Центр русской оппозиции в Украине, или Троянский конь на новый лад?

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Замечание первое

Среди эмигрантов из России есть те, кто против "существующего режима". В основном они против при условии сохранении статуса "комфортного" (для всех и себя в первую очередь) оппозиционера.

При этом не факт, что они выступают за свободную и независимую Украину, а не за малороссию, только на новый, "более цивилизованный" в их понимании лад.

Замечание второе

В Украине фактически запрещена деятельность пророссийских структур. Не будет ли создана таким образом возможность для возобновления их деятельности "с черного входа"?

Плюс, не создаст ли таким образом сама Украина у себя еще одну основу для реализации в Украине "доктрины Герасимова" — доктрины управляемого хаоса?

Замечание третье

В 1942 году США отправили около 120 тысяч человек, которые имели японские корни, в "военные центры перемещения", де-факто — в концлагеря. При этом более 60% из них имели американское гражданство (!), но не было ни одного подтвержденного случая измены со стороны указанных лиц (!).

Для нас практика концлагерей абсолютно неприемлема. Но при этом нужно иметь в виду, что США, которые и в те времена имели гораздо более эффективный и менее коррумпированный государственный аппарат, не создавали на своей территории "центры японской оппозиции".

Замечание четвертое

Мировая история еще не знала примеров, чтобы троянский конь отстраивался в самой Трое. У нас есть шанс быть в этом деле первыми. Вот только последствия этого могут быть не менее разрушительными, чем у исторического образца.

Замечание пятое

После зверств, совершаемых РФ в Украине, у абсолютного большинства наших граждан, особенно у тех, кто непосредственно участвует в войне, сложилось однозначное отношение к русским. Как к тем, кто носит военную форму, так и к тем, кто много лет де-факто способствовал откорму этого монстра.

Не учитывать их позицию, особенно во время войны, просто опасно. А разбираться в том, какой русский – "хороший", а какой – нет, по-моему, лучше после нашей Победы. Если это вообще будет актуально.

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