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Хаос на границе Техаса. Что происходит на юге США и как может развиваться кризис с мигрантами

Кризис, который сейчас разразился в Техасе, был фактически запрограммирован, констатирует блогер Юрий Богданов. Но он верит в прочность американских институтов, которые переживали и гораздо большие кризисы

Юрий Богданов
Юрий Богданов
Блогер
eye 126
Техас, граница, колючая проволока
Фото: Sky News | Техас пытается отгородиться от проблем колючей проволокой
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Вкратце. Поток мигрантов в Америке "с юга на север" усиливается последние 10 лет. Страны, из которых стартует миграция, — Боливия, Перу, Венесуэла. Дополнительные потоки формируют Центральная Америка и Мексика.

Главные причины. Политическая и экономическая нестабильность, бедность, криминал. Можно ли решить проблему миграции? Да. Фундаментальные шаги — доступ к образованию, борьба с бедностью, социальные лифты. Потому что именно бедность подпитывает картели и популистов, неэффективные институты не могут с ними бороться, а люди убегают от этого всего.

Все ли мигранты едут в США? Нет. Большая часть мигрантов так или иначе остается в других странах. Но способность относительно благополучных стран региона принимать мигрантов ограничена. А если ты перешел дорогу картелям, у тебя одна дорога — в США. Или смерть.

Мексиканские картели. Мексика — местами успешная индустриальная страна, а местами — failed state. Климат дает возможности производить вещества, бедность — вербовать бойцов и подрядчиков. Децентрализация полиции и коррупция не позволяют эффективно воевать с картелями, которые сейчас — настоящие армии, питающиеся из наркотрафика, рэкета, контрабанды и трафика мигрантов, нелегальной продажи нефти. Для трафика используют и землю, и тоннели, и море.

А что там в США? США ведут войну с нелегальной миграцией и наркотрафиком 40 лет. Обе войны уже давно стали вопросом чистой политики, и в обеих войнах невозможно выиграть без решения социальных проблем по обе стороны границы. А этого и близко нет.

Саму необходимость миграции никто не отрицает. Вопрос — как регулировать поток. Республиканцы, чья электоральная база становится все более праворадикальной, эту тему выносят на флаг в извращенных формах.

В чем обвиняют мигрантов? В распространении наркотиков, росте преступности и разрушении "традиционных ценностей". Виноваты не бедность и социальное неравенство, не проблемы с полицией, а мигранты (на самом деле — нет).

Трамп. Еще до избрания президентом спекулировал "стеной на границе", более 300 раз сказал, что за стену должно заплатить мексиканское правительство. И этот абсурд нравился его избирателю. После начала пандемии Трамп утвердил параграф 42, который позволял выслать из страны любого, ссылаясь на эпидемиологическую угрозу. В том числе, разделять родителей и детей и высылать детей без родителей. Возможность просить убежище от преследований была нормативно заблокирована. Конечно, такие нормы только усиливали позиции трафика от картелей.

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Байдену приходится разгребать проблему, которая копилась годами
Фото: Открытые источники

Байден. Попробовал действовать методом "кнута и пряника" — ужесточить наказание за нелегальную миграцию и расширить инструментарий для легальной. Например, было ограничено право обращаться за защитой тех, кто не просил о защите у других стран (это должно было ограничить поток из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа). Но фундаментальные причины никуда не делись.

Кризис. Пар.42 прекратил действовать 11.05.23. Прямо перед тем республиканцы приняли закон, который предусматривал норму, по логике которой человек приезжает в США, заполняет заявку на убежище, но пока его представление не рассмотрят — его либо высылают из США, либо задерживают. Демократы настаивали, что это только усугубит кризис.

Что пошло не так? На границе собралось 170 тыс., и еще сотни тысяч — "на чемоданах". Еще в мае Байден сделал заявление, что понимает, что на границе "будет хаос" "определенное время", который затянулся. Потому что не хватает сил и средств контроля. Судебная система тоже не вывозит. Так, СМИ писали о женщине, которая получила уведомление в мае 2023 года, что суд по ее делу состоится в 2025 году в другом штате.

Республиканцы в Конгрессе и пограничные масштабы проблемы дополнительно раздувают через медиа. В итоге организационная, экономическая, социальная проблема превращается в поле политических спекуляций. Так, для трамписта Хуан и Хуанита из Тихуаны — большая угроза, чем Путин или Си. В этом — железная логика ультраправого популиста.

Рано или поздно эти игры должны были взорваться. И они взорвались. Но верим в американские институты. Они переживали и гораздо большие кризисы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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