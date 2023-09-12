Не посылать к черту Илона Маска. Почему обида — самый неправильный метод в политике

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Научиться не обижаться

В последние дни мне часто задают похожие вопросы:

Илон Маск отключил старлинки и мы не смогли атаковать Севастополь, а еще Твиттер снова разрешил работать российским чиновникам. Может, нам послать Маска?

В итоговом коммюнике "большой двадцатки" агрессия России названа "войной в Украине". Почему мы так мягко обходимся с Китаем и Индией?

Генсек ООН готовит послабления для россиян в рамках зерновой сделки. Может, нам стоит послать к черту ООН?

Обидеться — это самое простое, что можно сделать. Но обида — это путь в никуда. Или еще точнее — это путь к поражению. Обидеться можно лишь тогда, когда ты знаешь, что поза обиженного позволит тебе резко поднять ставки и выиграть. В противном случае, обида даст лишь козыри врагу и упростит жизнь союзникам (вы обиделись, значит, мы вам не нужны). Надо искать другие варианты выхода из ситуации, как бы это сложно не было.

Нельсон Мандела — лучший пример того, как не обижаться в политике Фото: Getty Images

Черно-белый мир хорош в ретрофильмах, а жизнь имеет сотни оттенков белого и черного (количество оттенков серого даже трудно представить). В моей предыдущей книге "Политики не врут" есть отдельная глава "Политики не обижаются". И там есть пример, который объясняет это правило. И этот пример — Нельсон Мандела, который после двух десятилетий в тюрьме принял решение не обижаться на белых ради того, чтобы его страна развивалась. И через два десятилетия после его смерти можем видеть, насколько он оказался умнее и проницательнее своего соседа — диктатора Зимбабве Роберта Мугабе.

Все это я веду к тому, что нет простых ответов на сложные вопросы. А мы, особенно наш пузырь в ФБ, каждый день ведет срачи вокруг поиска самых примитивных ответов на сложные вопросы. И ответ на это — новые срачи. К сожалению.

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