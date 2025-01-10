Иногда они закрываются: как в Украине был установлен рекорд ликвидаций частных предприятий

Related video

В 2024 году в Украине был зафиксирован 5-летний рекорд по закрытию частных предпринимателей.

Аналитическая платформа YouControl представила инфографику на основе открытых данных. Но давайте поговорим не столько о том, что в ней указано, сколько о том, что осталось за кадром сухих цифр. Буду говорить прямо, без соплей.

Итак, за 2024 год 210 тысяч человек подали заявление на закрытие своей бизнес-деятельности. Это, несомненно, рекорд. Но справедливо сразу же оговориться, что вновь открытых больше — почти 285 000. Дьявол всегда скрывается в деталях.

Гендерный вопрос.

Закрываются чаще всего мужчины — 51% от всех заявок, а открываются, наоборот, женщины — 61%. Причин такому распределению несколько. Конечно, основной причиной является то, что слабо сказать в прямом эфире телемарафона. Мужчины опасаются санкций со стороны государства за уклонение от мобилизации.

Государство так много сделало для цифровизации мобилизации, что породило страх нахождения под колпаком. Началось все с того, что приняли новый закон о мобилизации, и из каждого утюга "эксперты" голосили, как сейчас начнут отнимать имущество и блокировать счета за неявку в военкомат. Именно тогда отмечался всплеск новых выехавших мужчин за рубеж (любыми способами). Именно тогда был аномальный рост заключения нотариальных сделок договоров дарения недвижимости. Именно тогда увеличилось количество женщин-владельцев авто. Мужчины переоформляли имущество с себя на своих близких женщин. ФОП переоформить нельзя, поэтому его закрывали.

В 2024-м происходило массовое переоформление машин на женщин Фото: Pixabay

Вторая причина, которую я весь год наблюдал по своим клиентам, выехавшим за рубеж — окончательное решение о прекращении взаимосвязи. Понимаете, выехать они выехали, но проводили финансовые операции через украинский ФОП. Это было, если хотите, пуповина, соединяющая их с родной землей. Но потом сообщения о блокировке счетов, отказ в продлении паспортов через консульства наложились на то, что часто по новостным сводкам их именовали не иначе, как уклонистами. Ну что ж, уклонист для родной страны — сокровище для бюджета другой.

На моих глазах происходил моральный перелом: от мыслей когда-либо вернуться — к решительному действию о полной легализации за рубежом. Плевать, что в Украине налог всего 5%. Было две волны принятия судьбоносного решения: первая — начало 2024 (Закон о мобилизации), вторая — последний квартал (Закон о повышении налогов и прекращение действия льгот военного периода). Здесь я вынужден опередить комментарии (но вы их все равно напишите), вопрос был не в том, что подняли налог на 1% и ЕСВ теперь обязательно. Для людей в состоянии морального выбора это решение о повышении налогов было некой последней каплей.

Важная деталь — донаты от украинцев за рубежом тоже упали. Как сказал мне один из моих собеседников, "раз государство забило на меня, значит, я тоже забью на него".

Третья причина. Количество закрытых IТ-фопов возросло на 29% по сравнению с предыдущим годом и было вдвое больше, чем в 2021 году. Иностранные компании не заводят (или крайне неохотно) новые контракты в Украину. Для них — это тупо риски, что соглашение будет сорвано в связи с мобилизацией сотрудников. Или для кого-то секрет, что подавляющее большинство айтишников — мужчины? В связи с этим происходит нигде не афишируемое массовое переселение айти-кадров через государственную границу. Их бывшие украинские наниматели весь 2023 год открывали офисы в европейских странах. В 2024 году потихоньку перевезли ключевых сотрудников. Дисклеймер — методы, явки, пароли не знаю. Мы все приблизительно догадываемся, как это было сделано.

Не хочется вводить оговорку про необходимость мобилизации, и она в нашей сейчас доминирующей манере общения будет бесконечной, но все же. Отсутствие прогнозируемых правил игры породило ситуацию стратегической неопределенности, подталкивающей людей иметь с государством как можно меньше точек соприкосновения. Именно отсутствие алгоритма, приводящего к точным результатам. На практике, доверившись государственной методичке, люди чаще всего получали/ют лишь отягощающие обязательства.

Для полноты анализа нужно рассмотреть рост новых ФОП и его "женский" характер. Все работодатели обязаны отчитываться в центры мобилизации о своих штатных сотрудниках. Поэтому компании часто прибегают к уловке, когда оформляют сотрудника частным предпринимателем, а не штатным. Тогда и отчет подавать не нужно.

Западные доноры выделяют большие гранты, направленные в первую очередь на женщин, в т.ч. стимулируя их открывать собственное дело. Согласитесь, что стартовать в бизнесе, когда тебе уже оплатят часть оборудования, приятнее.

Все думают, что бизнес — это в первую очередь про деньги. А на самом деле, бизнес в первую очередь — про управление рисками. Перед нами картина маслом.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно