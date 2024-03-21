Принуждение Украины к миру: насколько реальны гипотезы о переговорах с Россией

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Опять нагребает волна о переговорах, принуждении к миру и вот это все.

Тут и Макрон с его размещением войск, и проблемы с американской помощью, и выборы Путина, и бесконечность российских ресурсов, и Трамп — все в кучу. Поэтому стоит все же снова напомнить несколько очевидных вещей.

Проблема в том, что, если мы смотрим на события вокруг только через призму борьбы Украины и России, мы сами себе сужаем поле для возможностей и маневра. Потому что ситуация в мире гораздо сложнее, не крутится вокруг нас и требует думать и действовать сложнее.

Локально наша задача сейчас — сохранение украинского государства. Не сожжение Москвы (даже если очень хочется). Не развал России (даже если очень хочется). А сохранение Украины и ее субъектности.

Глобально же все гораздо масштабнее — Украине надо пережить период мировой турбулентности, который только начинается. Потому что большие войны в других частях мира вероятны, большие кризисы в крупных странах еще только набирают ход — и о Китае, и о США речь.

Для решения глобальной задачи можно пойти на разные маневры — и дипломатические, и военные. Но главное, чего не надо — это делать резкие движения под влиянием эмоций.

Российские планы имеют тенденцию не сбываться. Первый дедлайн "полного освобождения Донбасса от украинцев" (если не считать февраль — март 2022) был на 9 мая 2022. А до сих пор нет. Даже близко нет. О Киеве или Одессе они могут разве что мечтать.

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Украинские планы тоже не всегда реализуются, но, например, существование "белгородского направления" боевых действий (вместо "харьковского") даже самые большие украинские оптимисты в 2022 году не могли представить. Но оно объективно существует.

Американские планы не факт, что вообще существуют, относительно характера и хода этой войны. Они все еще гораздо больше смотрят на Ближний Восток и на Дальний Восток. Ну, такие уж приоритеты.

Поэтому, когда вам в очередной раз напишут, что "есть план завершения войны летом 2024", "осенью 2024" или 2025 года — вам напишут заведомую ложь. Даже если кто-то действительно думает, что у него есть план. Будь то Байден, Си, Эрдоган или Путин. Война может длиться еще много лет, может завершиться в условное "завтра". И наверняка, почти каждый сценарий завершения будет неожиданным для большинства наблюдателей, а те, кто "спрогнозируют правильно" — просто попадут пальцем в небо. Редко бывает так, как во Второй мировой, это скорее исключение для войн.

Мы живем — все мы, от Байдена и Си до нас с вами — в мире, где будущее является продуктом малопрогнозируемых и малопросчитанных решений, тенденций и последствий. Поэтому лучшее, что можно делать — @башить неустанно. Все остальное, в том числе попытки надолго планировать будущее, ничего, кроме невроза, не даст. Тот самый случай, когда "делай, что можешь, а будет, как будет" — единственный действительно надежный план на будущее.

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