WhatsApp: пользоваться или нет? В чем риски новой политики конфиденциальности

Кто сейчас пользуется WhatsApp, тот, наверное, видел навязчивое сообщение о новых правилах конфиденциальности. Как и предупреждение о том, что если с ними не согласиться с 8 февраля 2021 года, пользоваться мессенджером будет невозможно (на скрине).

Суть новых правил состоит в том, что мета-данные о пользователе (не путать с данным самого пользователя) — могут передаваться компании Facebook, которая является владельцем мессенджера WhatsApp.

То есть, для меня это выглядит, как некий легкий шантаж: либо отдаешь нам права на данные о себе, либо мы запретим тебе пользоваться нашим мессенджером.

На первый взгляд может показаться "Ну, так и чем проблема, если в рамках фактически одной корпорации передаются метаданные о пользователях бесплатного мессенджера"?

А проблема в том, что раньше мы пользовались WhatsApp бесплатно, и за это мы стыдливо позволяли ему пользоваться нашими метаданными в собственных целях для, якобы, улучшения сервиса (ну, так мы себя вроде обманывали). Метаданные — это IP-адрес, имя профиля, номер привязанного телефона, данные модели аппарата, геолокации, даже список контактов.

А теперь нам в глаза четко говорят, что эти данные будут конкретно продаваться рекламодателям.

Или еще проще: раньше мы только догадывались, что мы — товар для WhatsApp, а теперь сам WhatsApp нам об этом официально заявил: "Да, ты — товар и я тебя буду продавать. Не хочешь — иди гуляй".

И о передаче метаданных между компаниями в рамках корпорации Facebook.

Думаю, до сих пор это было что-то типа "Ну, это же само собой разумеется", но без прямого разрешения. Как бы не запрещено, но, как бы и не так, чтобы совсем разрешено.

А с 8 февраля те пользователи, которые останутся в WhatsApp, такое разрешение на использование и передачу своих данных на сторону дадут официально.

И все станет, как сейчас в Вайбере: спам, реклама, всплывающие окна. Все, что мы любим.

Кстати, все без исключения американские компании обязаны сотрудничать с местными правоохранительными органами, и все законопослушные компании именно так и делают. Всегда.

Facebook и WhatsApp — не исключение, Цукерберга даже таскали на сенатские слушания по этому поводу. Так вот, все те компании, которые имели информацию о пользователе — всегда послушно ее предоставляли американским спецслужбам и правоохранительным органам. Если ее имели.

В этом смысле абсолютно ничего не изменится. WhatsApp, как имел, так и имеет информацию о пользователях, и, как ее выдавал, так будет выдавать в дальнейшем.

Вопрос только в том, чтобы не держать у себя данные пользователей. Как это сделано в некоторых мессенджерах (Signal) или приложениях (провайдеры VPN клиентов). Но это немного другая история.

В общем, позиция корпорации (зачеркнуто — Зла) Facebook понятна: за все надо платить, и лучше об этом сказать честно, и прямо в глаза.

Но, я отнесся к этому значительно лучше, если бы мне предложили заплатить за пользование мессенджером, а не продавали мои метаданные.

Поэтому, ситуация для меня выглядит как-то некрасиво, без уважения к приватности моих персональных данных.

Тем более, уже давно ходят слухи об активном сотрудничестве WhatsApp со спецслужбами США. По причине небезопасности от WhatsApp недавно отказался турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Также от переписки в WhatsApp отказалось руководство ООН.

Для тех, кто разделяет мои впечатления и опасения, расскажу, какие существуют альтернативы WhatsApp:

Например, разрекламированный Илоном "Нашевсе" Маском Signal. Он тоже пока бесплатный, но продавать наши метаданные пока, вроде, не собирается.

А еще посоветую швейцарские Threema и Wire. Если только для сообщений — KeyBase.

Подробнее обо всех этих мессенджерах я рассказывал в видео "Киберзащита от государства / КВД. Часть 2: мессенджеры".

А с WhatsApp пора прощаться, как по мне. Даже если они опомнятся и скажут "да это была шутка". Такого отношения к пользователям им не простят.

Но, штош, все заканчивается в этой жизни, что поделаешь. Идем дальше.

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Публикуется с согласия автора.