Росія — не при справах. Головний підсумок недавнього візиту Емманюеля Макрона до Китаю

Related video

Прапор миротворця у припиненні війни між Україною і Росією Сi Цзіньпін передає Еманюелю Макрону.

Ну от іще одне питання вчорашньої зустрічі Еманюеля Макрона, Урсули фон дер Ляєн з китайським лідером Сі Цзіньпіном починає набирати чіткіші обриси…

Учора я повідомляв, оскільки "Сі Цзіньпін повідомив, що обов`язково зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і цим питанням вже займається МЗС Китаю, тому подробиці не оприлюднюються".

Сьогодні проявилась нова деталь. Персональна зустріч між Сі Цзіньпіном і Володимиром Зеленським відбудеться. Але вона відбудеться не на території Китаю, чи України. Вона відбудеться у якійсь з третіх країн. Радше за все, у Туреччині. Ці деталі узгоджують міністерства закордонних справ Китаю та України.

Про це Сі Цзіньпін зробив заяву в китайському місті Гуанчжоу під час вечері з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Прапор миротворця передано до рук Франції Фото: Getty Images

Окрім того, Сі Цзіньпін запропонував Еманюелю Макрону розробити свій, європейський план мирного врегулювання воєнного конфлікту в Україні і Китай з інтересом вивчить його. Таким чином, прапор миротворця Сi Цзіньпін передає Еманюелю Макрону. Чого Макрон і добивався. Однак, фігура Макрона влаштовує ЄС, Китай, США, Росію і… остаточна відповідь за Україною.

На думку голови КНР Сі Цзіньпіна, всі сторони конфлікту мають зустрітися на півдорозі. Китай та Франція закликали відновити мир в Україні на основі норм міжнародного права та Статуту ООН.

Китай та Франція у спільній декларації за підсумками візиту Макрона заявили про підтримку кроків щодо досягнення миру у збройному конфлікті між Росією та Україною. "Обидві сторони підтримують будь-які зусилля на користь повернення миру в Україні на основі міжнародного права, цілей та принципів Статуту ООН", — йдеться у документі, опублікованому 7 квітня на сайті Єлисейського палацу.

Безпека ядерних об'єктів

У спільній заяві лідерів двох країн вказується, що Китай та Франція "виступають проти збройних атак на атомній електростанції та інші мирні ядерні об'єкти та підтримують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у його зусиллях відігравати конструктивну роль у зміцненні надійності та безпеки мирних ядерних об'єктів, включно Запорізьку АЕС".

Сі Цзіньпін та Макрон наголосили на важливості скрупульозного дотримання міжнародного гуманітарного права всіма сторонами воєнного конфлікту. "Сторони закликають захищати жінок і дітей — жертв воєнного конфлікту та збільшувати гуманітарну допомогу в зонах конфлікту, забезпечувати безпечний, швидкий та безперешкодний доступ гуманітарної допомоги тим, хто потребує, відповідно до міжнародних зобов'язань", — йдеться у спільній заяві Пекіна та Парижа.

З цього і вчорашньої інформації я бачу, що "м'яч" далеко не на полі Росії. Він за дві доби перекотився на територію Франції і ЄС!

Браво Макрон, Браво Урсула!

Джерело

Важливо