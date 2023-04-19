Ложь от Спартака Субботы. Почему Украина оказалась так уязвима перед самозванным психологом

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Спартаком Субботой накрыло всех. И Аспен институт, и инициативу супруги президента по ментальному здоровью, и топовые СМИ, и академическую науку, и профессиональное сообщество, и родителей бесчисленных подростков, для которых этот весьма незрелый человек, как выясняется, был "солнцем" и "батей".

Хрупкими и уязвимыми оказались не только клиенты "психиатра-психотерапевта", а целые институты, все общество. Спартак Суббота затопил наш условный корабль своим враньем, и теперь остается только удивляться (или сокрушаться), сколь во многих местах этот корабль дал течь.

Хотя стыд и вину в связи с обнародованными обстоятельствами чувствуют многие люди, настоящий виновник этой истории один — С. Суббота. Это его афера, его успешный успех, его целенаправленные усилия.

А вот ответственность за разгребание последствий действительно лежит на каждом, кто переймається, для кого кейс С.Субботы значим по тем или иным причинам.

Общество должно понять, как отличать фейк от правды Фото: pixabay.com

Этическая комиссия НПА рассмотрит этот кейс в пределах установленной процедуры и полномочий. Но это малая часть решения.

Лицензирование услуг в сфере ментального здоровья, о котором много сказано в эти дни, остро необходимо.

Но и этого мало. С.Суббота показал, как легко и непринужденно можно взломать систему. Да, эта система была дырявая, так ведь и Спартак — не Арсен Люпен, и мы знаем немало мошенников, которые обманывали системы и покруче.

Аферисты в обществе — как хищники в лесу, не переведутся.

Нам нужно думать не только о процедурах контроля, но и о том, ради чего этот контроль. Ради безопасности? Ради возможности доверять и жить, не зашивая деньги в трусы, потому что кругом мошенники? Ради свободы рисковать и крупно выигрывать, не прибегая к обману? Ради права на полное и достоверное знание о мире, в котором живем?

Вот о чем я думаю все эти дни. Без ответов на эти вопросы, как мне кажется, любое решение будет неполным — и политическое, и профессиональное, и этическое, и правовое, и какое угодно еще.

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