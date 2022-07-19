Где наши бомбоубежища? Готова ли Одесса к бомбардировкам России

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Финляндия впервые начала строить бомбоубежище в 1960-х годах. Но в стране не было войн с тех пор, поэтому бомбоубежище переоборудовали, и теперь здесь расположены бассейны, стадионы, спортплощадки, автостоянки и склады.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

После 24 февраля Финляндия начала проверять свои подземные сооружения, потому что у Финляндии с Россией более тысячи километров границы.

Финская технология бомбоубежища — одна из лучших в мире. Некоторые помещения способны выдержать не только сильные бомбардировки, но и ядерные или химические атаки.

Одесса. Захожу в торговый центр. Кафе, где написано: "После сигнала тревоги идите в укрытие!" Спрашиваю сотрудницу: "А где укрытие?" Она говорит: "Здесь нет". А где? Не знает.

Звучит сирена. Всех просят покинуть помещение. Все выходят и стоят кучкой посреди площади перед торговым центром, кто-то пошел к автомобилю. Все — как на ладони. Я тоже стою вместе со всеми и понимаю, что если сюда попадет ракета, никаких шансов нет. Больше шансов в торговом центре — можно спрятаться под какую-то стену.

В моем жилом комплексе есть огромный подземный паркинг. Я знаю, что он построен правильно и выдержит многое. Не хотелось бы проверять, конечно. Жители комплекса в большинстве своем ходят в паркинг во время тревог. Дети привыкли к помещению. Здесь уже есть игрушки, самокаты, кресла, пледы.

[ + – ] Церковь Темплелиаукио в бомбоубежище Хельсинки [ + – ] Картинг в бомбоубежище Хельсинки [ + – ] Детская площадка в бомбоубежище Хельсинки [ + – ] Спортивная площадка в бомбоубежище Хельсинки

Как-то во время дождя я забежала в паркинг, а там полно детей — с детской площадки перешли играть в паркинг. Дети привыкли и уже хорошо ориентируются. Наш паркинг немного оборудовали — кулер с водой, чайник, скамейки, вай-фай.

Но это минимум, спасающий на несколько часов. А что дальше? Кто занимается запасами питьевой воды и еды? Спальники, кровати, одеяла, набор медикаментов, альтернативное питание и т. д. — ничего этого нет.

Написала я в домашний чат свои предложения. Жду обратной связи. Пока ставят мне сердечки под сообщением.

В Одессе провели полузаконную сессию горсовета несколько недель назад. Там передали на баланс городу объекты гражданской защиты. На пятый месяц войны мэр и окружение раздуплились. Я так понимаю, что пока процесс передачи с актами и обследованиями закончится, новый год настанет. 2024-й.

Несостоятельность властей в вопросах защиты и организации жизнедеятельности граждан очень показательна была после ракетных обстрелов жилого дома в Сергеевке в Одесской области.

Помните, что тогда погиб 21 человек, а квартиры в домах были разрушены?

И тогда же в одесских пабликах появилась просьба о помощи. Просили для пострадавших у одесситов:

еду с длительным сроком хранения;

одеяла, постельные принадлежности, полотенца;

одежду.

И у меня вопрос к областным властям. ЧТО? Еду, одеяла и полотенца? А разве в вашем гуманитарном штабе этого всего нет? А куда дели? Вам фурами завозили и завозят со всего мира именно то, что вы просите у людей — еду длительного срока хранения, постельные принадлежности, медикаменты, полотенца, гигиенические средства и так далее.

ГДЕ ОНО ВСЕ?

Я еще понимаю, когда просят поделиться одеждой. Но просить то элементарное, что должно быть на гуманитарном складе, который именно для этого и создавался?

Я помню, как один из руководителей того областного штаба (а их уже там 3 или 4 поменялось) в начале вторжения россиян мне объяснял, что не может отдать паллету спальников бойцам, потому что штаб "гуманитарный" и все запасы накапливаются именно для гражданских, которые могут пострадать.

Мне рассказали ситуацию, как у одного из тех, кто занимается логистикой для военных, сломалась машина. Притащили ее на СТО. Работники говорят, что машина была напичкана какими-то консервами с уже просроченными датами.

Я не знаю, как в ваших городах и областях, а у нас в Одессе и области происходит много бессмысленного и не происходит много важного. Я говорю об организационных действиях безопасности. Я не слушаю вечерние мантры от главы военной администрации Марченко о том, куда и что прилетело. Я не смотрю мэра Труханова на пепелищах.

Но я хочу видеть, как организована работа исполнительной власти по обеспечению безопасности Украины.

150 миллионов гривен вне тендеров (потому что военное положение) выделено городом на ремонт дорог. Ремонтировали улицы в хорошем состоянии. К примеру, проспект Шевченко. Я не знаю, в чем такая необходимость дорожных ремонтов? У Труханова карманные деньги кончились?

За эти деньги можно было сделать многое. Но депутатов на этой стремной сессии это не интересовало. Детей собираются отправлять в школы офлайн. Родители уже седеют, потому что убежища не оборудованы в большинстве своем. И их даже не собирались приводить в порядок. Там мусор, сараи, грязь, сырость.

Я думаю: одна женщина в Одессе, которая родом из Донецка и уехала оттуда еще в начале войны, смогла в Одессе организовать тысячи людей на песочницу. Вы ведь помните, как в Одессе горожане вышли насыпать песок в мешки и обкладывать ими блок-посты и памятники? Людмила Шевчук смогла собрать людей, мотивировать их, когда действительно было страшно, смогла превратить страх в творение.

Как мы могли выбирать таких пустых, алчных, безответственных, без ценностей, чести и совести людей себе во власть?! Вот они еще в августе в отпуска пойдут и поедут к семьям за границу, чтобы навестить, потому что соскучились. Им же, в отличие от нас, можно. Слушайте, а, может, им следует сказать, что на бомбоубежищах тоже можно воровать, как на дорогах?

Источник

Важно

"Один народ", которого никогда не было. Почему русская нация — это фейк

Важно