Нокаутирующий удар США по России. Америка обновит всю ядерную триаду: земля, вода, воздух

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Россия пренебрегает независимостью стран-соседей, а ее правительство стремится использовать силу, чтобы добиться изменения границ и заново установить имперскую сферу влияния, говорится в документе. "Большой перечень примеров территориальной агрессии России включает также развязывание жестокой и ничем не спровоцированной войны против Украины".

Россия, согласно стратегии, представляет серьезные и непрерывные риски в ключевых сферах. Среди них — ядерные угрозы в отношении США, а также их союзников и партнеров; кибернетические и информационные операции, угрозы в космосе, а также угрозы в части химической и биологической безопасности. Пентагон также перечисляет подводные боевые действия и крупные теневые кампании, направленные Россией против демократических государств.

Ответом на ядерные угрозы, которые озвучивает российское руководство вплоть до президента Владимира Путина, будет обновление американской ядерной триады, вытекающей из приложения к стратегии позиционирования стратегических сил США.

В ближайшее десятилетие, говорится в документе, Пентагон намерен провести полномасштабную модернизацию всех компонентов сил ядерного сдерживания. На смену баллистическим межконтинентальным ракетам Minuteman III, стоящим на вооружении с начала 1970-х, придут новые ракеты Sentinel, разрабатываемые корпорацией Northrop Grunman.

Атомные подлодки класса Ohio, вооруженные 14 баллистическими ракетами каждая, строившиеся с конца 1970-х до середины 1990-х, будут заменены на корабли класса Columbia, первая из которых была заложена в октябре 2020 года и, как ожидается, войдет в состав флота в начале 2030-х.

[ + – ] Подводная лодка класса Сolumbia — один из элементов ядерной триады США. Первая такая должна встать в строй в начале 2030-х Фото: columbia-class.com

На смену стратегическим бомбардировщикам B-2A Spirit придет B-21 Raider, который будет построен по технологии Stealth и, как ожидается, станет на вооружение в 2026-2027 годах.

В военном планировании США учитывают, что конфликт с использованием конвенционного оружия с участием России имеет потенциал эскалации к ядерной, причем любого масштаба, отмечает американское Минобороны в обновленной стратегии.

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Итак! Можем констатировать новый старт ядерной гонки, которую Россия в нынешних условиях никогда не осилит. Между строчками можем также прочитать, что обновленная ядерная стратегия США является сигналом и для Китая.

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