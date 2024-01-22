Российские самолеты загнали на восток. Где теперь летают радиолокационные разведчики А-50

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Командование противника после потери самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) типа А-50У продолжает использование этого типа самолета, но в другой зоне дежурства — в воздушном пространстве над Ростовской обл. и Краснодарским краем (примерно, на 200-250 км восточнее ранее существовавшего, над акваторией Азовского моря).

На данный момент, фиксируется использование до 3-х единиц самолетов типа А-50У из аэропорта совместного пользования "Сочи" и военной авиабазы (АБ) Ахтубинск "929-го Государственного летно-испытательного центра МО РФ им. В.П.Чкалова"...

Также, противник продолжает использование самолетов типа Ил-22 (ПКП\РТР), до 2-х единиц с АБ Мариновка, но только в воздушном пространстве Воронежской и Ростовской обл., а также над восточной частью временно оккупированных территорий (ВОТ) Луганской и Донецкой областей Украины.

Боевая авиация противника также продолжает выполнять полеты в воздушном пространстве над западной и центральной частью Черного моря для контроля воздушной и надводной обстановки. Причем, противник стал привлекать для выполнения этой задачи боевую авиацию не только с АБ, расположенных на ВОТ Крыма, но и на территории собственных Ростовской обл. и Краснодарского края. В целом, с этой целью противник использует в сутки до 8-12-и самолетов, в частности:

2 единицы Су-27\Су-30СМ и 1-2 единицы Су-24М из состава 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации ЧФ-У (43-го ошмап ЧФ) — с АБ Саки;

1 единицу Бе-12 из состава 318-го отдельного смешанного морского авиационного полка (осмап) МА ЧФ с АБ Кача;

до 2-х единиц Су-27\Су-30СМ из состава 3-го смешанного авиационного полка (смап) 1-й смешанной авиационной дивизии (смад) с АБ Крымск;

до 2-х единиц Су-27\Су-30СМ из состава 38-го истребительного авиационного полка (иап) 27-й смад — с АБ Бельбек.

Это все силы и средства из состава 4-й "гвардейской" армии ВВС и ПВО ВКС ВС РФ (Южный военный округ\ЮВО). Кроме этого, для выполнения этих задач также привлекаются:

2 единицы МиГ-29К из состава 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка (окиап) — с АБ Саки (место постоянной дислокации — АБ Североморск-3);

2 единицы МиГ-31БМ из состава 98-го смешанного авиационного полка (смап) — с АБ Бельбек (место постоянной дислокации АБ Мончегорск).

Эти силы и средства из состава 45-й армии ВВС и ПВО ВКС ВС РФ (северный флот\СФ, оперативно-стратегическое командование\ОСК "Север").

Кроме этого, для ведения регулярной радиотехнической и оптико-электронной разведки в южной операционной зоне противник привлекает до 1-2-х самолетов типа Су-34 с комплексным (универсальным) контейнером разведки — с АБ Майкоп.

Они оперируют в разных частях этой зоны, в том числе, в восточной части Азовского моря, но не западнее условной линии Новоазовск — Ейск, стараясь не приближаться к ЛБЗ.

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