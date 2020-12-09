Человек, который украл железную дорогу. История самого скандального финансиста США в 19 веке

Свое состояние он сделал на железных дорогах. И делал это, даже по меркам своего времени, незаконно!

Почему, даже? А потому что это было совсем другое время. С совсем другими нравами и законами. Даже понятие "закон" в то время имело значение только для тех, у кого были деньги.

Фальсификация, подкуп, рейдерство, игнорирование интересов других акционеров — тогда это была нормальная практика. Это был единственный способ выжить в диких условиях джунглей, что царили в американском бизнесе того времени.

Впервые Гулд начал спекулировать с акциями железнодорожных компаний в 1859 году. Во время Гражданской войны в США он еще больше влез в эти спекуляции. Он покупал акции мелких железнодорожных компаний по дешевке, при этом, часто используя методы для снижения цен, чтобы купить ещё дешевле. Потом объединял компании, фальсифицировал доходы, и продавал акции созданных им компаний по завышенным ценам.

Когда новые акционеры понимали, что их обманули, и они покупали банкрота, цены на акции снова падали. И Джей заново мастерил новые схемы обмана! Этот человек опередил свое время, как минимум тем, что даже через 100 лет, похожей практикой пользовались на Уолл-Стрит.

Примерно как раз в то же время, могущественный промышленник Корнелиус Вандербильт решил строить свою железнодорожную империю. Часто, не имея достаточно своих средств, эти промышленники объединялись с другими чтобы заполучить определенный бизнес.

Одной из таких компаний была железная дорога Эри. К середине 1850-х эта компания, построенная за государственные средства, оказалась на грани банкротства. И безусловно, такие стервятники бизнеса, как Вандербильт, не могли этим не воспользоваться. Совместно с Дэниелом Дрю он, удачно спекуляруя акциями, смог получить контроль над этой компанией.

Однако, как часто бывало в то время, Вандербильт, получив контроль, чем-то обидел Дрю и тот решил отомстить. И вот здесь на сцене появился Гулд.

Вступив в сговор с обиженным дельцом, он выпустил большое количество конвертируемых облигаций без ведома Вандербильта.

Что такое конвертируемая облигация? Эта облигация, которую можно перевести в акции. Конечно, это процесс чреват неожиданным разводнением акций на руках одного акционера, однако именно этого добивались заговорщики.

После того, как облигации конвертировали, то оказалось, что Вандербильт больше не владеет этой железной дорогой, а контроль перешёл в руки заговорщиков. Безусловно, здесь не обошлось без нечистых на руку политиков, которые узаконили этот процесс.

Вандербильт был в ярости. Используя все свои связи и деньги, он пытался добиться справедливости. Поговаривают, что он тогда угрохал уйму денег на лоббистов и подкуп политиков, чтобы отменить закон, позволивший мошенническим способом выпустить акции.

Однако, сенаторы брали деньги и у него, и параллельно, у Гулда, вероятно, смеясь с обоих. В конце концов, ему удалось прижать заговорщиков к стенке, но они успели покинуть Манхеттен, опасаясь судебного преследования. Однако компанию Вандербильдт так и не вернул.

Впоследствии Гулд возглавил "отжатую" компанию, продолжая использовать свои излюбленные методы манипулирования акциями. А когда Гулд узнал, что Дрю тайно встречался с Вандербильтом, то решил его наказать и лишить контроля с помощью своих методов. Гулд шел к своей цели. И его не беспокоило то, что на этом пути он шёл буквально по трупам своих врагов и бывших партнеров.

Гулд превратил манипуляции в целую науку. Однако самая грандиозная сделка Гулда была еще впереди. В то время как раз закончилась Гражданская война. И правительство США выпустило огромное количество необеспеченных золотом долларов, чтобы ее финансировать.

По сути, доллар стал внутренней валютой. Им можно было расчитываться внутри государства, однако во внешнеторговых операциях по прежнему рассчитывались золотом. И получалось, что от курса доллара к золоту зависели прибыли фермеров.

Если задрать цены на золото, прибыли фермеров возрастут, они повезут зерно на продажу, и таким образом, железная дорога заработает. Узнав через свои связи с окружением президента, что пока продажа золота не входит в планы правительства, Гулд совместно с другими дельцами решили использовать это в своих целях.

В 1869 году Гулд в сговоре с другими спекулянтами решил взвинтить цены на золото. Они начали массово скупать благородный металл, что, в конечном итоге, привело к росту его цены с 4,5 дол до 150 дол за унцию.

При этом, они хотели загнать рынок в угол. Это значит, что они могут требовать от других игроков, играющих на понижение, закрыть свои контракты с огромными убытками.

Они даже начали в газетах публиковать списки должников, которые должны закрыть свои долги по позициям в золоте по заоблачной цене в 160 дол! На рынке началась паника! При этом, постоянно сами слали письма и подарки президенту и его окружению, чтобы те не вздумали продавать золото.

В конце концов, их пир был окончен внезапно, когда неожиданно для всех правительство приняло решение погасить долги Гражданской войны золотом и выбросило на рынок огромные объемы этого золота.

Рынок золота камнем упал вниз. Этот день стал известен в истории, как Чёрная пятница 1869 года и привел к катастрофическим разрушениям финансовой системы США. Позже, несмотря на расследования этого инцидента, так и никто не был наказан. Гулд и его партнеры избежали судебного преследования. Хотя с тех пор Гулда возненавидели все кто его знал.

В 1873 году он попытался взять под контроль компанию Эри и подкупил лорда Гордона-Гордона за 1 млн долл, чтобы тот помог ему в этом. Только лорд оказался мошенником и сбежал в Канаду. Гулд, используя свои связи, решил похитить его и затребовать обратно свои деньги.

Однако попытка закончилась провалом. Похитителей схватили на границе и посадили в тюрьму. Данный инцидент чуть не привел к военному вторжению США в Канаду. Но похитителями оказались довольно влиятельные люди в Штатах. Потому канадцы были вынуждены их отпустить.

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Публикуется с согласия автора.