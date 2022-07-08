Ошибка НАТО. Почему альянс не может передать нам достаточное количество артиллерии

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На практике это означает, что страны НАТО, особенно их европейская часть, никогда не имели паритета по артиллерии с СССР. Противодействие советской артиллерии возлагалось на американскую авиацию – США уверенно поддерживали тотальное преимущество именно по ней.

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В нашем конфликте РФ поначалу совершила стратегическую ошибку — попыталась занять Украину стремительным рывком. Это повлекло за собой катастрофу на Киевщине и позорное отступление с севера Украины.

После этого российские генералы поразмыслили и решили, что имеют одно очень мощное преимущество — в количестве старой советской арты и новых дронов для ее наведения.

Результатом этого стала тактика огненного вала, в которой россияне загнали на Донбасс и Харьковщину почти все, что строилось со времен Хрущева, и тупо уничтожают все живое. Минус этой тактики в том, что берут не города, а квадратные километры выжженной земли, но это Россия, им норм.

Лендлизом это не очень лечится по той простой причине, что — см. выше — НАТО не может дать нам столько же арты, потому что и сам столько не имеет. А отдать нам всю натовскую авиацию для борьбы с советской артой по натовской стратегии невозможно не только политически, но и чисто технически — авиация это не только самолеты, но и пилоты, и системы разведки и наведения, и спутники, и сверхсложная и сверхдорогая инфраструктура.

Впрочем, лендлиз подарил нам паллиатив в виде Химарсов. Как видим, на ряде русских складов произошел внезапный бадабум, резко лишивший их значительных объемов боеприпасов. Это ок – они остановились и офигели. Пришло бы месяцем раньше — возможно, и с Северодонецко-Лисичанской агломерацией иначе сложилось бы, но имеем то, что имеем.

Впрочем, это не разрешает проблему. Да, это очень замедляет российское продвижение, но боеприпасов на территории самой РФ еще хватает. Натянут новые, рассредоточат склады, поставят их в детских садах.

Что может разорвать эту связку дронов и арты — пока большой вопрос. Теоретически это могли быть либо какие-то новые средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, либо собственные дроны-камикадзе, либо больше Химарсов, чтобы можно было работать уже не по составам, а по артиллерии или установкам ПВО (с артиллерией после этого смогут разобраться ударные дроны). Надеюсь, мир имеет решение.

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