Союз писателей против Музея Булгакова. Кого из них нужно ликвидировать

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Требование ликвидировать Музей Булгакова в Киеве — это одновременно и хорошая, и плохая новость.

Хорошая. Раз подобное мракобесие вновь оживилось, значит, Украина неплохо держится. Значит, наша армия своей кровью успешно создает окно возможностей для существования неких безликих "секретариатов", которые могут что-то заявлять сообразно своему видению мира.

Плохая новость в том, что война с Россией в некотором роде идет за то, чтобы ликвидировать Национальный союз писателей Украины. Раз уж мирными средствами это сделать не удалось.

Поскольку НСПУ процветает – значит, мы пока слишком далеки от победы. Придется освободить Крым и Донбасс, чтобы затем в решающей схватке одолеть более сильного и живучего монстра.

Ибо Союз (советских) писателей Украины как составная часть всесоюзной писательской организации был создан в 1934 году в Киеве. После того, как сталинский режим истребил миллионы непокорных украинцев с помощью Голодомора. Тогда открылась возможность перевезти столицу из Харькова в Киев и наплодить разных инструментов по обеспечению имперского контроля над Украиной. Вот где корень. Это не я придумал – так написано на официальном сайте НСПУ. Организация бережно хранит традиции и свято блюдет свою историю.

Писателей наделили особыми правами и привилегиями, имуществом, профсоюзной опекой и т. д. Ну, не всех, правда. Некоторых расстреляли или сгноили в тюрьмах, многих сломали. Но это пережитки эпохи, так сказать.

Есть нечто дико символическое в том, что Музей Булгакова атакует структура, в красках описанная в "М и М". Я убежден, что дело не в "Белой гвардии" и украинофобстве Булгакова. Это кричит подсознание.

Тригер – "Мастер и Маргарита", а способ решения проблемы почерпнут в "Собачьем сердце". Это чистейшее проявление классовой ненависти, обострившееся на почве ложного понимания конъюнктуры.

Я абсолютно не против дискуссии на тему, какие музеи нужно создать, а какие выпилить. Музейное дело – живая профессия, а музеи – это не кладбища, у них иная социальная функция. Но должна быть соблюдена некая логика.

Для начала нужно освободить НСПУ от бюджетного финансирования в нынешнем виде. Затем нужно освободить от имущества и всех огосударствляющих элементов. Эти пережитки тяжелого сталинского наследия прогрессивной украинской организации ни к чему.

После надо предоставить НСПУ, как нормальному объединению граждан, возможность побороться за бюджетные деньги, обозначив некую пользу для государства, некие KPI, проекты и т. д.

Я бесконечно далек от организованных писательских масс, но как обыватель и активный читатель, знаю об НСПУ только то, что она производит "секретариаты", "президиумы" и сдает имущество в аренду. Ни один из моих знакомых литераторов никогда не говорил об НСПУ ничего хорошего. Нехорошего – говорил. Т. е. де-факто НСПУ — это идеологически окрашенная риелторская контора.

Очень грустно будет жить в стране, где Музей Булгакова победить легко, а НСПУ – невозможно.

Я бы понял, если бы с идеей закрыть один музей и открыть другой выступили граждане от своего имени. Которые бы смело обозначили свою позицию, от своего имени. Предъявив некие права эту позицию заявлять.

Пока же атака идет от неких стесняющихся своего порыва живых функционеров от литературы против совершенно конкретного мертвого писателя. Т. е. это не гражданский, а сословный, цеховой конфликт. На мой взгляд, это шевеление выглядит как нечто отдаляющее нас от победы. Сто лет назад вот именно подобное и лишило шансов на победу, обернувшись трагедиями.

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