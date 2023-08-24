Остановиться, выдохнуть и успокоиться. Как споры о том, кто достойнее, разрушают надежды Украины на лучшее будущее

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Тема разъединения как-то очень активно вошла в украинское информационное пространство.

Вот многих тригерит обложка НВ, потому что на ней не только военные. И это несправедливо, по их мнению, говорить о том, что кто-то приближает победу, кроме военных.

А другие говорят, что жить в Украине будущего, в ЕС и под зонтиком НАТО, будут недостойные миллионы украинцев, которые выехали во время войны. Типа не ф*г возвращаться, вы предатели.

И это все очень опасно. И это надо остановить. Потому что это разрушает единство. И это сулит нам очень много проблем в будущем. И распространять такие тезисы, новый вид "разных сортов украинцев", могут точно не друзья Украины.

После войны и так будет много психологических стен между разными украинцами. Просто потому что у людей будет кардинально разный жизненный опыт в течение нескольких лет. И даже без искусственного разделения. Люди, жившие в тылу в Украине, во время обстрелов и постоянных воздушных тревог, будут просто иметь другой опыт, чем люди, которые жили в Европе. Это естественно. Просто несколько разных лет. И это уже отдалит людей друг от друга. Даже если они сознательно не будут искать поводы для противопоставления.

Люди, которые ощутили на себе все ужасы фронта, будут иметь кардинально разный опыт с любым человеком современного мира. Ужасный травматический опыт.

Разный опыт — разная реакция, разное восприятие мира.

Когда начиналась война, когда шел первый год войны, когда в обществе еще было много оптимизма и не так много усталости, доминировали другие тезисы. Тезисы, что чувство вины неуместно. Тезисы, что не надо винить себя в том, что ты делаешь мало. Тезисы, что мы все украинцы, где бы мы ни были. А сейчас все изменилось. Безумная усталость и раздражение — и вот мы видим совсем другую историю. Нарративы, которые способствуют разделению. Озлоблению. Непониманию.

Единство — наша сила!

Вклад военных является самым большим? Конечно. Его нельзя сравнить с опытом и вкладом гражданских. Но зачем обесценивать опыт и чувства, эмоции людей, которые находятся в тылу? Есть ли у них стресс? Да, конечно. И да, его нельзя сравнить со стрессом человека в окопе. Но это не имеет значения. Потому что это опять-таки тот же стресс. И та же усталость. И люди это чувствуют. Нельзя говорить людям "Ты не устал на самом деле, потому что кому-то тяжелее". Да, кому-то тяжелее. Но это не меняет того факта, что люди страдают. И что гражданские имеют такой же ПТСР, как и военные.

Должны ли мы желать возвращения людей, которые сейчас уехали? Да. Мы очень нуждаемся в возвращении как можно большего количества людей. И последнее, что в таком случае общество должно делать, это выставлять претензии к тем, кто уехал. Спекулируя на теме справедливости. А это именно спекуляции. Подлые, потому что бьют в открытую рану общества. Очень подлые. Спекулируя в первую очередь на усталости военных, которые могут справедливо сетовать на несправедливость этого мира, когда кто-то проливает кровь в окопах, а кто-то в это время пьет кофе в кафе. Но парадокс в том, что надо, чтобы люди в тылу пили кофе. Надо, чтобы пытались жить как можно полноценной жизнью. Потому что это дает жизнь экономике. А экономика обеспечивает армию. Армию, количество людей в которой во время любой войны в любой части мира есть, было и будет меньше, чем людей в тылу. Порождая то же ощущение несправедливости и разный опыт. Но это одновременно и несправедливо, и естественно. С этим надо научиться жить обществу и государству.

Люди, которые уехали, приняли рациональное решение. И нельзя никого обвинять в том, что он решил жить свою жизнь подальше от ужасов войны. Особенно дико это звучит, когда звучат обвинения в сторону матерей, которые вывезли детей. Когда они будут принимать решение, возвращаться им или нет, то это также будет рациональное решение. И как много из них примут рациональное решение возвращаться, если их здесь будут встречать ненавистью? А некоторые люди еще, может, предложат снять с них специальный налог? За право жить в мирной Украине? Потому что они не приближали победу.

Обвинения в сторону уехавших украинцев такие же бессмысленные, как предложения с другого фланга создать какие-то специальные условия для тех, кто вернется. Притом, что возвращение этих людей в интересах всего общества. Потому что все общество почувствует на себе проблемы депопуляции, которые неизбежно придут после войны.

Никто не знает, когда и как закончится война. Но в Украине будущего будет очень много проблем. Даже учитывая, что это будет страна на пути в ЕС, с притоком инвестиций и экономическим ростом. Будет много популизма. Очень много. Будет большая травма, которая будет приводить ко многим конфликтам. Будет рост преступности. Просто потому, что миллион людей вернется с фронта, имея боевой опыт — и определенный процент этих людей захотят решать таким образом вопросы и в мирное время. Это все естественные последствия войны. И не надо создавать, своими же руками, дополнительные проблемы. Удерживать таким образом людей от возвращения домой. Заставлять многих задумываться об эмиграции. Разрушая то будущее, за которое сейчас проливают кровь военные.

Нам всем надо остановиться. И выдохнуть. Остановить эту ужасную накрутку, которая идет в обществе. Потому что то, что не сделали россияне прошлой зимой, то, чего не достигли они в первые месяцы войны, мы можем создать себе сами. Собственными руками.

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