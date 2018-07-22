Вдоль или поперек. Украинцам на местных выборах нужна двухпартийная система

В каждом городе, каждом селе, должны быть всего две партии. Партия тех, кто хочет строить мост вдоль реки и тех, кто хочет строить его поперек

Любите ли вы выборы так, как люблю я? Нет? А зря. Тот же театр, только с куда более дорогими билетами. И дешевыми актерами. Не надо рвать на себе волосы, и причитать об упадке нравов.

Старожилы помнят, еще пару тысяч лет назад, в Риме, родине нашей демократической системы, были те же проблемы. Не из кого выбирать, все негодяи, тотальный подкуп, плебс, схвативший бесплатный хлеб, и приведший к власти самого оголтелого горлопана. И ничего с тех пор не изменилось, и выхода нет, и круг замкнут, и чтобы перебить его, горлопана, надо дать и пообещать больше, а чтобы дать, надо украсть. И так взвинчивается эта спираль вранья, подачек и воровства, бесконечно, пока не лопнет со звоном, рассыпавшись осколками экономики.

Грустно? Ну, а как вы хотели, демократия ужасная вещь, лучше которой никто ничего не придумал. Очень спорят, как выбирать. По партиям? Ибо подкупают мажоритарщиков. Подкупают. Но вдумайтесь, мы ведь сразу упираемся в то, что гражданин быть избранным не может. Если не идет от партии. А партии наши, вы сами видели, звать будут, умолять, а приличный человек триста раз подумает и откажет. Не отмоешься за всю жизнь потом.

Мажоритарка? Хм. Олигархи скупят мажоритарщиков, как танцовщиц в стриптиз баре разберут, умных, красивых, поштучно и коллективами. И все будут счастливы, но зачем тогда выбирать кого-то, пусть олигархи сами рулят, из них и выберем. Хотите такого? Я нет. Что может быть более жалким и примитивным? Ничего. Ничего, кроме смешанной системы. Которая и преимуществ не дает, и пороки обеих предыдущих в себя впитывает и умножает стократно. Нет выхода, получается? Не знаю. Знаю другое.

А давайте представим, что мы не хотим играть в дурацкую игру все вместе. Хотим просто жить, интересуясь не глобальными проблемами, решить которые не можем никак, а мелкими. Радиусом от 5 до 30 километров.

Представьте себе, крошечный городок. Тысяч двадцать жителей. Наступают выборы в местные советы. И весь городок, глушь глухая и провинция дремучая, должен проникнуться, определиться и разделиться. На сторонников БЮТ, БПП и прочих Самопомощей. Условно называю, неважно. Смогут? Запросто. К утру будут рвать друг друга на части за вождей, имена которых узнали вчера. Нужно ли это? Никому не нужно. Нет большей дури, чем выборы в местные советы по политическому признаку.

В каждом городе, каждом селе, должны быть всего две партии. Партия тех, кто хочет строить мост вдоль реки и тех, кто хочет строить его поперек.

Партия тех, кто хочет разбить парки и тех, кто хочет настроить стадионов. Партия тех, кто хочет самый крутой в мире хлев, и тех, кто хочет самый большой в области элеватор. И не будет проданных франшиз. И не будут местные проходимцы пролезать под партийными брендами. И не смогут политсилы шантажировать мэров голосами своих депутатов. Ничего этого не будет. В теории, конечно, но мы ведь о теории.

Власть наша бесконечно оторвана от страны. И мы стонем об этом вечно, тянем за ней руки, причитаем, пытаемся догнать. А не надо

Спасемся городами. Городами, живущими деньгами своих граждан, бюджетами, их интересами и их волей. Можно ли так? Можно.

Я политизирован, очень политизирован, хоть и нет политсилы, которую готов бы был поддержать. Но вся политизированность моя улетучивается, когда я думаю о своем Городе. Меня не интересует ни успешность- неуспешность Майдана, ни реванш Антимайдана, ни европейская устремленность ни атлантическая интуитивность. Меня интересует туризм.

Город не туристический - не едут люди. Не едут люди - нет инвестиций - нет инвестиций - не едут люди. Круг, как всегда. Я готов выбирать между концепциями. Достроим метро, и разгрузим проспект, или прекратим, и затопим. Вместе с шансами разгрузить проспект. И мне для этого выбора, триста лет не нужна руководящая роль партии, любой партии, хоть с рейтингом 3%, хоть 7,5. Они хотят откусить от Города всё, что он может им дать, высосать и высушить. А я хочу, чтобы они кусали и сушили сами себя.

Уверен, у каждого есть представление о том, чего хочется. Чего нужно. Чего можно. В своем городе. Понимаете, когда есть мост, по нему едут все: и красные, и белые, и левые и правые. А когда его нет, не едет никто. Вот и вся суть споров. Никто не предлагает местные партии для городов. Абсолютно аполитичные. Свои, без всяких прицелов и мечтаний вырасти и взбираться на Олимп. А зачем Олимп? Ну победили наши в столице, и? Дважды и трижды. С отрывом и размахом. И? Какое до этого дело конкретному горожанину? Никакого. Кто бы ни был нашим. Так, тщеславие потешить. Но думкой то богатеют дурни.

Обидно, застрять в дураках. Нам бы стоило попробовать. На местном уровне, в состязании местных элит что-то найти. Нет местных элит? Появятся. Как только мы придем к тому, что нас интересуют они, а не покорение воздушных замков Столицы.