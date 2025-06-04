Слабый доллар нужен Трампу: выгодно ли это украинцам и что делать с гривной

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Ситуация с высокой инфляцией в Украине и относительной стабильностью курса гривны к доллару позволяет в ближайшее время (ориентировочно до осени) заработать на гривневых инструментах: депозиты в банках или ОВГЗ.

Но фрейм-тайм — в диапазоне до трех месяцев, до сентября.

По курсу доллара к другим валютам — к евро доллар будет, скорее всего, слабеть. Это может стать достаточно длительным трендом. Учтите это при принятии инвестиционных решений.

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Трампу для перезапуска промышленной политики и снижения отрицательного сальдо торгового баланса нужен "слабый доллар".

Хотя нужно помнить и старый рыночный принцип: покупай на дне, продавай на пике.

Перспективы ЕС в экономическом плане — не фонтан. Это рано или поздно спроецируется на курс евро, особенно если ЕЦБ начнет агрессивно снижать ставку.

Ну а пока есть инвестиционное окно заработать на гривне: инфляция и, одновременно, курсовая стабильность этому максимально способствует. Инфляция держит учетную ставку на уровне в 15,5%, но девальвации к доллару почти нет.

Но так будет не всегда.

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