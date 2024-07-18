Бесполезное летнее время. Почему перевод стрелок ничего не дает экономике, но вредит здоровью

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Интересно, если Верховная Рада примет закон, что надо пользоваться солнцезащитным кремом, то большинство фейсбука выйдет и сгорит на солнце, чтобы доказать, что депутаты предатели?

Верховная рада, наконец, приняла закон, который отменяет переход на летнее время. И в следующем году этого уже не будут делать.

Почему наконец? Ну потому что этот переход уже давно стал атавизмом. Его придумали 100 лет назад, мотивируя это тем, что это может помочь экономить электроэнергию. Но это произошло совсем в другом мире. В мире индустриальном. В современном мире информационных технологий, в современном постиндустриальном обществе нет никаких исследований, которые бы указывали, что это помогает что-то там экономить. Просто нет.

А какие исследования есть?

А есть куча исследований ученых, подтверждающих, что переход с зимнего времени на летнее и обратно вреден для здоровья. И это не мнение эксперта из фейсбука или инстаинфлюенсера, который параллельно рекламирует онлайн-казино, и даже не заявление Арестовича. Это научные исследования. Которые делались в США и Европе. И только привычка, устоявшаяся практика, пока не позволила и в США и в Европе, наконец, отойти от этой практики.

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То есть, ключевое, что ученые, наука, заявляет, что это вредно для здоровья. Какой смысл вообще с этим спорить? Рано или поздно и ЕС, и США также откажутся от этой практики. А как долго принимают решения в ЕС, я думаю, все за последние годы увидели. И решение об отказе от летнего времени в ЕС будет вот-вот, закон об отмене перехода уже давно есть, только никак не договорятся, какая страна по какому времени теперь будет жить. Потому что там 3 десятка стран, и договориться всегда сложнее, чем 1 стране, и всегда есть какая-то Венгрия, которая как Баба Яга против.

Украина сделала это раньше. Вот и все. Интересно, если бы мы просто проследовали за Германией или США, то не было бы уже таких истерик в соцсетях?

Еще раз. Экономика ничего от перехода не теряет. И скорее, выигрывает. Потому что удар по здоровью нации — это всегда удар и по экономике. Привязки к отключениям света были бы уместны, если бы были исследования, подтверждающие, что в современном мире перевод часов позволяет экономить. Но их нет.

Поэтому оставление одного времени на весь год вполне логично.

Какое это должно быть время? Наше привычное астрономическое, базовое, время — это зимнее. Это летнее время дополнительно придумали более 100 лет назад. Поэтому естественно остановиться в нем, в зимнем времени. Да, темнеть будет раньше. Но почему это плохо? Или лучше было бы остаться в летнем времени и в темноте зимой пхаться на работу? Это все элементы вкуса и привычки, и люди просто привыкнут достаточно быстро к новым реалиям. И это привыкание не будет бить по здоровью. Тем более, вот в Центральной Европе в 9 вечера большинство ложится спать, а в Испании только выходят на улицу. И там, и там люди живут. Так что поведение наше будет определять не световой день, а температура за окном и общие традиции.

Иногда депутаты делают полезные вещи. Это просто надо понимать. И отказ от летнего времени — это в первую очередь полезно для здоровья. И это говорю не я. Это говорит наука.

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