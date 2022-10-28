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Мнения Российско-украинская война

Нокаутирующий удар США по России. Америка обновит всю ядерную триаду: земля, вода, воздух

"Россия представляет острую опасность для США, включающую ядерную угрозу для американской территории и территории союзников. Об этом говорится в обновленной стратегии национальной безопасности, опубликованной в четверг Пентагоном. Ответом на ядерные угрозы Владимира Путина станет обновление американской ядерной триады". Мнение.

Ростислав Демчук
Ростислав Демчук
Журналист
eye 265
Министр обороны США, Ллойд Остин, Пентагон, ядерная триада США
Фото: Alex Brandon (AP) | Министр обороны США Ллойд Остин в Пентагоне. США обновят ядерную триаду
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Россия пренебрегает независимостью стран-соседей, а ее правительство стремится использовать силу, чтобы добиться изменения границ и заново установить имперскую сферу влияния, говорится в документе. "Большой перечень примеров территориальной агрессии России включает также развязывание жестокой и ничем не спровоцированной войны против Украины".

Россия, согласно стратегии, представляет серьезные и непрерывные риски в ключевых сферах. Среди них — ядерные угрозы в отношении США, а также их союзников и партнеров; кибернетические и информационные операции, угрозы в космосе, а также угрозы в части химической и биологической безопасности. Пентагон также перечисляет подводные боевые действия и крупные теневые кампании, направленные Россией против демократических государств.

Ответом на ядерные угрозы, которые озвучивает российское руководство вплоть до президента Владимира Путина, будет обновление американской ядерной триады, вытекающей из приложения к стратегии позиционирования стратегических сил США.

В ближайшее десятилетие, говорится в документе, Пентагон намерен провести полномасштабную модернизацию всех компонентов сил ядерного сдерживания. На смену баллистическим межконтинентальным ракетам Minuteman III, стоящим на вооружении с начала 1970-х, придут новые ракеты Sentinel, разрабатываемые корпорацией Northrop Grunman.

Атомные подлодки класса Ohio, вооруженные 14 баллистическими ракетами каждая, строившиеся с конца 1970-х до середины 1990-х, будут заменены на корабли класса Columbia, первая из которых была заложена в октябре 2020 года и, как ожидается, войдет в состав флота в начале 2030-х.

Подводная лодка Сolumbia, ядерная триада США Fullscreen
Подводная лодка класса Сolumbia — один из элементов ядерной триады США. Первая такая должна встать в строй в начале 2030-х
Фото: columbia-class.com

На смену стратегическим бомбардировщикам B-2A Spirit придет B-21 Raider, который будет построен по технологии Stealth и, как ожидается, станет на вооружение в 2026-2027 годах.

В военном планировании США учитывают, что конфликт с использованием конвенционного оружия с участием России имеет потенциал эскалации к ядерной, причем любого масштаба, отмечает американское Минобороны в обновленной стратегии.

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Итак! Можем констатировать новый старт ядерной гонки, которую Россия в нынешних условиях никогда не осилит. Между строчками можем также прочитать, что обновленная ядерная стратегия США является сигналом и для Китая.

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