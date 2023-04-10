Россия — не у дел. Главный итог недавнего визита Эмманюэля Макрона в Китай

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Флаг миротворца в прекращении войны между Украиной и Россией Си Цзиньпин передает Эманюэлю Макрону.

Вот еще один момент встречи Эманюэля Макрона, Урсулы фон дер Ляйен с китайским лидером Си Цзиньпином начинает набирать более четкие очертания…

Вчера я писал, что "Си Цзинпин сообщил, что обязательно встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и этим вопросом уже занимается МИД Китая, поэтому подробности не обнародуются".

Сегодня обнаружилась новая деталь. Персональная встреча между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским состоится. Но она состоится не на территории Китая или Украины. Она состоится в какой-нибудь из третьих стран. Скорее всего, в Турции. Эти детали согласовывают министерства иностранных дел Китая и Украины.

Об этом Си Цзиньпин сделал заявление в китайском городе Гуанчжоу во время ужина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Флаг миротворца передан в руки Франции Фото: Getty Images

Кроме того, Си Цзиньпин предложил Эманюэлю Макрону разработать свой европейский план мирного урегулирования военного конфликта в Украине и Китай с интересом изучит его. Таким образом, флаг миротворца Си Цзиньпин передает Эмманюэлю Макрону. Чего Макрон и добивался. Таким образом, фигура Макрона устраивает ЕС, Китай, США, Россию — и окончательный ответ за Украиной.

По мнению главы КНР Си Цзиньпина, все стороны конфликта должны встретиться на полпути. Китай и Франция призвали восстановить мир на основе норм международного права и Устава ООН.

Китай и Франция в совместной декларации по итогам визита Макрона заявили о поддержке шагов по достижению мира в вооруженном конфликте между Россией и Украиной. "Обе стороны поддерживают любые усилия в пользу возвращения мира в Украину на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", — говорится в документе, опубликованном 7 апреля на сайте Елисейского дворца.

Безопасность ядерных объектов

В совместном заявлении лидеров двух стран указывается, что Китай и Франция выступают против вооруженных атак на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и поддерживают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в его усилиях играть конструктивную роль в укреплении надежности и безопасности мирных ядерных объектов, включая Запорожскую АЭС.

Си Цзиньпин и Макрон отметили важность скрупулезного соблюдения международного гуманитарного права всеми сторонами военного конфликта. "Стороны призывают защищать женщин и детей — жертв военного конфликта и наращивать гуманитарную помощь в зонах конфликта, обеспечивать безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи нуждающимся в соответствии с международными обязательствами", — говорится в совместном заявлении Пекина и Парижа.

По этой и вчерашней информации я вижу, что "мяч" далеко не на поле России. Он за двое суток перекатился на территорию Франции и ЕС!

Браво Макрон, Браво Урсула!

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