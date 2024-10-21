Круговая порука по-украински: что символизирует история с прокурорами-инвалидами

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Главная проблема прокуроров с инвалидностью — не в самом факте получения инвалидности. А в том, что эта история символизирует. Она символизирует системную болезнь.

Потому что оно же не по конкретной услуге от МСЭК прокурорам. А о принципе, по которому у нас сложилась круговая порука и система фальсификации статусов и привилегий. А сложилась она не вчера.

Как функционирует стандартный украинский город или село? И чем он меньше, тем это характернее.

Есть у вас глава общины и его приближенные. Скорее всего, они руководят лет 10, а может и больше. Возможно, подсидели предшественника или унаследовали местный трон.

Они давно наживаются на земле, мутках с бюджетом через КП или напрямую. Чтобы ими не интересовались, они давно повыделяли земельные участки всем местным прокурорам, судьям и ментам. Когда пришла децентрализация, они только стали крепче, потому что нормального суда и правоохранителей не подвезли.

Какой-то племянник делает карьеру в местной прокуратуре, тетя возглавила МСЭК, а сын — местный Пенсионный фонд. Как контролировать выборы в сельский совет, они давно знают, раз в 5 лет меняют партию — регионов на БПП, БПП на "слуг", "слуг" на прислуг сменят, когда надо будет.

Прокуроры и местные судьи давно и уверенно с ними в десны. Губернаторы приходят и уходят. А бизнес (например — крупнейший аграрий) либо в партнерстве, либо старается не конфликтовать.

В итоге локально образуется некий конгломерат муйни, которая воспроизводится выше и выше. На областном уровне. Где эти местные группы и крупные игроки уже формируют некую региональную политику услуг и привилегий. И так далее, выше и выше.

Такая структура на местах, на самом деле, старше текущей украинской государственности. И, конечно, она не может не инфицировать всю вертикаль. Тот самый deep state, который сильнее президентов, премьеров, министров, которые и сами часто являются носителями похожей системы ценностей.

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Вот, например, привычка собирать себе бонусы, синекуры и регалии, обвешиваться рюшками и медальками обесценивает не только статус человека с инвалидностью.

Именно эта глупая привычка и даже обязанность — одна из убийц нашей науки. Сколько тысяч таких вот прокуроров, судей, полицейских, депутатов и местных решал нарешали себе кандидатские и докторские, как коррумпировали и подорвали структуру нашей науки и высшего образования, сейчас трудно оценить. Кроме как сказать, что удар был сокрушительным.

О рынке несельскохозяйственной земли я писал. О том, как на местах работают коммунальные предприятия, вам расскажет любой вменяемый человек из регионов.

Поэтому, когда вы спрашиваете себя, зачем прокурору статус человека с инвалидностью, почему судья получил участок земли в селе в зажопье или полковник полиции защитил докторскую на откровенном плагиате — ПОТОМУ ЧТО МОГ и ЧТОБ БЫЛО. Потому что пацанам будет что показать.

Криминализированный бизнес, феодализированное "местное самоуправление", прикормленные ресурсами и деньгами прокуроры, полиция, а также друзья где надо — это настоящие властные структуры, построенные на бюджете и ресурсе, которому может противодействовать только гражданское общество и эффективная правоохранительная система.

Именно для того и нужны институциональные реформы. Децентрализация должна быть дополнена нормальными органами контроля и наказания. Именно поэтому нужна судебная реформа. Реформа полиции. Реформа всей социальной вертикали.

Чтобы у нас не было фиктивных людей с инвалидностью и фиктивных докторов наук, надо одно и то же. Компетентное гражданское общество, качественные институты, эффективные правоохранители. И никаких простых решений. Только сложный путь.

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