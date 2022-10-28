Нокаутуючий удар США по Росії. Америка оновить всю ядерну тріаду: земля, вода, повітря

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Росія нехтує незалежністю країн-сусідів, а її уряд прагне використати силу, щоб домогтися зміни кордонів і наново встановити імперську сферу впливу, йдеться у документі. "Великий перелік прикладів територіальної агресії Росії враховує також розв'язання жорстокої та нічим не спровокованої війни проти України".

Росія, згідно зі стратегією, становить серйозні та безперервні ризики у ключових сферах. Серед них — ядерні погрози щодо США, а також їхніх союзників і партнерів; кібернетичні й інформаційні операції, погрози в космосі, а також погрози щодо хімічної та біологічної безпеки. Пентагон також перераховує підводні бойові дії та великі тіньові кампанії, спрямовані Росією проти демократичних держав.

Відповіддю на ядерні загрози, які озвучує російське керівництво аж до президента Володимира Путіна, буде оновлення американської ядерної тріади, яка витікає із застосування стратегії стратегічних сил США.

Найближчим десятиліттям, йдеться в документі, Пентагон має намір провести повномасштабну модернізацію всіх компонентів сил ядерного стримування. На зміну балістичним міжконтинентальним ракетам Minuteman III, які стоять на озброєнні з початку 1970-х, прийдуть нові ракети Sentinel, які розробляє корпорація Northrop Grunman.

Атомні підводні човни класу Ohio, озброєні 14 балістичними ракетами кожна, які будувалися з кінця 1970-х до середини 1990-х, будуть замінені на кораблі класу Columbia, перший з яких був закладений у жовтні 2020 року і, як очікується, увійде до складу флоту на початку 2030-х.

[ + – ] Підводний човен класу Solumbia — один з елементів ядерної тріади США. Перший такий має увійти до складу на початку 2030-х Фото: columbia-class.com

На зміну стратегічним бомбардувальникам B-2A Spirit прийде B-21 Raider, який буде побудований за технологією Stealth і, як очікується, стане на озброєння у 2026-2027 роках.

У військовому плануванні США враховують, що конфлікт із використанням конвенційної зброї за участю Росії має потенціал ескалації до ядерної, причому будь-якого масштабу, зазначає американське Міноборони в оновленій стратегії.

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Отже! Можемо констатувати новий старт ядерних перегонів, які Росія за нинішніх умов ніколи не подужає. Між рядками можемо прочитати, що оновлена ядерна стратегія США є сигналом і для Китаю.

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