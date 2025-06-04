Слабый доллар нужен Трампу: выгодно ли это украинцам и что делать с гривной
Ситуация с высокой инфляцией в Украине и относительной стабильностью курса гривны к доллару позволяет в ближайшие месяцы заработать на гривневых инструментах, советует экономист Алексей Кущ. За эту возможность украинцы должны благодарить Трампа — но так будет недолго…
Ситуация с высокой инфляцией в Украине и относительной стабильностью курса гривны к доллару позволяет в ближайшее время (ориентировочно до осени) заработать на гривневых инструментах: депозиты в банках или ОВГЗ.
Но фрейм-тайм — в диапазоне до трех месяцев, до сентября.
По курсу доллара к другим валютам — к евро доллар будет, скорее всего, слабеть. Это может стать достаточно длительным трендом. Учтите это при принятии инвестиционных решений.Важно
Трампу для перезапуска промышленной политики и снижения отрицательного сальдо торгового баланса нужен "слабый доллар".
Хотя нужно помнить и старый рыночный принцип: покупай на дне, продавай на пике.
Перспективы ЕС в экономическом плане — не фонтан. Это рано или поздно спроецируется на курс евро, особенно если ЕЦБ начнет агрессивно снижать ставку.
Ну а пока есть инвестиционное окно заработать на гривне: инфляция и, одновременно, курсовая стабильность этому максимально способствует. Инфляция держит учетную ставку на уровне в 15,5%, но девальвации к доллару почти нет.
Но так будет не всегда.
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