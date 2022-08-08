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Мнения Российско-украинская война

Под видом печенья. Как Россия вывозит золото в обход санкций ЕС

"Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций в отношении РФ. Это произошло 21 июля. Главный запрет касается экспорта золота и изделий из него на территорию ЕС. Но это не поможет Украине выиграть войну. Потому что Россия нашла способы обходить санкции". Мнение.

Ксения Оринчак
Ксения Оринчак
Исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины
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золото, Судан, бензовоз, россия, автомобиль
Фото: CNN | Советский флаг над заводом в суданской пустыни, который местные называют "российской компанией".

Что предусматривает 7 пакет санкций

Новые запреты коснулись 55 физических и юридических лиц, российского Сбербанка и самое главное – золота и изделий из него. По крайней мере, так думает Европа. Но опыт показывает, что любой запрет, – не преграда для России.

Россия знает, как обойти запреты

Мы убедились на примере расследования CNN, что Россия может вывозить золото под видом печенья, как сделала это в Судане. Речь идет о 16 рейсах с золотом, которое РФ вывезла из Судана под видом печенья, которое ранее никогда не экспортировалось из этой страны. Довольно показательный пример, чтобы в очередной раз убедиться, что Россия обойдет любые санкции, какими бы "жесткими" они ни были.

Или уже всем известный пример о фурах, "голова" у которых — европейская, а "хвост" — российский, когда после принятия шестого пакета санкций российским фурам запретили пересекать границу ЕС. Прицеп тогда так и оставался с российскими номерными знаками, потому что именно он не подпадал под санкции. Да и это упростило российской стороне множество процессов – не нужно было перегружать товары в свои машины.

Так и с 7 пакетом санкций. Мир думает, что прижал Россию со всех сторон, но враг становится еще изобретательнее и еще больше затягивает удавку на шеях европейцев.

Европа не успеет оглянуться, как вывезенное из Африки золото будет еще больше работать в пользу России и в ущерб Украине, несмотря на запрет России иметь доступ к портам.

Конечно, эффект от санкций ожидался не таким, но могу заверить, что какого-либо ожидаемого результата не будет, пока Европа не начнет говорить с врагом на одном "языке" — с ограничениями в торговых отношениях.

А пока санкции выглядят, как кость для нищего. То есть Европа с одной стороны запрещает все российское, а с другой — сама не отказывается от благ.

Россия остается плохой бензоколонкой и золотой жилой для Европы. Плохой, но ею до сих пор пользуются, хотя в Украине уже шестой месяц продолжается полномасштабная война на уничтожение. И таким образом ЕС помогает финансировать оборонную отрасль страны-агрессора и убивать украинцев.

Каждый, кто покупает российское золото, газ (который до сих пор не запрещен для экспорта из России), нефть, причастен к убийствам украинского народа: Еленовка, Буча, Гостомель, Ирпень, Мелитополь, Винница. И если Украина — это "Азов", то страны, которые покупают что-либо в России, — это убийцы "Азова" и всей Украины.

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