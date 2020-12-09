Забивать голову историческими датами. Зачем нам нужны знания о прошлом, и какая от них польза

За последние лет тридцать я часто встречал высоколобых интеллектуалов, которые оправдывали надвигающееся невежество и варварство с каким-то почти восторгом, "во имя прогресса".

Молодые люди стали меньше читать? Да просто на смену нудным книжным червям приходят светлые поколения визуалов. Студенты считают, что эпоха Просвещения была в десятом веке, а Декарт вдохновенно творил в девятнадцатом? Да зачем им эти ненужные даты, эпохи, вместе с Просвещением и Декартами-Паскалями! Не забивайте молодым людям головы бесполезной информацией!

И вообще, даты и имена можно подсмотреть в интернете. Пусть молодые люди помнят то, что им важно и интересуются тем, что им полезно.

Но неужели грамотно говорить и писать, знать даты, имена и названия книг (хотя бы названия!), — действительно не важно?

Положительный ответ на это вопрос в последние десятилетия стал постепенно становиться общим местом в силу своей очевидности.

Но тут пришли представители когнитивных наук и начали все портить. Оказывается, не читая книги, воспринимая только визуальные сюжеты, человек глупеет, становится беззащитным перед манипуляциями, ему труднее собрать реальность в единое целое из разрозненных фрагментов.

Ведь, что такое чтение? Это декодирование абстрактных символов с целью извлечения целостного и конкретного смысла. Это искусство освоения текстуального пространства для порождения понимания.

А что такое расположение событий по эпохам и датам? Это помещение человеческих деяний в порядок истории, в сеть причинно-следственных отношений.

Если мы не включаем события в исторический контекст, мы лишаем их всякого значения. Случилось, ну и случилось. А когда и зачем, — о том не ведаем и ведать не желаем. Он или я что-то сказали. Для чего, с какими намерениями, какой в этом смысл? Не знаем, какая разница! Просто прикольно было поболтать.

Но представьте, что ваш день утратил всякий порядок и последовательность. Что ваши фразы утратили всякий смысл. Что продвигаясь по улицам города или по тропинкам парка, вы утратили ориентиры. Выйдя из дома на улицу, вы забыли, куда и с какой целью идете.

Не вписывая себя в исторические повествования, мы лишаем смысла все, что мы делаем, обесцениваем все наши цели и замыслы.

Конечно, наше понимание может меняться, наши оценки эпох и событий могут кардинальном образом пересматриваться. Но эти изменения и пересмотры, в свою очередь, возможны только в истории. Мы же пересматриваем многое в своей жизни, наше понимание самих себя постоянно открыто для изменений. Но все это при условии, что есть что понимать и оценивать, что есть система координат…

Так что знание исторических дат и последовательность исторических событий, — вещь далеко не праздная. Историческое беспамятство выбрасывает нас из истории в чистую биологию, причем, в ее самых патологических формах.

Все просто: читайте книги, размышляйте. Но самое главное — учите исторические даты и запоминайте последовательность исторических событий.

Иначе, в один прекрасный день, выйдя из дому, пройдясь по соседним улицам, вы забудете и куда идете, и где ваш дом…

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Публикуется с согласия автора.