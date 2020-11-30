Полиция у подъездов и штрафы за вынос мусора без масок. Особенности карантина по-израильски

Закончил две недели полного карантина в Израиле. Приняла и вписала меня армия, конечно же, причем срочники. Контрактной армии в Израиле нет.

Полное оформление и затем доставка в гостиницу, где армия образовала карантиный центр. Там меня солдаты вписали в отдельный номер, где ровно две недели я жил с запретом выходить даже в коридор. Мусор забирали только после того, как я запаивал его в два плотных специальных пакета, причем персонал ходил в костюмах химзащиты, а не просто в тряпичных масках.

Еду приносили три раза в день. Еда была до боли знакомой — и на второй день я понял, что кормили с армейской столовой. Впрочем, кормили хорошо, сбалансированно. Предложили три меню на выбор: мясоед, вегетарианец или веган. Эти меню есть в армии Израиля, если что. Каждый день врач проверял мое самочувствие. Армейский врач, конечно же. По истечении двух недель мне дали разрешение покинуть карантин.

В Израиле скоро будут вводить третий полный локдаун. В масках нужно ходить даже на улице. Даже если эта улица пустая. И это не шутка. Моих знакомых недавно оштрафовали за то, что они ходили выносить мусор и не были в масках. Полиция подловила их прямо у подъездов. В Хайфе.

Мои украинские друзья удивляются: мол, зачем такие гипермеры, ведь есть мнение, что "не так страшен черт, как его малюют". Смотрите, по Шмитту суверен тот, кто имеет возможность объявить о чрезвычайном положении.

Я напомню, Израиль был первым после Поднебесной, кто начал готовится к пандемии, еще до Италии и Испании, еще до того, как в стране появился первый зараженный. Израилю важно показать миру, что он суверен, что он сам решает. Он не просто участник событий, он тот, кто решает, что опасно, а что нет.

Не знаю, вдохновлялся ли основатель системы верховенства права, свободы слова и независимости судебной власти в государстве Израиль Шимон Агранат трудами Карла Шмитта. Впрочем, как любой серьезный законник и юрист, скорее всего. Труды коронного юриста Третьего рейха — это основа для понимания сегодняшних процессов в мире — в области права, и в особенности, в логике поведения Израиля.

Это не первый такой случай. Если вы пристально присмотритесь к жизни утопии евреев с 1948 года и по сей день, а шире — еще со времен еврейского поселенчества в Палестине, то увидите, что Израиль (какие бы власти у руля не были, хоть левые социалисты, хоть правые неолибералы) постоянно своим поведением доказывает, что он суверен. Что над ним нет хозяина.

Даже ядерным оружием он обзавелся вопреки воле США (но это не точно :) не точно, что есть оружие :), начал свою космическую программу после того, как США отказались предоставить Израилю спутниковые снимки. Бомбил ядерные реакторы арабских государств без "разрешения" США. Да что там говорить — даже бомбил военный корабль США и убивал американских солдат, когда хотел этого.

Недаром антисемиты всех мастей любят байку о том, что не Израиль на поводке у США, а как раз наоборот, это США на поводке у сионистов (а еще жидорептилоидов, соросят, биллов гейтсов и тд.)

Точно так же и с пандемией. Израилю плевать, что там говорят ВОЗ, США, Трамп, Евросоюз или сама Поднебесная. Израильские ученые сами определяют уровень опасности, власти сами решают, какие карантинные меры нужны, армия справляется с этим заданием на четверку с плюсом, а граждане покорно это принимают.

Как-то так.

Вдогонку. Армия обороны Израиля готовится в эти дни к войне. На самом деле уже не первый год, но в эти месяцы в особенности. Но лучше бы не было никакой войны, ибо худой мир всегда лучше, чем хорошая война. Очень задолбали все, кто хочет мясорубки — обычно это сытые коты, которые сами не будут брошены в эту самую мясорубку убивать и умирать.

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