Игра на публику. Почему украинский лоббизм проигрывает западному по всем фронтам

Сегодня одна уважаемая лоббистская организация обиделась, что я их встречи назвал "совковыми партсобраниями". А еще раньше раньше они называли мою работу в публичном пространстве "никому не нужными постиками".

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И в этой ситуации я понимаю, почему украинские лоббисты проигрывают западным лоббистам по всем фронтам. Знаете почему? Из-за разницы в подходах.

У украинского лоббизма нет стратегии. Вся суть украинского лоббизма сводится к примитивным вещам. Если у бизнеса есть какой-то интерес, то бизнес хочет найти человека, часто политика, который готов решить этот вопрос. Я называю это "кулуарный лоббизм". И долгие годы этот лоббизм в наших условиях неплохо работал.

Однако основной проблемой этого кулуарного лоббизма было то, что никого не волновала публичная плоскость лоббируемого вопроса.

Никого не волновало, как со стороны публичности выглядят эти кулуарные договоренности. И тем более никого не волновала стратегия, а также то, как закулисные договоренности вписываются в эту стратегию.

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Западный лоббизм построен немного по другому. Их лоббизм это больше игра в долгую. В отличии от нашего кулуарного лоббизма, их лоббизм заточен больше на работу в публичной плоскости. И на создание правильной картинки, которая бы убедила общество в правильности продвигаемых проектов. При этом, всячески дискредитируя конкурирующую идею кулуарного лобизма. Что на мой взгляд у них хорошо получилось.

И вот эта ограниченность мышления наших лоббистов и стратегический подход западных лоббистов привели к тому, что многие хорошие идеи в Украине были дискредитированы. И повторное внедрение этих идей встречает бешеное сопротивление. Не только со стороны западных лоббистов, но уже и со стороны самого общества и политиков (которых ранее, усилиями западных лоббистов и пропагандой через СМИ успели убедить в том, что эти идеи вредные, плохие, неэффективные, несовременные и тд. — Ред).

Мир изменился, но они продолжают жить в прошлом. Они по прежнему игнорируют публичную часть и надеятся на кулуарную. Да, я не спорю, что некоторые сражения так можно выиграть. Вот только это не значит, что так можно выиграть войну.

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