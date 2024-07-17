Командиры на доверии: что нужно для того, чтобы армия работала нормально

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Формализм в оценке РЕАЛЬНОГО состояния войск рано или поздно заканчивается трагедией. Причем даже тогда, когда твой "красивый" доклад по состоянию "на сейчас" полностью удовлетворил старшее командование.

За формальной цифрой в сводной таблице данных или тактическими знаками на карте в значительном количестве случаев кроется не совсем та картина, которую представляют себе командиры\начальники, имеющие отношение к принятию соответствующих решений.

Самое страшное в батальонно-бригадном звене боевого управления — "оторваться от земли". То, что на военном языке называется "не владеть реальной ситуацией". Это касается как состояния собственных войск, так и данных "за противника".

А дальше начинается цепная реакция...

На основе формализованных данных, которые мало или полностью не соответствуют реальному положению вещей, принимаются ошибочные управленческие решения, формулируются и отдаются соответствующие, такие же необоснованные боевые приказы, в общем итоге — потери, которых вполне можно было избежать.

Это не означает, что комбриг или комбат должны ежедневно ползать по наблюдательным пунктам на передовой или шариться по "опорникам" (хотя и это делать время от времени явно не помешает). Он должен наладить такую систему командования (управления), а также разведки и наблюдения за противником (которую, кстати, ВСЕ руководящие установки и пособия определяют, как непрерывный процесс), которые позволили бы ему в любой момент времени точно, без искажений знать ситуацию во всей полосе, районе (на участке) действий подчиненного ему формирования.

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Да, понимаю, это трудно, надо постоянно работать с людьми — объяснять, разъяснять. А если у тебя в подчинении еще и к тому же целая куча подчиненных, которые "лучше знают, как надо командовать", или имеют "отличную точку зрения" на процесс выполнения того или иного боевого задания, то все это становится еще более обременительным.

Но дело заключается в том, что упомянутая выше мной система командования базируется (или лучше сказать, начинается) с ДОВЕРИЯ. Если ваши подчиненные вам доверяют, то и доклады от них будут реальные, а не "нарисованные".

По-другому, никак...

Как показывает опыт, ОСТРАХОМ наказания за "ложные доклады" возможно добиться нужного эффекта (реализма) лишь на короткий срок времени, а дальше — все по-новой...

Еще раз подчеркиваю.

Наиболее прочная и твердая "опора" для повышения уровня реализма в сборе данных о состоянии собственных войск и оценке состояния войск противника — ДОВЕРИЕ вам со стороны подчиненных.

И каждый командир\начальник сам решает, как его добиться.

А если он "забьет" на это дело, то будет ВСЕГДА находиться в "эмпиреях" (и соответственно, принимать управленческие решения, тотально оторванные от реального положения вещей).

К сожалению, на войне это заканчивается реальными, а не мнимыми смертями...

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