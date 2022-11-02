Россия злит Америку: крупнейший в мире авианосец США направляется в Европу (фото)

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Ударная группа американского флота во главе с авианосцем USS Gerald Ford следует в европейские воды и в середине ноября прибудет на базу Портсмут на юге Англии.

Крупнейший в мире в авианосец водоизмещением почти 100 тысяч тонн, на борту которого базируется 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C, идет в сопровождении ракетного крейсера, эсминцев и ударной атомной подводной лодки.

Ударная группа станет второй по счету, расположенной в европейском регионе, где с конца августа у берегов Хорватии уже находится атомный авианосец USS George Bush. Его сопровождают ракетный крейсер USS Leyte Gulf, четыре эсминца USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black, а также атомная подлодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

[ + – ] Крупнейший в мире авианосец США USS Gerald Ford в Атлантическом океане, апрель 2022 года [ + – ] Квалификационные испытания на авианосце USS Gerald Ford, Атлантический океан, апрель 2022 года [ + – ] Самолеты на палубе авианосца USS Gerald Ford, Атлантический океан, апрель 2022 года [ + – ] Командный пункт авианосца USS Gerald Ford, Атлантический океан, июнь 2020 года [ + – ] Ударные испытания возле авианосца USS Gerald Ford в Атлантическом океане, июнь 2021 года [ + – ] USS Gerald Ford, крупнейший в мире авианосец США, Атлантический океан, апрель 2022 года

Еще один авианосец, участвовавший в учениях НАТО в октябре, после чего зашел в канадский порт Галифакс, отправляется к берегам Европы, в то время как другой член НАТО, Турция, бросает вызов Кремлю в Черном море, обещая обеспечить вывоз зерна из Украины вопреки демаршу России.

Российские власти заявили, что на неопределенный срок прекращают участие в зерновом соглашении после украинских ударов по базе в Севастополе. Но, несмотря на это, суда с зерном продолжают выходить из портов Одессы и Николаева.

На 31 октября был согласован проход морским гуманитарным коридором 16 судов: 12 зерновозов отправились из Украины, а четыре прибыли в украинские порты для загрузки. Российская сторона сообщила о том, что соглашение продолжает действовать без ее участия. Об этом заявил Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, созданный для досмотра судов с зерном.

Источник

Важно