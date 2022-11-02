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Думки

Росія злить Америку: найбільший у світі авіаносець США прямує в Європу (фото)

"США відправили ударну групу в Європу після виходу Росії із "зернової угоди". До європейських берегів прямує найбільший у світі авіаносець USS Gerald Ford у супроводі ракетного крейсера, есмінців і ударного атомного підводного човна. Все це відбувається на тлі припинення участі Росії в зерновій угоді". Думка.

Ростислав Демчук
Ростислав Демчук
Журналіст
eye 1832
USS Gerald Ford, найбільший у світі авіаносець США
Фото: seaforces.org | Найбільший у світі авіаносець США USS Gerald Ford відправився до берегів Європи після виходу Росії із зернової угоди
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Ударна група американського флоту на чолі з авіаносцем USS Gerald Ford прямує до європейських вод і в середині листопада прибуде на базу Портсмут на півдні Англії.

Найбільший у світі авіаносець водотоннажністю майже 100 тисяч тонн, на борту якого базуються 90 літаків і гелікоптерів, у тому числі винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35C, іде в супроводі ракетного крейсера, есмінців і ударного атомного підводного човна.

Ударна група стане другою, розташованою в європейському регіоні, де з кінця серпня біля берегів Хорватії вже перебуває атомний авіаносець USS George Bush. Його супроводжують ракетний крейсер USS Leyte Gulf, чотири есмінці USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun і USS Delbert Black, а також атомний підводний човен із крилатими ракетами Tomahawk.

Найбільший у світі авіаносець США USS Gerald Ford в Атлантичному океані, квітень 2022 року Fullscreen
Найбільший у світі авіаносець США USS Gerald Ford в Атлантичному океані, квітень 2022 року
Кваліфікаційні випробування на авіаносці USS Gerald Ford, Атлантичний океан, квітень 2022 року Fullscreen
Кваліфікаційні випробування на авіаносці USS Gerald Ford, Атлантичний океан, квітень 2022 року
Літаки на палубі авіаносця USS Gerald Ford, Атлантичний океан, квітень 2022 року Fullscreen
Літаки на палубі авіаносця USS Gerald Ford, Атлантичний океан, квітень 2022 року
Командний пункт авіаносця USS Gerald Ford, Атлантичний океан, червень 2020 року Fullscreen
Командний пункт авіаносця USS Gerald Ford, Атлантичний океан, червень 2020 року
Ударні випробування біля авіаносця USS Gerald Ford в Атлантичному океані, червень 2021 року Fullscreen
Ударні випробування біля авіаносця USS Gerald Ford в Атлантичному океані, червень 2021 року
USS Gerald Ford, найбільший у світі авіаносець США, Атлантичний океан, квітень 2022 року Fullscreen
USS Gerald Ford, найбільший у світі авіаносець США, Атлантичний океан, квітень 2022 року
Найбільший у світі авіаносець США USS Gerald Ford в Атлантичному океані, квітень 2022 року
Кваліфікаційні випробування на авіаносці USS Gerald Ford, Атлантичний океан, квітень 2022 року
Літаки на палубі авіаносця USS Gerald Ford, Атлантичний океан, квітень 2022 року
Командний пункт авіаносця USS Gerald Ford, Атлантичний океан, червень 2020 року
Ударні випробування біля авіаносця USS Gerald Ford в Атлантичному океані, червень 2021 року
USS Gerald Ford, найбільший у світі авіаносець США, Атлантичний океан, квітень 2022 року

Ще один авіаносець, який брав участь у навчаннях НАТО в жовтні, після чого зайшов до канадського порту Галіфакс, вирушає до берегів Європи, тоді як інший член НАТО, Туреччина, кидає виклик Кремлю в Чорному морі, обіцяючи забезпечити вивіз зерна з України всупереч демаршу Росії.

Російська влада заявила, що на невизначений термін припиняє участь у зерновій угоді після українських ударів по базі в Севастополі. Але, незважаючи на це, судна із зерном продовжують виходити з портів Одеси та Миколаєва.

На 31 жовтня було погоджено прохід морським гуманітарним коридором 16 суден: 12 зерновозів вирушили з України, а чотири прибули до українських портів для завантаження. Російська сторона повідомила, що угода продовжує діяти без її участі. Про це заявив Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі, створений для огляду суден із зерном.

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