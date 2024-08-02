Кого обнимает Путин: почему Запад просчитался, выдав России киллера Красикова

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То, что Путин лично встретил в аэропорту, обнял и поприветствовал наемного убийцу Вадима Красикова — шикарная метафора современной России.

Самым важным, самым уважаемым человеком в системе стал киллер, которого со словами "Здарова, братан!" из тюряги встречает лично пахан, которого почему-то называют президентом.

Если кто-то сомневался, что сейчас Россия является стопроцентно криминальным, мафиозным государством, то вот оно — подтверждение.

Тут уже даже удивляться не получается.

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Очень плохо, что Красикова отпустили. Я понимаю, что без этого обмена не могло быть, но его освобождение — это почти гарантия начала кампании диверсий и убийств в Европе. Потенциальные убийцы и диверсанты будут точно знать, что если что, Путин их выручит.

Соответственно, сейчас начнется новый этапа набора заложников для "обменного фонда" в России — будут хватать и держать в тюрьмах самых разных иностранцев для будущих обменов.

Запад, к сожалению, слишком мягкий и честный при общении с диктаторами. Взяли бы в Куршавеле охапку родственников российских министров и депутатов — и меняли бы их на иностранцев и политзеков. А диверсантов так и оставили бы сидеть.

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