Хитрый Лис. Как Кравчук показал кукиш Кремлю

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Самый известный анекдот о Леониде Макаровиче звучал и звучит так:

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"Выходит Кравчук из машины, а снаружи идет дождь. Подбегает охранник:

– Леонид Макарович, давайте я зонтик открою.

– Да не надо. Я так, осторожно, между капелек".

История не знает сослагательного наклонения. Сколько бы ни было ошибок до и после. Чтобы мы ни сделали в 90-х не так, но именно на Леонида Макаровича выпала судьба похоронить СССР и стать Первым.

Пройти между капелек Ельцина, Кремля, КГБ, киевской номенклатуры, и, наконец, собственного народа, большая часть которого не понимала тогда, что такое независимость и зачем она нужна.

Обладая постсоветским силовым и карательным аппаратом, не имея за спиной олигархии, которую построил его преемник, Кравчук мог стать пожизненным президентом – агрофюрером потерянной между прошлым и будущим отсталой житницы на иждивении Москвы. Но не стал. С него и его поражения на выборах началась украинская демократия. Первая, еще хрупкая прививка, из которой вырос мощный иммунитет к авторитаризму.

Можно, конечно, выбросить на помойку роль личности в истории. Сказать, что таковы обстоятельства, что именно наличие "Народного совета" в противовес "Группе 239" поставило Кравчука в соответствующие условия. Но мне кажется, что Леонид Макарович просто настолько любил Игру, что ради самой ее красоты показал большой кукиш Кремлю. И что эта любовь к игре, к жизни, к процессу делала его политиком, а не заиндивевшим властолюбцем. Таким активным и жизнелюбивым он и оставался до конца жизни.

Путин, Лукашенко, все эти чудовища в свои неполные 70 превратились в сухих, неживых старцев. В дряхлые мумии в подвале своей власти. Кравчук же в свои 88 оставался хитрым, бойким украинским дедом. Живым, как и страна, которую он когда-то, пусть и окольными путями, но привел к независимости.

Символичен даже уход Леонида Макаровича в засветы. Именно в это время, когда идет наша последняя битва с совком и империей. Война за независимость, поставленная на паузу именно со времен его президентства.

Покойтесь с миром, Хитрый Лис! Мы будем вас помнить! Народ, который из-за войны, скитаний и трудностей выйдет в конце концов из постсоветского Египта, из догнивающей пустыни империи. Выйдет в мечтательную Украину! Этот народ поставит вам, бывшему компартийному бонзе, большой памятник! И это станет вашей последней блестящей комбинацией! Смейтесь над нами дальше из лучших миров!

P. S. И, Господи, не пишите мне об "отдавшем ядерном оружии". Кучма подписал Будапештский меморандум. И это было де-факто условие США признания Украины и присоединение ее к клубу цивилизованных государств. Я бы посмотрел на вас, как бы вы не отдали.

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