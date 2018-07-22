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Главная » Мнения » Вдоль или поперек. Украинцам на местных выборах нужна двухпартийная система
Макс Бужанский
блогер
Макс Бужанский блогер

Вдоль или поперек. Украинцам на местных выборах нужна двухпартийная система

Вдоль или поперек. Украинцам на местных выборах нужна двухпартийная система
Фото: masterok.livejournal.com

В каждом городе, каждом селе, должны быть всего две партии. Партия тех, кто хочет строить мост вдоль реки и тех, кто хочет строить его поперек

22.07.18 89
3700

Любите ли вы выборы так, как люблю я? Нет? А зря. Тот же театр, только с куда более дорогими билетами. И дешевыми актерами. Не надо рвать на себе волосы, и причитать об упадке нравов.

Старожилы помнят, еще пару тысяч лет назад, в Риме, родине нашей демократической системы, были те же проблемы. Не из кого выбирать, все негодяи, тотальный подкуп, плебс, схвативший бесплатный хлеб, и приведший к власти самого оголтелого горлопана. И ничего с тех пор не изменилось, и выхода нет, и круг замкнут, и чтобы перебить его, горлопана, надо дать и пообещать больше, а чтобы дать, надо украсть. И так взвинчивается эта спираль вранья, подачек и воровства, бесконечно, пока не лопнет со звоном, рассыпавшись осколками экономики.

Грустно? Ну, а как вы хотели, демократия ужасная вещь, лучше которой никто ничего не придумал. Очень спорят, как выбирать. По партиям? Ибо подкупают мажоритарщиков. Подкупают. Но вдумайтесь, мы ведь сразу упираемся в то, что гражданин быть избранным не может. Если не идет от партии. А партии наши, вы сами видели, звать будут, умолять, а приличный человек триста раз подумает и откажет. Не отмоешься за всю жизнь потом.

Мажоритарка? Хм. Олигархи скупят мажоритарщиков, как танцовщиц в стриптиз баре разберут, умных, красивых, поштучно и коллективами. И все будут счастливы, но зачем тогда выбирать кого-то, пусть олигархи сами рулят, из них и выберем. Хотите такого? Я нет. Что может быть более жалким и примитивным? Ничего. Ничего, кроме смешанной системы. Которая и преимуществ не дает, и пороки обеих предыдущих в себя впитывает и умножает стократно. Нет выхода, получается? Не знаю. Знаю другое.

А давайте представим, что мы не хотим играть в дурацкую игру все вместе. Хотим просто жить, интересуясь не глобальными проблемами, решить которые не можем никак, а мелкими. Радиусом от 5 до 30 километров.

Представьте себе, крошечный городок. Тысяч двадцать жителей. Наступают выборы в местные советы. И весь городок, глушь глухая и провинция дремучая, должен проникнуться, определиться и разделиться. На сторонников БЮТ, БПП и прочих Самопомощей. Условно называю, неважно. Смогут? Запросто. К утру будут рвать друг друга на части за вождей, имена которых узнали вчера. Нужно ли это? Никому не нужно. Нет большей дури, чем выборы в местные советы по политическому признаку.

В каждом городе, каждом селе, должны быть всего две партии. Партия тех, кто хочет строить мост вдоль реки и тех, кто хочет строить его поперек.

Партия тех, кто хочет разбить парки и тех, кто хочет настроить стадионов. Партия тех, кто хочет самый крутой в мире хлев, и тех, кто хочет самый большой в области элеватор. И не будет проданных франшиз. И не будут местные проходимцы пролезать под партийными брендами. И не смогут политсилы шантажировать мэров голосами своих депутатов. Ничего этого не будет. В теории, конечно, но мы ведь о теории.

Власть наша бесконечно оторвана от страны. И мы стонем об этом вечно, тянем за ней руки, причитаем, пытаемся догнать. А не надо

Спасемся городами. Городами, живущими деньгами своих граждан, бюджетами, их интересами и их волей. Можно ли так? Можно.

Я политизирован, очень политизирован, хоть и нет политсилы, которую готов бы был поддержать. Но вся политизированность моя улетучивается, когда я думаю о своем Городе. Меня не интересует ни успешность- неуспешность Майдана, ни реванш Антимайдана, ни европейская устремленность ни атлантическая интуитивность. Меня интересует туризм.

Город не туристический - не едут люди. Не едут люди - нет инвестиций - нет инвестиций - не едут люди. Круг, как всегда. Я готов выбирать между концепциями. Достроим метро, и разгрузим проспект, или прекратим, и затопим. Вместе с шансами разгрузить проспект. И мне для этого выбора, триста лет не нужна руководящая роль партии, любой партии, хоть с рейтингом 3%, хоть 7,5. Они хотят откусить от Города всё, что он может им дать, высосать и высушить. А я хочу, чтобы они кусали и сушили сами себя.

Уверен, у каждого есть представление о том, чего хочется. Чего нужно. Чего можно. В своем городе. Понимаете, когда есть мост, по нему едут все: и красные, и белые, и левые и правые. А когда его нет, не едет никто. Вот и вся суть споров. Никто не предлагает местные партии для городов. Абсолютно аполитичные. Свои, без всяких прицелов и мечтаний вырасти и взбираться на Олимп. А зачем Олимп? Ну победили наши в столице, и? Дважды и трижды. С отрывом и размахом. И? Какое до этого дело конкретному горожанину? Никакого. Кто бы ни был нашим. Так, тщеславие потешить. Но думкой то богатеют дурни.

Обидно, застрять в дураках. Нам бы стоило попробовать. На местном уровне, в состязании местных элит что-то найти. Нет местных элит? Появятся. Как только мы придем к тому, что нас интересуют они, а не покорение воздушных замков Столицы.

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