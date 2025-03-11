Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии: противоречивые ожидания

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11 марта в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между США и Украиной.

Кто-то этих переговоров ждет с надеждой на нормализацию отношений между США и Украиной, а также на возможность к быстрому прекращению войны. Но есть и прямо противоположные ожидания: ультиматумов со стороны США относительно мира на российских условиях, а дальше — либо усиление конфронтации в отношениях с США, либо капитуляция перед Россией.

Риски мощного давления на Украину со стороны США относительно односторонних уступок Украины, в том числе и территориальных, в сторону России, безусловно, есть. Заявления и госсекретаря США Марко Рубио, и некоторых других официальных лиц США не дают повода для оптимизма. Но еще надо выяснить, что имеется в виду под территориальными уступками. Если речь идет лишь о готовности о прекращении огня по линии фронта, и о том, что территории, которые уже оккупированы Россией, останутся де-факто под ее контролем, то это неизбежная и вполне приемлемая уступка с нашей стороны. Это наименьшее зло, которое возможно в нынешних условиях. Другое дело, если американцы будут требовать от нас юридического признания российского статуса над теми украинскими территориями, которые РФ аннексировала. Это для нас будет категорически неприемлемо.

Очень надеюсь, что американцы не будут слишком категоричными на переговорах в Саудовской Аравии. Скорее всего, они будут тестировать нашу готовность к уступкам. Если мы уже сейчас согласимся на односторонние уступки ради вероятной нормализации отношений с США когда-то в будущем, то в ответ мы не получим ничего — ни оружия, ни гарантий безопасности, ничего, кроме новых ультиматумов в нашу сторону.

С другой стороны, не в наших интересах идти на конфронтацию с США и выдвигать им встречные требования. Наша тактическая цель на этих переговорах — продемонстрировать готовность к мирным переговорам и к прекращению огня, чтобы сохранить и возможность прекращения войны, и хотя бы частичную вероятность возобновления поставок американского оружия в Украину и предоставления нам спутниковой и разведывательной информации. Нам надо найти гибкий и оптимальный баланс между демонстрацией готовности к прекращению войны и защитой наших интересов по конкретным вопросам, в том числе по статусу оккупированных украинских территорий.

Предыдущая попытка договориться закончилась провалом Фото: Офис Президента Украины

В этом контексте я очень осторожно отношусь к предложениям о промежуточном перемирии на месяц с прекращением боевых действий в воздухе, на море и по ударам по энергетическим объектам. Если это чисто тактический вариант для демонстрации наших мирных намерений, то ладно. Хотя у меня есть большие сомнения относительно реалистичности этого сценария. Главное, на мой взгляд, — не выступать категорически против идеи прекращения огня на суше. Пока американцы поддерживают идею прекращения огня, а россияне выступают против этой идеи, нам надо поддерживать позицию американцев, а не выдвигать очередные возражения и предварительные условия. Не стоит повторять ошибку, когда мы требовали гарантий безопасности до прекращения огня. Чем это закончилось, мы все помним.

Поэтому, на мой взгляд, на переговорах в Саудовской Аравии нам следует поддерживать сценарий полного прекращения огня, в том числе и на суше, но без обсуждения односторонних политических уступок в сторону России. Параллельно надо выступать за скорейшее начало прямых официальных мирных переговоров с Россией. Это будет демонстрация нашей готовности к миру, но не на любых условиях, и чтобы это были официальные мирные переговоры, а не кулуарные договорняки российских и американских переговорщиков без нашего участия.

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