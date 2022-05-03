Неслучайная фраза. Зачем Лавров обвинил Израиль в поддержке неонацистов

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Заявление Лаврова вызвало дипломатический кризис в российско-израильских отношениях. Конечно, можно списать данный антисемитский каминг-аут главы МИДа на профнепригодность. Или сделать выводы о глубинном антисемитизме российских политических элит. Но на самом деле все намного сложнее.

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Заявления Лаврова, как две капли воды похожи на аналогичные пассажи иранских политиков. То есть это реверанс в сторону Ирана.

Зачем? Сейчас идут переговоры о перезаключении "иранской сделки": снятие санкций в обмен на уступки Ирана в ядерной программе.

РФ – одна из сторон переговоров, и пользуясь этим, активно блокирует новое соглашение, в связи с чем США уже делают шаги по исключению Москвы из состава подписантов.

Иран – единственная страна, которая в обозримом будущем может частично заменить на европейском рынке российскую нефть. А в среднесрочной перспективе – и газ. Причем полностью. По сути, сейчас Европа возвращается в Иран в части закупок энергоносителей, как было когда-то при шахе.

Только вместо Великобритании в сторону Тегерана дрейфует Берлин. Именно усилиями Германии недавно была создана европейско-иранская платежная система по поддержке торговых обменов для оплаты нефти из Ирана за евро (в обход заблокированного SWIFT). А немецкие политики грозили Вашингтону, что не будут выполнять новые санкции в отношении Ирана.

Так что заявления Лаврова – это реверанс в сторону Тегерана в попытке разорвать энергетический мост из этой страны в ЕС. Здесь нужна чрезвычайно активная дипломатия с нашей стороны. Показать, что Россия становится экзистенциальной угрозой не только для Украины, но и для существования Израиля. И безопасность Иерусалима никогда не будет обеспечена, покуда сохраняется российское присутствие в Иране и Сирии.

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