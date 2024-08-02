Кого обнимает Путин: почему Запад просчитался, выдав России киллера Красикова
Возвращение в Россию киллера Вадима Красикова в ходе обмена с Западом — неизбежно, но плохо, считает блогер Иван Яковина. Тем самым дан "зеленый свет", с одной стороны, на отлов и арест иностранцев в России, и с другой — на новые диверсии и убийства на Западе
То, что Путин лично встретил в аэропорту, обнял и поприветствовал наемного убийцу Вадима Красикова — шикарная метафора современной России.
Самым важным, самым уважаемым человеком в системе стал киллер, которого со словами "Здарова, братан!" из тюряги встречает лично пахан, которого почему-то называют президентом.
Если кто-то сомневался, что сейчас Россия является стопроцентно криминальным, мафиозным государством, то вот оно — подтверждение.
Тут уже даже удивляться не получается.
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Очень плохо, что Красикова отпустили. Я понимаю, что без этого обмена не могло быть, но его освобождение — это почти гарантия начала кампании диверсий и убийств в Европе. Потенциальные убийцы и диверсанты будут точно знать, что если что, Путин их выручит.
Соответственно, сейчас начнется новый этапа набора заложников для "обменного фонда" в России — будут хватать и держать в тюрьмах самых разных иностранцев для будущих обменов.
Запад, к сожалению, слишком мягкий и честный при общении с диктаторами. Взяли бы в Куршавеле охапку родственников российских министров и депутатов — и меняли бы их на иностранцев и политзеков. А диверсантов так и оставили бы сидеть.
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