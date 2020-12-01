Денег нет, но вы держитесь. Почему 8000 грн не помогут украинскому бизнесу пережить локдаун

Сегодня утром слушал выступление в Раде главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.Даниила Гетьманцева. Он сказал, что мы себе не простим, если не отправим людей и бизнес в полный локдаун.

Аргумент правильный: человеческие жизни важнее всего. И если действовать по этой логике, то нужно запирать людей по домам не через месяц, а прямо сейчас – потому что каждый новый день будет только прибавлять риска получить новые смерти.

Но мне жаль, что Гетьманцев, как глава финансового и налогового комитета говорит о медицине, а не о выживании экономики. А экономике нужна правильная политика государства.

Я не говорю "помощь", потому что 8000 грн помощью не являются. Это издевательство над бизнесом, который недозаработал миллиарды.

Правильная государственная политика в Украине должна свестись к двум вещам.

1. Признать, что денег бизнесу дать не может

2. Придумать, как минимизировать ущерб экономике.

О чем речь? У бизнеса и населения уже нет того запаса прочности, который был перед мартовским локдауном. Новый год для многих – едва ли не последний шанс поправить финансовое положение.

Закрыв бизнесы в конце декабря, правительство нанесет по ним удар. В первую очередь, пострадают не олигархи и не крупный бизнес с иностранным капиталом, а малый и средний бизнес украинского происхождения. То есть, может повториться "банкопад", только теперь в масштабах всей экономики.

Главный итог "банкопада" – это не миллионы обманутых вкладчиков. Это прежде всего уничтожение огромной части экономики. Представьте на секунду (не дай Б-г), что решением правительства у вас отобрали половину имущества и просто ее сожгли. Именно это сделала прошлая власть руками Валерии Гонтаревой.

А уже потом оказалось, что попутно пришлось тратить сотни миллиардов из бюджета, остались сотни тысяч обманутых вкладчиков, работники банков лишились работы, а бизнес потерял оборотные средства, за счет которых мог развиваться. Фактически, уничтожив деньги, во время "банкопада" убили огромный кусок украинской экономики.

Нас всех ограбили, рассказывая сказки об "очистке" и собственной честности. Теперь главная по службе в очистке сидит в Лондоне, власть сменилась, а "банкопада" как бы и не было.

И вот, та же самая история грозит повториться, но уже в куда большем масштабе. Тысячи мелких и средних бизнесов оказались на грани банкротства. А это значит, что они не заплатят зарплаты сотням тысяч людей.

Кто-то останется без работы.

Дальше включится эффект домино. Люди не потратят деньги в магазинах, деньги не пойдут в оборот, и многие другие бизнесы тоже недозаработают, не заплатят зарплаты, уволят людей и так далее. Когда начинается такой эффект домино, его крайне сложно остановить. Эффект от него – это разрушенные жизни сотен тысяч людей. Это ущерб для экономики. Еще большая бедность.

Понимает ли это власть? Не знаю. Понимает ли это Гетьманцев? На сто процентов. Именно поэтому крайне удивительно, что он говорит о медицине, но молчит о деньгах.

А в это самое время депутаты "Слуги народа" втайне "пилят" бюджет. В бюджете-2021 нет ни намека на компенсационные программы. Есть лишь перераспределение все время сжимающегося денежного пирога. На продолжение "Большой стройки", на программы поддержки себя родных. А значит, бизнесу и обычным гражданам разрешено выжить, но самостоятельно. Денег нет, но вы держитесь.

Тут нет никакой медицины. Тут нет и интеллектуального локдауна – все всё понимают. В этой истории есть отсутствие совести и безусловно правильное направление "слуг" в направлении свалки. Причем, абсолютно всех слуг – и популистов, и "соросят", и молчащих не к месту. А вишенкой на свалке станет угадайте кто.

Я надеюсь только на одно: что такое удушение бизнеса – это не целенаправленная державная политика. Иначе очень попахивает не только "банкопадом", но и временами Юры Енакиевского.

Вывод: дорогие сограждане, совершенно правильно вы работаете в "тени" и не платите налоги. Как государство к вам, так и вы к нему. И не надо петь мантры о социальной ответственности. "Слуги", поздравляю ох@емши.

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