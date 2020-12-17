Развилка для Зеленского. Пойдешь направо — поедешь в Ростов, налево — и до Ростова не доедешь
Я не знаю, как правильно надо поступать с протестующими, особенно в ситуациях, когда протесты начинают походить на массовые беспорядки. Но любое насилие — это палка о двух концах. Особенно в нашей стране, с ее опытом двух Майданов и после 6 лет войны.
Вы, которые всерьез возмущаетесь в сети тем, как полиция в Киеве "винтит" участников протестов мелких предпринимателей — вы что, всерьез думали, что наш ОМОН отличается от беларуского?
Да ну?
Я не знаю, как правильно надо поступать с протестующими, особенно в ситуациях, когда протесты начинают походить на массовые беспорядки.
Я бы, наверное, действовал жестко. Но любое насилие — это палка о двух концах. Особенно в нашей стране. Особенно с нашим опытом двух Майданов. Особенно после 6 лет войны.
Зеленский все время ищет простые решения сложных проблем. Как в сериале.
Давайте раздадим людям по 300 долларов! И все будут счастливы! И Украина станет богатой!
Но… Это не выход из системной проблемы разрушения малого и среднего бизнеса коронавирусными ограничениями.
Я даже не уверен, что этот выход есть, если честно.
С одной стороны, ситуация чревата сотнями тысяч заболевших и тысячами умерших, коллапсом здравоохранения и т.д., вплоть до общего коллапса.
С другой стороны, люди не могут кушать пироженые, когда у них нет на хлеб. И 300 долларов точно их не спасут.
Классический цугцванг. Любой ход ведет к ухудшению ситуации.
И простых решений тут нет и быть не может.
Пойдешь направо — поедешь в Ростов. Пойдешь налево — и до Ростова не доедешь.
Не скажу, что все началось с йолки, но йолка у нас точно сакрально-роковая и тоже показательный вариант.
Показатель того, что флюгер хорош для определения направления ветра, но не для управления страной. Замена шляпы на звезду, на самом деле, сигнал о слабости власти, которую можно засвистеть в два пальца.
Все-таки чтение "Государя" Макиавелли должно быть в обязательной программе для президентов. И Насима Талеба нужно читать, с его "лебедиными" ассоциациями. Вообще, читать полезно.
Простых решений нет, даже если для них есть специальный офис.
А ОМОН — он всегда ОМОН.
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