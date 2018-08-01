Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга

Вчера в Бердянске выстрелом в спину был убит Виталий Олешко, позывной Сармат. Участник АТО, боец «Донбасса» был убит выстрелом в спину из обреза охотничьего ружья во дворе собственного мини-пансионата «Атмосфера»

Не было никаких суперсхем. Убийцы приехали на «Таврии», исполнитель просто зашёл во двор и разрядил двустволку в спину Олешко. При свидетелях — в момент убийства во дворе дома были жена и друг жертвы. Никто из них не пострадал.

Исполнитель застрелил Сармата на их глазах. И вышел. Никаких «зачисток», никаких ожидающих за дверями «мерседесов» с работающими моторами. Никаких тебе «Хеклер и Кох» с глушителями. Чисто дисконтный вариант — минимум пафоса, максимум эффективности. При выстреле из обреза в упор сложно промахнуться, и выжить у жертвы нет шансов. Дёшево и сердито — «Таврию» с отработанным стволом бросили в городе, сами рванули в сторону Мелитополя, где их благополучно взяли — четверых на дороге, одного задержали в Бердянске.

Я не могу заявлять со 100-процентной уверенностью, но у меня есть основания верить моему источнику в этом городе — человеку мне близкому, умному и весьма осведомлённому в местных раскладах.

Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет. В этой истории вряд ли всплывут политические корни, русский след или противостояние элит. Вероятно, всё окажется гораздо проще.

Если обычный электрик решает, что он способен выполнить сложный ремонт на высоковольтной ЛЭП, то вопрос, убьёт его током или не убьёт, не стоит. Стоит вопрос: КОГДА его убьёт током. Это как с человеком, который учился разминированию по интернету — количество прочитанных статей на разлёт осколков не влияет. Жаль человека, но он полез на мачту по своей воле. Он сам взялся разминировать взрывное устройство. Он думал, что это ему «на раз».

На самом деле мы уже всё это видели в 90-е: когда одни «афганцы» убивали других — это никого не удивляло

Ничего личного, просто бизнес. И боевое братство не спасало, и одни и те же татуировки не давали конкурентного преимущества. Люди, умеющие убивать, использовали свои профессиональные навыки. Любая война приводит к появлению в обществе профессионалов с заниженными социальными ориентирами. Это закон. И не мы его придумали.

Без обид: солдат — это почётное звание. На войне. Дома надо снова стать гражданином. Исполнять законы, работать, ценить человеческую жизнь. Те, кто служил, знает: солдаты бывают разные, как и другие, обычные люди. Одни вернутся в нормальную жизнь и помогут ей стать лучше, а другие навсегда останутся на войне. До самой смерти. Хорошо, что первых гораздо больше, в разы больше, иначе было бы совсем тяжко.

Удостоверение участника боевых действий не индульгенция и не бронежилет. Когда один участник АТО убивает другого участника АТО, то это на 99% не политическое убийство — это борьба за сферы влияния, конфликт интересов: разборки между людьми, которые полагают, что теперь у них есть право всё переделить, используя ситуацию в стране, настроения в обществе и новые навыки.

На самом деле это самоистребление. Война на улицах, в которой победителями будут не бывшие солдаты (возможно, единицы из них поднимутся на вершину преступной пирамиды, но это редкие случаи), а те, кто их нанимает или использует в тёмную за мелкий прайс.

Повторюсь, ситуация практически повторят 90-е, с ожидаемым мощным вхождением бывших военных в криминальный мир. И, боюсь, что призыв «Пацаны! Не стреляйте друг в друга…» будет так же малоэффективен, как и годы «первоначального накопления капитала».

На самом деле есть только два варианта. Люди, пережившие войну, возвращаются домой и меняют страну к лучшему. Люди, пережившие войну, приносят войну домой.

Это одна и та же война. И тот же самый дом. Но люди разные.