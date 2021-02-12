Когда хамит даже чат-бот. Почему украинцам начисляют долги за газ из воздуха

Последние семь лет я ни разу не опоздала с оплатой коммунальных услуг, и все оплачивала согласно показаниям счетчика, но в личном кабинете на сайте 104.ua образовался долг, а калькуляцию к нему не приложили.

На днях работники "Киевоблгаз сбыта" вручили мне уведомление, в котором сказано, что я задолжала 1014,71 грн и через 4 дня мне отключат газ. За 10 дней до этого я оставила обращение на их сайте с просьбой объяснить образовавшийся долг, тогда он был на 150 грн меньше. Ответ не получила.

В поисках ответа я принялась атаковать горячую линию газконторы. Я звонила и в районный офис компании и в центральный – одни звонки сразу сбрасывались, в других мне сообщали, что все операторы заняты, "но, оставайтесь, пожалуйста, на линии".

И я оставалась. Три часа (!) За три часа я так и не смогла услышать живого человека. Когда терпение дало первые трещины, решила обратить на себя внимание, написав пост в Facebook и обратиться к чат-боту 104.ua. Оказывается, даже чат-бот умеет хамить, но спустя полтора часа я все же услышала причину долга.

"Сумма насчитана с учетом коэффициента приведения газа к стандартным условиям, ваш счетчик считает газ в рабочих условиях он не учитывает температуру и давление, 20 градусов тепла и абсолютное давление 760 мм ртутного столба, такой расчет идет с октября 2018-го, по методике Министерства топлива и энергетики и утвержден приказом №595,таким образом, так как вы не платили, накопился долг, который вы должны закрыть" — сообщил мне чат-бот.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг еще в ноябре 2018 года признала эти "тепловые коэффициенты" незаконными. Но, какое дело газовым компаниям, что там думает комиссия. Правда?

"Публичная позиция регулятора не является регулирующим актом. Для того, чтобы коэффициенты не учитывались в квитанциях, этот объем газа должен быть учтен в тарифе на распределение, что произошло с начала текущего года" — после этого сообщения, через некоторое время, со мной связался пресс-секретарь региональной газовой компании. Почему они решили перевести частное обращение в рабочую плоскость не понятно, зато мне пожелали удачи в суде, уже в телефонном режиме.

И, хоть я нигде не упоминала о своем намерении судиться, мой собеседник настаивал, что ни один суд не признает мою правоту, и, видимо, правоту регулятора рынка.

Изучив эти "тепловые коэффициенты", начинаю пересчет последних 27 месяцев, и получаю сумму долга в 2,5 раза меньшую заявленной газконторой.

Два дня я добивалась внятного ответа от представителей "Киевоблгаз сбыта": по-прежнему горячая линия балует меня лишь музыкой автоответчика, а чат-бот настаивает, что я просрочила оплату по "коэффициентам", и общая сумма долга уже 829,84 грн (как эта сумма вышла – черт его знает, но уже немного меньше).

На запрос калькуляции долга, чат-бот "послал" меня в районный офис писать от руки жалобу. Спасибо. И вас туда же.

В дело вмешалась начальник управления внешними коммуникациями "Киевоблгаза" — отреагировала на очередной мой пост в сети. Со мной связались по горячей линии (надо было тоже три часа не отвечать им, но я то человек совестливый).

Оказалось, мой долг за "тепловые коэффициенты" составил 380 грн (да, каюсь, не платила, просто потому, что даже не знала об их существовании), а остальная сумма — это якобы долг за январь текущего года (!). Как вам такая игра на опережение?

Получается, если бы я дозвонилась в колл-центр в первый же день этой эпопеи, дозвонилась хотя бы на втором часу ожидания на линии, всей этой эпопеи и не было бы. Очень жаль, что вместе с ростом тарифов не растет качество сервиса.

Важный вопрос задал мой коллега: эта история получила какое-то логическое разрешение, помимо моего дотошного упорства, еще и потому, что я представитель СМИ, а что в такой ситуации делать украинцу, не работающему в журналистике?