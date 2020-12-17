Развилка для Зеленского. Пойдешь направо — поедешь в Ростов, налево — и до Ростова не доедешь

Вы, которые всерьез возмущаетесь в сети тем, как полиция в Киеве "винтит" участников протестов мелких предпринимателей — вы что, всерьез думали, что наш ОМОН отличается от беларуского?

Да ну?

Я не знаю, как правильно надо поступать с протестующими, особенно в ситуациях, когда протесты начинают походить на массовые беспорядки.

Я бы, наверное, действовал жестко. Но любое насилие — это палка о двух концах. Особенно в нашей стране. Особенно с нашим опытом двух Майданов. Особенно после 6 лет войны.

Зеленский все время ищет простые решения сложных проблем. Как в сериале.

Давайте раздадим людям по 300 долларов! И все будут счастливы! И Украина станет богатой!

Но… Это не выход из системной проблемы разрушения малого и среднего бизнеса коронавирусными ограничениями.

Я даже не уверен, что этот выход есть, если честно.

С одной стороны, ситуация чревата сотнями тысяч заболевших и тысячами умерших, коллапсом здравоохранения и т.д., вплоть до общего коллапса.

С другой стороны, люди не могут кушать пироженые, когда у них нет на хлеб. И 300 долларов точно их не спасут.

Классический цугцванг. Любой ход ведет к ухудшению ситуации.

И простых решений тут нет и быть не может.

Пойдешь направо — поедешь в Ростов. Пойдешь налево — и до Ростова не доедешь.

Не скажу, что все началось с йолки, но йолка у нас точно сакрально-роковая и тоже показательный вариант.

Показатель того, что флюгер хорош для определения направления ветра, но не для управления страной. Замена шляпы на звезду, на самом деле, сигнал о слабости власти, которую можно засвистеть в два пальца.

Все-таки чтение "Государя" Макиавелли должно быть в обязательной программе для президентов. И Насима Талеба нужно читать, с его "лебедиными" ассоциациями. Вообще, читать полезно.

Простых решений нет, даже если для них есть специальный офис.

А ОМОН — он всегда ОМОН.

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