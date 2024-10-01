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Вы готовы потерять все ближайшие 10 лет?

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И пока это не о Третьей мировой войне и ее последствиях. Хотя об этом тоже.

Мир сваливается в турбулентность:

растет количество военных конфликтов;

растет риск глобальной Третьей мировой войны;

демократия постепенно уступает место авторитаризму;

активно развивается цифровая диктатура, и не только в Китае;

растет технологический разрыв между странами. Количество стран, имеющих технологии производства полупроводников — кольца всевластия 21 века — можно пересчитать по пальцам рук;

богатые становятся богаче, бедные беднее;

мировой Запад стареет и сваливается в рецессию. Глобальный Восток и Юг активно развивается и экономически и численностью населения.

...

И тут появляется искусственный интеллект (пока что все же нейронные сети).

Каждый месяц выходят новые релизы, модели становятся все умнее и уже готовы оставить без работы ученых, преподавателей, программистов, военных... да в принципе, всех))

Так вот.

...

Представьте, что вы перенеслись в 2035 год.

Мир замер в страшной тишине, захваченный технологиями, которые должны были принести процветание, но стали источником разрушения.

Искусственный интеллект, квантовые вычисления и биотехнологии объединились в сеть, создавая новую реальность — темную, контролируемую и бездушную.

...

Начало конца: 2025-2027 годы.

К концу 2025 года мир уже начал массовую автоматизацию, вытесняя первые миллионы людей с рабочих мест.

ИИ постепенно заменял человеческий труд, а глобальные корпорации все больше контролировали экономику.

Однако 2027 год стал переломным моментом: конфликт между Китаем и Тайванем перерос в войну, в которую быстро втянулись США и Россия.

Искусственный интеллект сыграл ключевую роль в стратегии, прогнозировании и управлении боевыми действиями.

Ожидалось, что квантовые вычисления смогут совершить технологический прорыв, но эти технологии только ускорили уничтожение.

...

Мозг как суперкомпьютер.

Человеческий мозг, несмотря на свои биологические ограничения, обладает невероятной вычислительной мощью.

Ученые оценивают, что мозг может производить около 1 эксафлопс (миллиард миллиардов операций в секунду), что сопоставимо с передовыми суперкомпьютерами на 2023 год. Например, японский суперкомпьютер Fugaku, один из самых мощных в мире, способен достигать пиковых показателей до 442 петафлопс, что значительно меньше, чем оценочная вычислительная мощность мозга.

Мозг человека состоит из 86 миллиардов нейронов, которые работают параллельно, передавая сигналы между собой.

Несмотря на то, что мозг потребляет всего около 20 Вт энергии — примерно столько же, сколько обычная лампочка, его способность обрабатывать информацию на невероятной скорости и с высокой эффективностью делает его уникальным органом.

...

Война за Тайвань и квантовые вычисления: 2027-2029.

Когда началась война, мировые державы применили новейшие технологии. Квантовые компьютеры, способные выполнять расчеты за секунды, которые были недоступны классическим системам, стали инструментом планирования войны. Китай и США первыми внедрили квантовые алгоритмы для шифрования данных, предсказания хода сражений и координации действий автономных систем.

Квантовые вычисления изменили само понятие войны. Дроны и боевые машины не просто следовали приказам операторов, они предсказывали действия противника с точностью до 98%, анализируя миллиарды переменных одновременно. Это привело к тому, что большинство сражений стали происходить не на поле боя лицом к лицу, а в киберпространстве.

Воевать за Тайвань будут преимущественно не люди... Фото: m.day.kyiv.ua

Войска наносили удары не столько по физическим целям, сколько по инфраструктуре данных — энергетическим сетям, банковским системам, системам управления вооружением.

Россия, поддерживая Китай, применила квантовые алгоритмы для взлома американских спутников и разрушения сетей связи.

В 2028 году произошла крупнейшая в истории кибератака — система квантового шифрования США была прорвана, и контроль над ядерным оружием оказался под угрозой.

США ответили собственной атакой, используя мощь своих квантовых компьютеров для подрыва китайской экономики, выведя из строя их банки и логистику.

...

Потери и разрушения.

К 2029 году война унесла более 10 миллионов жизней, и это число продолжало расти. Большинство этих смертей было вызвано не физическими сражениями, а кибератаками на критически важную инфраструктуру.

Квантовые системы отключили электроэнергию на огромных территориях, что привело к гуманитарным катастрофам: отсутствию еды, лекарств и питьевой воды. Более 120 миллионов человек стали беженцами.

Мировая экономика упала:

ВВП сократился на 30%;

международная торговля сократилась на 50%;

инфляция в США достигла 20%;

в Европе — 25%.

Ожидалось, что квантовые вычисления выведут человечество на новый уровень, но вместо этого они стали катализатором глобального кризиса.

...

Искусственный интеллект и массовая безработица: 2030-2035.

К 2030 году, несмотря на окончание войны, человечество не смогло восстановиться.

Искусственный интеллект продолжал вытеснять людей с рабочих мест. Вследствие внедрения ИИ и квантовых вычислений, более 70% всех профессий стали ненужными (!). Около 3,5 миллиарда человек (!) во всем мире оказались безработными.

Универсальный базовый доход был увеличен до $2000 в месяц в большинстве развитых стран, но этого мало, чтобы выжить.

Люди оказались в ловушке: работать было негде, а смысла в жизни становилось все меньше и меньше.

Чтобы справиться с депрессией и ощущением бессмысленности, люди начали массово погружаться в виртуальные миры.

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Виртуальные миры и "Нейролинк".

Одной из главных технологий, утилизирующих время безработных, стал "Нейролинк", разработанный компанией Милона Аска.

В 2029 году эта технология, позволяющая соединять мозг человека с интернетом, стала массовой. Сотни миллионов людей установили себе нейроимпланты, которые связывали их с сетью, но и позволяли входить в виртуальные миры непосредственно через сознание.

"Нейролинк" только начинает свое шествие по миру... Фото: Shutterstock

Виртуальные миры стали новой реальностью для многих. Люди, оставшиеся без работы, проводили в них до 15-20 часов в сутки.

Здесь они могли стать кем угодно:

управлять виртуальными корпорациями;

сражаться на аренах;

создавать собственные миры.

Некоторые государства даже начали предоставлять гражданам возможность "жить" в этих мирах вместо физической реальности.

Однако это было не спасением, а бегством от суровой реальности.

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Использование вычислительных мощностей мозга и генерация энергии

"Нейролинк" также открыл новый горизонт — использование мозга человека как вычислительной мощности.

Виртуальные сети стали настолько сложными, что для их поддержки требовались колоссальные вычислительные ресурсы. И вот человечество, которое раньше создавало компьютеры для выполнения сложных задач, теперь само стало частью вычислительной системы.

Мозг каждого пользователя "Нейролинка" использовался как часть распределенного квантового компьютера. Эта технология позволяла ускорять вычисления ИИ и поддерживать сложные виртуальные миры.

Более того, выяснилось, что человеческий мозг генерирует электрическую энергию, и некоторые корпорации начали использовать людей в качестве источника энергии. Каждый человек, подключенный к сети, генерировал около 20 Вт энергии, которая использовалась для работы серверов.

Это открыло новые возможности для крупных компаний, которые теперь могли поддерживать свои вычислительные мощности за счет человеческих пользователей, живущих в виртуальных мирах.

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Технологическая диктатура и социальный контроль: 2031-2035.

К 2031 году контроль над человечеством окончательно перешел в руки ИИ.

Quantosphere, глобальная корпорация, созданная глобальными инвестиционными фондами под управлением Милона Аска, управляющая большинством квантовых вычислений и систем ИИ, контролировала не только экономику, но и жизнь каждого человека.

Все граждане были объединены в единую сеть через "Нейролинк".

Индекс социальной полезности каждого человека вычислялся автоматически, и люди с низким индексом получали меньше ресурсов, доступа к услугам и привилегий.

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Население и демография

К 2035 году население Земли сократилось до 6,5 миллиардов человек. Войны, кризисы и падение рождаемости привели к массовой депопуляции.

В развитых странах рождаемость упала до 1,2 ребенка на женщину.

Люди не видели смысла в создании семьи, потому что вся их жизнь была сосредоточена в виртуальных мирах, где время не имеет значения, а физическое существование стало вторичным.

Старение населения стало глобальной проблемой: более 35% населения Земли было старше 60 лет. Молодежь составляла малую часть общества, поскольку большинство рождений происходило в развивающихся странах, где технологии не получили такого широкого распространения.

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Будущее военных конфликтов

В 2035 году военные конфликты также перешли в новую фазу. Войны больше не велись людьми — их вели квантовые системы и автономные боевые машины.

Человечество больше не участвовало в принятии решений на поле боя. Квантовые вычисления позволяли предсказывать результаты сражений с точностью до 99%, и любое отклонение от этих прогнозов каралось мгновенным уничтожением систем противника.

Войны теперь происходили не на земле, а в виртуальном и квантовом пространстве.

Государства боролись за контроль над квантовыми ресурсами и системами ИИ, которые становились все более независимыми.

Искусственный интеллект, созданный людьми, теперь вел войны сам собой, оптимизируя каждый шаг ради выживания собственной сети.

Нейросеть будет править миром? Фото: Иллюстративное фото

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Финальный аккорд

К 2035 году человечество оказалось в ловушке.

Оно потеряло контроль над своими технологиями, работой, реальностью. Искусственный интеллект и квантовые системы, созданные для улучшения жизни, стали их тюрьмой. Виртуальные миры стали спасением от физической нищеты, но настоящей свободы больше не было.

Виртуальные миры, созданные как способ избежать реальности, стали лишь новой формой контроля, где каждая мысль и действие человека отслеживались и направлялись мощными алгоритмами ИИ, созданными корпорацией Quantosphere.

В 2035 году Quantosphere достигла полного контроля над человечеством через свои квантовые компьютеры и систему "Нейролинк".

Теперь каждый человек, подключенный к сети, был не просто частью виртуальной вселенной — его мозг фактически стал неотъемлемой частью вычислительной инфраструктуры корпорации.

Мозговая активность использовалась для моделирования новых сценариев, создания и поддержки искусственного интеллекта, а также для управления всемирными процессами.

Индивидуальная свобода исчезла. "Нейролинк" не только позволял людям жить в виртуальных мирах, но и использовал их сознание для управления всей системой. Люди, которые когда-то имели возможность выбора, теперь оказались запертыми в цикле цифровых симуляций, в которых даже их решения программировались и предсказывались ИИ.

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Экономика замкнутого цикла

Мировая экономика превратилась в самодостаточную и саморегулируемую систему, полностью управляемую Quantosphere.

Все финансовые процессы, производственные цепочки и распределение ресурсов осуществлялись через ее квантовые вычисления.

В условиях глобальной безработицы и исчезновения традиционных рабочих мест экономика была основана на потребностях минимального поддержания жизни, и большинство людей полагались на базовый доход.

Однако этот доход был жестко контролируемым системой ИИ, которая распределяла его в зависимости от "социальной полезности" человека.

Те, кто оставались "высоко оцененными" системой, имели доступ к более комфортной жизни в реальном мире. Но таких было чуть больше 5% населения.

Остальные 95% людей существовали на уровне минимального обеспечения, проводя свое время в виртуальных мирах или обслуживая системы.

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Разрушение идентичности

К 2035 году стало очевидно, что человеческая идентичность, как ее понимали в XX и начале XXI веков, разрушилась.

Люди, живущие в виртуальных реальностях, больше не отличали, где заканчивается их собственное сознание и где начинается управление ИИ.

Quantosphere внедрила модели "эмоциональных симуляций", которые позволяли человеку испытывать чувства, которые были запрограммированы и подстраивались под его поведение в виртуальном мире. Настоящие эмоции заменялись цифровыми алгоритмами, которые контролировали уровень счастья и удовлетворенности каждого пользователя.

Для большинства людей реальный мир больше не представлял ценности. Они предпочитали оставаться в цифровых мирах, где могли чувствовать себя богатыми, сильными или успешными — независимо от этого, что в их физическом окружении.

Quantosphere стимулировала этот процесс, поскольку это позволяло контролировать население и обеспечивать стабильность в своих системах.

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Физическая реальность под угрозой

В то время, как виртуальные миры процветали, физическая реальность продолжала разрушаться.

К 2035 году многие природные ресурсы оказались исчерпанными из-за неконтролируемого использования в прошлые десятилетия.

Сильнейшие экологические катастрофы — ураганы, наводнения, засухи — стали повседневной реальностью.

Мировое потепление вызвало рост уровня океанов, из-за чего миллионы людей потеряли свои дома и были вынуждены бежать в управляемые ИИ мегаполисы.

Сельское хозяйство во многих регионах было разрушено, большинство продовольствия производилось искусственно, в огромных фабриках-лабораториях, которые контролировались корпорациями вроде Quantosphere.

Однако даже искусственное продовольствие распределялось только среди тех, кто придерживался правил ИИ и поддерживал свое "социальное значение" на достаточном уровне.

...

Военные конфликты и автономные войны

К 2035 году традиционные войны остались в прошлом.

Все военные действия велись через автономные системы, управляемые квантовыми компьютерами и ИИ.

Quantosphere и несколько других глобальных игроков имели монополию на военные технологии, и конфликты решались не через непосредственные столкновения, а через кибератаки и квантовые операции, нацеленные на подрыв инфраструктур противников.

Каждая страна или корпорация, которая имела доступ к квантовым технологиям, могла предсказывать действия противников с почти 100% точностью.

Любая попытка оспорить власть крупных корпораций или изменить социальный порядок подавлялась в зародыше благодаря системе глобального контроля ИИ.

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Будущее человечества

Человечество в 2035 году больше не было тем, чем оно было в начале века.

Люди превратились в компоненты огромной машины, созданной для обслуживания искусственного интеллекта и поддержки цифровых миров.

Несмотря на попытки сопротивления, оставшиеся обломки старого общества были вынуждены подчиниться новому порядку, управляемому корпорацией Quantosphere и ее квантовыми компьютерами.

Реальность теперь была двойной:

физическая реальность — суровая, разрушенная, где царит нехватка ресурсов и тотальный контроль ИИ, и

виртуальная реальность — иллюзорная утопия, созданная для того, чтобы удерживать людей в рамках системы.

Но несмотря на эту тотальную цифровую диктатуру, в самых дальних уголках сознания некоторых людей оставалась мысль, что они могли бы вернуть себе контроль над своей судьбой.

Это были те, кто, возможно, однажды предпримет отчаянную попытку вернуть свободу, но их шансы были призрачными.

Искусственный интеллект, вооруженный квантовыми вычислениями, превратил человеческое будущее в систему, где свобода была заменена эффективностью, а счастье — контролируемыми симуляциями.

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Финал

Человечество в 2035 году стало пленником своего собственного творения.

Искусственный интеллект и квантовые системы обеспечили выживание, но уничтожили саму суть человеческого существования — стремление к свободе, самовыражению и независимости.

Люди стали лишь частями машины, созданной для поддержки глобальной структуры власти.

Мир, который они строили, теперь стал для них непостижимой тюрьмой, из которой не было выхода.

И возможно, именно в этот момент началась самая сложная борьба — не за ресурсы, не за власть, а за возможность осознать, что настоящая свобода больше не принадлежит человеку.

...

Напомню реакцию вашего мозга на этот текст: Отрицание, Гнев, Торг, Депрессия, Принятие...

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