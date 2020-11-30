Веселый парень с Банковой. Почему Зеленский снимает видосики, когда Украина пошла вразнос

Я давно с нескрываемым удивлением наблюдаю за информационной политикой нынешней власти. Она находится где-то между "отсутствует" и "идиотская".

Казалось бы, что тут непонятно? Нельзя снять штаны и голой задницей тыкаться в кромешную тьму реальной политики. Конечно же, рано или поздно оттуда прилетит чья-то ребристая подошва.

Если перефразировать. Зеленского бросили под информационные танки. Президента сливают те самые акционеры АО "Слуга народа". Те самые олигархи, которые наживают миллиарды на ничего не секущем президенте. Ближний круг, который в полный рост зарабатывает на дорогах и других интересных коррупционных проектах. И знаете, что удивляет? Хоть бы одна сволочь организовала Зеленскому информационное прикрытие.

Савик Шустер — не в счет. Я имею в виду настоящее прикрытие, которое активно продвигает информационную политику новой власти. У Порошенко были "порохоботы". Они были истеричные и лживые, но они были. И их лозунги даже долго работали.

А у Зеленского нет никого. Есть только "слуги народа", которые сливают его на каждом углу. То ли в силу тупизны, то ли по приколу, то ли потому, что их задача – перебросить всю ответственность на веселого парня с улицы Банковой.

Особенно умиляет тенденция последних двух месяцев – "слуги" хором утверждают, что в стране все хорошо. Просто это мы, недалекие, не видим улучшения. Это когда дом горит, а вместо тушения пожара слуги обсуждают, в какой цвет будут красить плинтуса.

И вот, дождались. В Украине начали всерьез обсуждать, нужен ли стране президент.

Уже бабки во дворе признают, что Зеленский – просто хороший парень, который снимается в видосиках. На реальную политику он не влияет. Воров не контролирует. Олигархам не мешает. Страну никуда не ведет. Зеленский — свадебный генерал. Это как Медведев в России, только без страшного Путина за спиной. Вольница.

Удивляюсь больше потому, что такого не было даже при либеральном Ющенко, не говоря уже о властном Кучме или жестком Януковиче. Четкий показатель того, что президентская власть в Украине стала явлением маргинальным. Смешным. Нерукопожатным.

Проблема не во враждебных силах. Абсолютно в любой стране поругивают власть. Но чтобы всего за год слить репутацию президента (не Зеленского, а института президентства) — нужно постараться. Главу государства могут любить, могут бояться, могут уважать. Но чтобы вытирать об него ноги – такое впервые.

Конечно же, в таких условиях со всех сторон лезут реваншисты. "Крыголам" один чего стоит. Представляю себе, как об этом говорят в Офисе президента. Наверное, смотрят рейтинги и высматривают злые силы, которые засылают в Украину своих диверсантов. Конечно же, никто не скажет: "Вова, ты гонишь". Скажут вместо этого: "Владимир Александрович, тучи враждебные ходют над нами".

Но Зеленского сливают не реваншисты, а его собственное окружение. Вот чего ему никто не говорит. А он, наверное, и не хочет знать.

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