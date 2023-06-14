Украл на оборудовании бомбоубежища – помог России убить людей. Кто такие внутренние враги Украины

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Не нужно сейчас себя идеализировать, потому что останемся в дураках. Есть плюсы, есть минусы. Но пребывая в заблуждении и розовых очках, мощную страну не построим.

Одни спасают животных из Херсона, а другие говорят, что "так не интересно — брать собаку не из Херсона".

Одни гибнут под пулями, а другие с больного последнее снимают. Это я о мародёрах в Буче.

Чтобы над нами люди в мире не смеялись, нужно делать выводы и меняться. И не считать себя избранными богом. Тем более что в этом сегменте конкуренция.

Я уже молчу о коррупционерах. Украл на оборудовании бомбоубежища — помог рашке убить людей. Продал оружие – помог рашке убить людей. Украл из бюджета, не запустил важный институт — сделал больше людей бедными. Где бедность – там Россия.

Мародеры – это также часть нас

Потихоньку с восхвалением. Его заслуживают конкретные люди, а не мы все, как факт, родившийся на этой богом данной земле. Потому что хлебнем мы горя с "Украина превыше всего".

Украина победит. Но есть еще внутренний враг. И будем мы с носом, если он останется.

Мародер, коррупционер, разбойник – это коллаборант. Он делает людей бедными. А бедность — это путь в экзистенциальную ср…ку.

У бедных людей хуже здоровье, им сложнее получить образование, построить карьеру. Это не национализм, когда ты делаешь людей беднее, а не богаче. Когда воруешь у них.

Это совок.

От осознания, от корректной формулировки проблемы начинается ее решение.

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