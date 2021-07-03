Марш на каблуках и черные в зеркале. Почему в Украине так живучи расовые и гендерные стереотипы

Известная телеведущая на днях призналась, что ее однажды не допустили к кастингу в новое шоу из-за неправильного цвета кожи. Еще и задавали издевательские вопросы, мол, ты себя в зеркале видела?

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Хуже всего, что и спустя несколько лет после инцидента, говоривший все это человек, но уже в более высоком статусе, никакого сожаления по поводу сказанного не выказал. С его – тогдашнего генерального продюсера общенационального телеканала и нынешнего министра культуры – точки зрения он все сделал правильно. Ведь, целевая аудитория такую ведущую не приняла бы – слишком она отличается от усредненных представлений украинского зрителя о том, каких людей следует показывать по телевизору.

Конечно, хотелось бы иметь министром культуры человека более широких взглядов или хотя бы более тонкой душевной организации. Но и с вежливым-культурным министром мы все равно бы уперлись в проблему массовых зрительских предпочтений, в меню которых расовое разнообразие явно не входит.

[ + – ] Пост Каролины Ашион разлетелся по сети тысячами лайков-репостов

Пост Каролины Ашион (а это была она) разлетелся по сети тысячами лайков-репостов. Фейсбук- горячо поддержал ведущую в ее возмущении поведением министра, в ее желании отстоять себя. Ничего удивительного. Украинское общество, как и многие другие современные общества, состоит из людей, более терпимых к расовым вопросам, для которых цвет кожи или разрез глаз ничего не значат, и менее терпимых, считающих, что раса определяет суть человеческой личности, и что люди с «другим» цветом кожи должны всегда оставаться внутри своего исходного расового периметра.

Расовые предрассудки удивительно прочны. Вспомним, как недавно трясло Соединенные Штаты во время акции BlackLivesMatter. Или какой невероятный скандал разгорелся в Британии, когда герцог и герцогиня Сассекские заявили, что члены королевской семьи не стесняясь высказывали опасения, как бы их первенец не получился слишком "темненьким".

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Ни одной стране мира не удалось полностью искоренить расизм, и скорее всего не удастся. Страх чужака – один из самых древних социальных механизмов, а люди с другим цветом кожи – лучшие и самые очевидные кандидаты на роль чужака. Максимум, чего можно достичь – это удерживать расизм в зоне общественно неприемлемого. Чтобы людям, особенно занимающим высокие государственные должности, вменялось хотя бы делать вид, что они против дискриминации. Следить хотя бы за словами. За мыслями, понятно, не уследишь.

А есть предрассудки еще более глубокие, чем расовые. Речь о дискриминации по признаку пола. На репетиции военного парада к 30-летию Независимости курсантки военного института КНУТШ маршировали на каблуках. Скандал разгорелся ужасный. Министра обороны, пришедшего в парламент в рамках дня правительства, обложили женскими туфлями на шпильках, пожелав ему самому маршировать в такой обуви.

В возмущении тем, как унизительно для женщин-военнослужащих выполнять извечное патриархальное требование "услаждать взор", объединились политики и общественные активисты, женщины и мужчины, власть и оппозиция.

Такой бурный отпор сексизму в армии на самом деле вдохновляет. Единственная загвоздка состоит в том, что тут нет особого сексизма.

Судя по официальным заявлениям Министерства обороны, участие в параде в этом году предусматривает парадную форму для военнослужащих. Женская парадная военная форма – это юбка и туфли "установленного образца". Такой канон принят и в Китае с Россией, и в странах НАТО. Разве что украинским девушкам достались каблуки на пару сантиметров выше положенного.

[ + – ] На репетиции военного парада к 30-летию Независимости курсантки военного института КНУТШ маршировали на каблуках. Скандал разгорелся ужасный.

Разделение парадной военной формы на "женскую" и «"мужскую" лишено практического смысла, поскольку в армии нет "женского" и "мужского" функционала. Солдат и есть солдат. Зато такое разделение имеет символический смысл, восходящий к идее о принципиальной разнице – и разной ценности – полов.

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Симона де Бовуар писала о том, что женщина в патриархальном укладе воспринимается как существо "другого пола", а мужчина часто вообще не описывается как некто, имеющий пол. Он – человек и все. Поэтому нормальная армейская форма, лучше всего подходящая для выполнения военных задач людьми обоего пола, считается мужской. А для женщин норовят придумать что-то отдельное.

Эта идея прошита в психике и мужчин, и женщин очень глубоко. Гораздо глубже, чем страх чужака. А ее социальные последствия столь же вездесущи, сколь трудноискоренимы.

Поэтому вещи, действительно заслуживающие солидарной общественной реакции, далеко не ограничиваются удобством женской форменной обуви. Украинское общество не готово мириться с чрезмерной высотой каблуков, предусмотренных для женщин-военнослужащих, но вполне терпимо относится к сообщениям о насилии и домогательствах к ним же со стороны коллег, часто старших по званию.

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Ходить в дурацких туфлях приходится женщинам в армиях разных странах, не только в украинской. Расовые предрассудки тоже не мы изобрели. Разница лишь в том, что некоторым обществам достает сил и упорства противостоять не только хайповым, но и малозаметным, повседневным проявлениям сексизма и дискриминации, в том числе в их самых отвратительных, насильственных, проявлениях, а некоторым нет.

Кто-то готов плыть против течения собственных предрассудков, а кому-то удобнее ссылаться на "естественный порядок вещей", оставаясь приятно убежденным, что одни люди "от природы" достойнее других.

Парад закончится, министра уволят, а жизнь в Украине останется прежней.

Пока мы по-настоящему не захотим что-то изменить.