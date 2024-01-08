Проклятие високосных лет. Как действует в истории известная всеобщая примета

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Новый год — время прогнозов, разнообразного гадания и примет. Растет спрос на профессиональных гадалок — от тарологов до астрологов. Вспоминают и о различных приметах. Особенно это заметно во времена войны.

Одно из распространенных суеверий — о несчастливых високосных годах. Поклонники плохих примет сразу вспомнят о прошлом високосном годе — 2020-м, который принес нам пандемию Covid-19. Соответственно, они же предвещают, что и 2024 год (тоже високосный) принесет нам что-то нехорошее.

Действительно ли високосные годы такие уж плохие? Давайте для ответа на этот вопрос посмотрим на недавнюю историю — и нашу, и всемирную.

О 2020 годе я уже упоминал. А вот 2016 ничем особенным не отметился, разве что победой Трампа на президентских выборах в США. Потом выяснилось, что его президентство хотя и было весьма специфическим, но все же не стало катастрофическим. Если кто-то скажет, что в этот високосный год Трамп снова может победить, то лишь напомню, что президентские выборы в США вообще проходят в високосные годы. Так случилось.

2012 год для Украины и мира также не отличился чем-то особенным. У нас наиболее заметным событием были парламентские выборы, на которых победила Партия регионов, но отличилась и оппозиция, в частности, партия "Свобода", для которой тот год стал наиболее успешным в ее электоральной истории.

2008 год для мира запомнился глобальным финансовым кризисом. Но у нас пик этого кризиса пришелся на 2009 г.

2004 год в Украине отметился Оранжевой революцией. Но она была и бескровной, и успешной. В мире этот год запомнился огромным цунами в Индийском океане, в результате которого погибли около 230 тыс. человек.

2000 год — Миллениум. "Конца света" не произошло, чего-то чрезвычайного и глобально плохого — тоже. Хотя знаковых событий хватало. В России — Вторая Чеченская война и первая победа Путина на президентских выборах. У нас — всеукраинский референдум, результаты которого никак не повлияли на политическую ситуацию в стране; убийство журналиста Г. Гонгадзе и кассетный скандал — события, заложившие основы последующих кризисных тенденций.

1996 год — чего-то чрезвычайного не произошло. В Украине приняли Конституцию, в России переизбрали Ельцина Президентом РФ.

1992 год запомнился многочисленными войнами — в Югославии, Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии, Приднестровье, гражданскими войнами в Алжире, Таджикистане и еще в целом ряде стран. Но был и мирный "развод" Чехии и Словакии. Для Украины это был первый год независимости, непростой, но достаточно спокойный.

Високосный год — такие же суеверия, как и пятница, 13-е Фото: Getty Images

Дальше продолжать не буду. Уже достаточно, чтобы понять, что не каждый високосный год может принести что-то плохое, как и не каждая "пятница 13-е" является днем ужасов. Что-то и где-то может произойти. Как могут произойти и в любой другой год и плохие и позитивные новости. Первая и вторая мировые войны начинались не в високосные годы. И знаковые события новейшей истории в отношениях между Россией и Украиной происходили не в високосные годы, начиная с распада СССР и заканчивая полномасштабным российским вторжением в Украину. 2014 год, кстати, тоже не был високосным.

Для любителей спорта високосные годы ассоциируются с Олимпийскими играми. В связи с этим расскажу об одной мистически-конспирологической теории, которую я услышал лет десять назад от одного бывшего литовского депутата (к сожалению, не помню его фамилии). Это не для сторонников сугубо рационального мышления, хотя многим украинцам эта "теория" может понравиться.

Суть этой "теории" в следующем. Авторитарные (тоталитарные) режимы, проводившие Олимпийские игры, через некоторое время разрушались, а их страны даже распадались. Речь идет о гитлеровской Германии, которая в 1936 году проводила и летние и зимние Олимпийские игры, а в 1945 прекратила свое существование. Затем такая участь постигла Советский Союз (в 1980 году состоялись летние Олимпийские игры в Москве, в 1991 году СССР прекратил свое существование) и Югославию (в 1984 году состоялись зимние игры в Сараево, в 1991 начался распад Югославии).

Однако в эту "теорию" не вписываются (возможно, пока что) Россия (зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году) и Китай (летние Олимпийские игры в Пекине в 2008 и зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году). Тем не менее, не будем спешить с выводами, посмотрим, что будет дальше.

В заключение — немного новогодней политнумерологии. В политической истории независимой Украины определяющую (поворотную) роль играли годы, которые заканчивались на четверку — 1994 год (победа на президентских выборах Леонида Кучмы, которая определила политическое развитие Украины на следующие 10 лет), 2004 год (Оранжевая революция, далее было десятилетие борьбы между проевропейскими и пророссийскими силами), 2014 год (победа Революции Достоинства, захват Россией Крыма и начало военно-политического противостояния между Россией и Украиной). Между прочим, во все эти годы в Украине были также президентские выборы. Продолжит ли эту закономерность 2024 год? Посмотрим.

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