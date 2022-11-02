Россия злит Америку: крупнейший в мире авианосец США направляется в Европу (фото)
"США отправили ударную группу в Европу после выхода России из "зерновой сделки". К европейским берегам направляется крупнейший в мире авианосец USS Gerald Ford в сопровождении ракетного крейсера, эсминцев и ударной атомной подлодки. Все это происходит на фоне приостановки России участвовать в зерновой сделке". Мнение.
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Ударная группа американского флота во главе с авианосцем USS Gerald Ford следует в европейские воды и в середине ноября прибудет на базу Портсмут на юге Англии.
Крупнейший в мире в авианосец водоизмещением почти 100 тысяч тонн, на борту которого базируется 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C, идет в сопровождении ракетного крейсера, эсминцев и ударной атомной подводной лодки.
Ударная группа станет второй по счету, расположенной в европейском регионе, где с конца августа у берегов Хорватии уже находится атомный авианосец USS George Bush. Его сопровождают ракетный крейсер USS Leyte Gulf, четыре эсминца USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black, а также атомная подлодка с крылатыми ракетами Tomahawk.
Еще один авианосец, участвовавший в учениях НАТО в октябре, после чего зашел в канадский порт Галифакс, отправляется к берегам Европы, в то время как другой член НАТО, Турция, бросает вызов Кремлю в Черном море, обещая обеспечить вывоз зерна из Украины вопреки демаршу России.
Российские власти заявили, что на неопределенный срок прекращают участие в зерновом соглашении после украинских ударов по базе в Севастополе. Но, несмотря на это, суда с зерном продолжают выходить из портов Одессы и Николаева.
На 31 октября был согласован проход морским гуманитарным коридором 16 судов: 12 зерновозов отправились из Украины, а четыре прибыли в украинские порты для загрузки. Российская сторона сообщила о том, что соглашение продолжает действовать без ее участия. Об этом заявил Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, созданный для досмотра судов с зерном.Важно