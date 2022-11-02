Росія злить Америку: найбільший у світі авіаносець США прямує в Європу (фото)

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Ударна група американського флоту на чолі з авіаносцем USS Gerald Ford прямує до європейських вод і в середині листопада прибуде на базу Портсмут на півдні Англії.

Найбільший у світі авіаносець водотоннажністю майже 100 тисяч тонн, на борту якого базуються 90 літаків і гелікоптерів, у тому числі винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35C, іде в супроводі ракетного крейсера, есмінців і ударного атомного підводного човна.

Ударна група стане другою, розташованою в європейському регіоні, де з кінця серпня біля берегів Хорватії вже перебуває атомний авіаносець USS George Bush. Його супроводжують ракетний крейсер USS Leyte Gulf, чотири есмінці USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun і USS Delbert Black, а також атомний підводний човен із крилатими ракетами Tomahawk.

[ + – ] Найбільший у світі авіаносець США USS Gerald Ford в Атлантичному океані, квітень 2022 року [ + – ] Кваліфікаційні випробування на авіаносці USS Gerald Ford, Атлантичний океан, квітень 2022 року [ + – ] Літаки на палубі авіаносця USS Gerald Ford, Атлантичний океан, квітень 2022 року [ + – ] Командний пункт авіаносця USS Gerald Ford, Атлантичний океан, червень 2020 року [ + – ] Ударні випробування біля авіаносця USS Gerald Ford в Атлантичному океані, червень 2021 року [ + – ] USS Gerald Ford, найбільший у світі авіаносець США, Атлантичний океан, квітень 2022 року

Ще один авіаносець, який брав участь у навчаннях НАТО в жовтні, після чого зайшов до канадського порту Галіфакс, вирушає до берегів Європи, тоді як інший член НАТО, Туреччина, кидає виклик Кремлю в Чорному морі, обіцяючи забезпечити вивіз зерна з України всупереч демаршу Росії.

Російська влада заявила, що на невизначений термін припиняє участь у зерновій угоді після українських ударів по базі в Севастополі. Але, незважаючи на це, судна із зерном продовжують виходити з портів Одеси та Миколаєва.

На 31 жовтня було погоджено прохід морським гуманітарним коридором 16 суден: 12 зерновозів вирушили з України, а чотири прибули до українських портів для завантаження. Російська сторона повідомила, що угода продовжує діяти без її участі. Про це заявив Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі, створений для огляду суден із зерном.

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