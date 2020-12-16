Порошенко возвращается. Зачем у Зеленского снова продвигают карательный закон о медиа?

Кошмар времен Порошенко возвращается.

Теперь уже новая власть кормит нас тезисами о том, что против Украины идет агрессия, и мы обязаны защитить ценности Революции Достоинства.

В разное время под прикрытием этих лозунгов творилось разное безобразие. Вот и сейчас власть просит новые полномочия. В этот раз — просит право без суда наказывать средства массовой информации и отдельных журналистов.

Нам обещают, что все будет честно. Говорят, что честных журналистов не тронут и даже не объявят нечестными. И что не будет преследования СМИ за неудобные материалы. Будут только бороться с российской агрессией.

Но знаете, я не слишком верю в эти обещания. Была хорошая закалка во времена Сталина. Власть без суда расстреливала и отправляла в лагеря миллионы людей, якобы в рамках борьбы с немецкими и английскими шпионами. По факту, уничтожили цвет нации — профессоров, ученых, военных, профессионалов.

В переводе на сегодняшние реалии, власть обещает бороться с русской пропагандой. Но ничто не мешает развернуть те же орудия против журналистов, которые критикуют саму власть. За воровство, за ложь, за двойные стандарты, за работу на олигархов, за предложения продать собаку и заплатить этими деньгами за коммуналку.

Запросто может случиться так:

Журналист покритиковал "Большую стройку" — через неделю ему запретили писать или снимать сюжеты. Не напрямую — просто в один прекрасный день ни одна площадка не соглашается брать его тексты, иначе их лишат лицензии и заблокируют сайт. А самому журналисту выписали неподъемный штраф, будто это он разворовал "Укрзализныцю". А самое главное — это произошло без решения суда, просто решением сотрудника СБУ в пыльном кабинете.

Особенно умилительно, что российской агрессией прикрывают вполне конкретный материальный интерес. Глава Нацрады по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк уже должна уходить на пенсию по возрасту. Но она хотела бы остаться, поэтому специально в законе "О медиа" была статья, позволяющая ставить пенсионера на высокую должность.

Была лишь одна проблема — о закон "О медиа" споткнулся о мнения тысяч журналистов (ох уж эти агенты Кремля) — поэтому власть проталкивает новый законопроект — "про забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення". Автор — традиционно для таких случаев Никита Потураев.

В этом законопроекте всего несколько пунктов, важных для сохранения контроля над всеми телеканалами страны (зачеркнуто) для борьбы с российским агрессором. Один из них — пункт о снятии пенсионных ограничений. Конечно, я понимаю Ольгу Герасимюк — она будет видеть русских агентов даже у себя в спальне, лишь бы остаться на должности.

В законопроекте Потураева есть еще более сладкие пункты, необходимые для победы над агрессором. Это материальное обеспечение сотрудников Нацрады. Ее уже упомянутая глава Ольга Герасимюк, например, сможет получать 81080 грн официальной зарплаты плюс надбавки, доплаты, премии и другие выплаты.

А чтобы персонал Нацрады крепче сжимал в руках информационное оружие в борьбе с российской агрессией, предлагают поставить ему оклады в три (!) раза выше, чем у сотрудников Секретариата Кабмина.

Оно и понятно: в здании Нацрады находиться опаснее, чем на передовой в Донбассе. Кремль так и шарашит туда "Градами". А пока закон примут, Верховная Рада блокирует переизбрание новых членов Нацрады — придерживает места для Герасимюк и ее команды.

Вот разница между рассказами о российской агрессии и украинскими пенсионно-зарплатными реалиями.

Но главное, конечно, не пенсионный возраст Герасимюк и не ее зарплата. Это все проба почвы для того, чтобы потом протолкнуть закон "О медиа". Усилий лоббистов все равно недостаточно, но они не сдаются. Они хотят под видом имплементации требований ЕС протянуть совсем другие нормы. В частности — право карать журналистов и СМИ без решения суда.

Вы резонно спросите: разве нам не нужны чрезвычайные полномочия? Разве нет никакой агрессии России против Украины?

Агрессия, конечно, есть. Но она есть для миллионов обычных людей. А для нескольких тысяч человек, которые контролируют власть в стране, все как-то иначе.

Поэтому чрезвычайные полномочия — чрезвычайно опасная вещь в руках этих людей, потому что будут гарантированно использованы для борьбы с идейными оппонентами.

Смотрите сами. Вот уже семь лет мы ведем войну. Лучшие люди Украины гибнут на Донбассе. Они реально ставят на кон свои жизни.

Власть тоже — вроде бы — ведет войну. Только она ничего своего не ставит на кон. Не то что жизни — свою шкуру.

Особенно хорошо воевал Порошенко. Расплодил порохоботов, которые заполнили информационное пространство флюидами "Армії-Мови-Віри". И вроде бы, все правильно они говорили. Лично я и за сильную армию, и за державну мову, и за крепкую национальную церковь. Но было постоянное чувство, что нас обманывают.

И это чувство было правильным.

Пока порохоботы кормили нас тезисами о патриотизме и стране-агрессоре, никто России войну не объявлял.

Дипломатические отношения не разрывал.

Активировать Будапештский меморандум, — не требовал.

Наоборот!

Украина продолжала покупать русский газ под видом европейского.

Порошенко продавал России свои конфеты и крахмал, а при случае поздравлял Путина с днем рождения. Пинчук поставлял колеса для Российской железной дороги.

А вся гвардия Порошенко и "Народного фронта" зарабатывала на крови украинских солдат. Пилила государственную собственность.

И даже не удосужилась ответить на вопрос: кто же расстреливал людей на Майдане? И почему во время расстрелов на Майдане не оказалось ни одного "лидера оппозиции".

Казалось бы, у нас шла война. Зачем же Порошенко позволил куму Путина — Виктору Медведчуку — скупать телеканалы? Все то, о чем пишет в своем заявлении Нацрада — происходило прямо у нее на глазах долгие годы. И ничего, вроде бы не замечали.

При Зеленском — ровно то же самое, только без истеричных порохоботов.

Разрыв между словами и реальностью сохранился. Просто нам уже не промывают мозги на тему "Армії-Мови-Віри". Подозреваю, потому что промывка финансировалась из государственного бюджета. Отключили приток денег — не стало и казенного "патриотизма".

И вот, уже Нацрада времен Владимира Зеленского требует дать государству особую власть. Зачем плодить зеленоботов, если можно просто взять все — и запретить?

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Публикуется с согласия автора.