы”. Слишком уж расходятся у большинства наших лидеров декларации о любви к родине, о желании привести ее к успеху, и совершенно вредительские решения, которые они принимают несмотря ни на что.