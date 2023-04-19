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Мнения

Ложь от Спартака Субботы. Почему Украина оказалась так уязвима перед самозванным психологом

"Хрупкими и уязвимыми оказались не только клиенты "психиатра-психотерапевта", а все общество. Спартак Суббота затопил наш условный корабль своим враньем, и теперь остается только удивляться (или сокрушаться), сколь во многих местах этот корабль дал течь". Мнение

Светлана Чунихина
Светлана Чунихина
Политический психолог
eye 336
Спартак Суббота, психолог, афера, самозванец
Фото: Соцсети | Спартак Суббота, взбудораживший всю Украину
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Спартаком Субботой накрыло всех. И Аспен институт, и инициативу супруги президента по ментальному здоровью, и топовые СМИ, и академическую науку, и профессиональное сообщество, и родителей бесчисленных подростков, для которых этот весьма незрелый человек, как выясняется, был "солнцем" и "батей".

Хрупкими и уязвимыми оказались не только клиенты "психиатра-психотерапевта", а целые институты, все общество. Спартак Суббота затопил наш условный корабль своим враньем, и теперь остается только удивляться (или сокрушаться), сколь во многих местах этот корабль дал течь.

Хотя стыд и вину в связи с обнародованными обстоятельствами чувствуют многие люди, настоящий виновник этой истории один — С. Суббота. Это его афера, его успешный успех, его целенаправленные усилия.

А вот ответственность за разгребание последствий действительно лежит на каждом, кто переймається, для кого кейс С.Субботы значим по тем или иным причинам.

фейк, ложь, обман Fullscreen
Общество должно понять, как отличать фейк от правды
Фото: pixabay.com

Этическая комиссия НПА рассмотрит этот кейс в пределах установленной процедуры и полномочий. Но это малая часть решения.

Лицензирование услуг в сфере ментального здоровья, о котором много сказано в эти дни, остро необходимо.

Но и этого мало. С.Суббота показал, как легко и непринужденно можно взломать систему. Да, эта система была дырявая, так ведь и Спартак — не Арсен Люпен, и мы знаем немало мошенников, которые обманывали системы и покруче.

Аферисты в обществе — как хищники в лесу, не переведутся.

Нам нужно думать не только о процедурах контроля, но и о том, ради чего этот контроль. Ради безопасности? Ради возможности доверять и жить, не зашивая деньги в трусы, потому что кругом мошенники? Ради свободы рисковать и крупно выигрывать, не прибегая к обману? Ради права на полное и достоверное знание о мире, в котором живем?

Вот о чем я думаю все эти дни. Без ответов на эти вопросы, как мне кажется, любое решение будет неполным — и политическое, и профессиональное, и этическое, и правовое, и какое угодно еще.

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