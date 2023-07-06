Россия задыхается без валюты. Почему юани, рупии и дирхамы не спасут кремлевский режим

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Экономический копиум и оптимистический вывод в конце.

Эта вот уверенная девальвация рубля, происходящая сейчас, — это не только о спасении бюджета РФ. У них там серьезные проблемы с платежным балансом — то есть балансом между притоком и оттоком валюты из страны.

Выручка за ресурсы падает, баланс услуг давно в минусах, отток капитала продолжается (конечно, кто будет инвестировать в страну, которая угрожает миру ядерным оружием и терактами, а наемники совершают бодрые походы на столицу).

В апреле ЦБ РФ уже снизил прогноз годового профицита платежного баланса с 66 до 47 млрд долл (в прошлом году было 227 млрд долл). И этот прогноз даже российские аналитики уже считают слишком оптимистичным. В мае уже был де-факто дефицит. Почему дефицит, если на графике "целых" +0.2 млрд?

ЦБ не очень охотно говорит о еще одной проблеме — качестве валютной выручки, которая приходит за ресурсы. Там теперь все больше юаней, дирхамов, индийских рупий, и даже никарагуанских кордоб и суданских фунтов.

И если с юанями и дирхамами еще можно как-то вывернуться (хотя несравненно меньшая ликвидность этих валют означает большие потери при их использовании), то покупать у Индии, а тем более Судана и Никарагуа у РФ просто нечего в таких объемах.

Одних индийских рупий сейчас ежемесячно оседает на счетах РФ в индийских банках на 1-1,2 млрд долл. Очень удобно для Индии, но не для РФ.

То есть даже если опираться на чрезмерно оптимистичный прогноз ЦБ РФ, добрая четверть, а может, и треть тех 47 млрд за год — неликвидная. Остаются какие-то копейки. РФ просто не хватает валюты для импорта и покрытия оттока капитала. И одолжить ее не у кого.

Динамика текущего баланса России

Уровень проблемы, я бы даже сказал — отчаяния, уже хорошо считывается с таких шедевров новостного жанра:

"Сенаторы рекомендуют Банку России в рамках внешнеэкономической деятельности осуществлять расчеты, в частности в индийских рупиях, иранских риалах и дирхамах ОАЭ. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в итоговом постановлении Совфеда по итогам выступления председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной."

Сенаторы. Рекомендуют. Эльвире. Рассчитываться. Рупиями, риалами и прочими фантиками. Представляю, как у нее глаз дергается от таких рекомендаций, она эти фантики в гробу видела, а они, наоборот, в РФ на балансе.

Но и с бюджетом тоже все ярко. Кажется, в РФ будет первый в истории секвестр среднесрочной бюджетной программы в год выборов президента.

И это все на фоне камланий российских экономистов, что дефицит рабочей силы решить невозможно, нужно увеличивать производительность. А как ты ее увеличишь, если инвестиций нет?

Да, россияне терпеливы, проглотят. Войну экономика не выиграет и Путина не свергнет.

Но я все больше утверждаюсь во мнении, что если после завершения этой фазы войны каким-то чудом не произойдет фундаментальной перезагрузки отношений РФ с Западом, то РФ перестанет быть для нас угрозой на многие десятилетия.

У них просто не будет хватать ресурсов на еще один зерг раш. Ну может, что-то там низкотехнологичное будет прилетать к нам периодически и будет сбиваться ПВО с эффективностью 99%. Знаем страны, которые процветают в таких условиях, и мы сможем.

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