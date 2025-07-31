Предел выживания все ближе: 9 причин, которые могут похоронить Россию
Изучая не официальную, а реальную российскую статистику, аналитик Анатолий Амелин приходит к простому выводу: конец врага все ближе. Несмотря на усилия российской пропаганды по созданию позитивной картинки происходящего, ситуация там совершенно не блестящая, и вот почему...
Российская экономика вошла в фазу "управляемой деградации". Фасад стабильности трещит по швам...
Не верю официальной статистике РФ и вам не советую.
По официальным отчетам Кремля, экономика РФ демонстрирует удивительную устойчивость. Однако анализ косвенных (!) показателей, открытых источников и настроений в обществе рисует совсем другую картину — картину глубокого структурного кризиса, которую маскируют манипулятивной статистикой и пропагандой.
Ключевые тезисы:
1. ВВП
Рост на бумаге, рецессия в реальности.
Официально прогнозируется рост ВВП на 1.5% в 2025 году. Однако, по данным Peterson Institute for International Economics, уже в первом квартале 2025 года зафиксировано сокращение экономики на 0.6% по сравнению с предыдущим кварталом, что является техническим признаком рецессии.
Формируется "двухскоростная экономика": оборонно-промышленный комплекс (ОПК) растет за счет бюджетных вливаний, тогда как гражданские сектора стагнируют, лишенные ресурсов и кадров.
2. Инфляция
Это пропасть между Росстатом и реальностью в холодильнике.
Официальная инфляция держится на уровне 9-10%. Независимые же финансовые аналитики оценивают реальный рост цен в 13-14%, а некоторые обзоры указывают на цифры, близкие к 20%.
В соцсетях люди жалуются на заоблачные цены: говядина по 700-800 рублей, свинина — 500-600, а овощи и фрукты подорожали на 15-20%.
3. Бюджетный кризис
Деньги на войну заканчиваются.
К маю 2025 года дефицит федерального бюджета достиг 3.4 трлн рублей — это почти 90% от всего пересмотренного годового плана. Причина — падение нефтегазовых доходов на 14% и одновременный рост расходов на 21%. Кремль сжигает остатки Фонда национального благосостояния (ликвидная часть которого уже меньше 3% ВВП) и заставляет госбанки финансировать дефицит, что создает риск полномасштабного банковского кризиса.
4. Промышленная деградация: "импортозамещение" как фикция
Яркий пример — новый автомобиль Lada Iskra. Несмотря на заявления о 90% локализации, анализ показывает, что это конструктор из китайских, японских и остатков французских компонентов.
Вместо технологического суверенитета Россия получает тотальную зависимость от Китая и структурную архаизацию гражданских отраслей.
5. Социальное напряжение. Скрытая безработица и дефицит
Официальная статистика рапортует о рекордно низкой безработице, но в сети россияне массово ищут, куда жаловаться на задержки зарплат и как оформить отпуск за свой счет. Это — признаки скрытой безработицы.
Самый болезненный удар по населению — дефицит лекарств. По данным опросов, треть россиян (33%) не может купить необходимые препараты.
6. Регионы. "Оптимизация" бедности)
Федеральный центр заставляет дотационные регионы демонстрировать финансовую дисциплину. Как следствие, они сокращают дефицит бюджета, но не за счет роста доходов, а путем урезания инвестиционных программ. Например, в Дагестане дефицит сократили на 8.6 млрд рублей, урезав инвестиции на 7.2 млрд.
Кроме того, правительство планирует сократить перечень моногородов, которые получают поддержку, с 321 до 218, фактически бросая сотни тысяч людей на произвол судьбы.
7. Обвал в гражданских секторах: от добычи до авто и недвижимости.
Промышленность и добыча полезных ископаемых. Рост промышленности замедляется, а добыча полезных ископаемых упала на 2,4%.
Больше всего страдают гражданские отрасли: производство автомобилей сократилось на 14% (апрель 2025 к апрелю 2024), экскаваторов — на 48,6%, а титановых изделий — на 45%.
Добыча нефти за 5 месяцев 2025 года снизилась на 3,5%, а газа — на 3,4%. Падение доходов от экспорта. Доходы от продажи нефти и газа в июне 2025 года упали на 33,7% по сравнению с прошлым годом.
Всего во втором квартале 2025 года доходы от ископаемого топлива упали на 18% в годовом исчислении — это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения.Важно
8. Коллапс потребительских рынков
Продажи новых легковых автомобилей в мае упали на 27,5%, а за первый квартал — на 27%.
Продажи жилья в новостройках за первое полугодие 2025 года обвалились на 26%. Рынок ипотеки переживает шок: в июне выдача кредитов упала на 66% по сравнению с прошлым годом, а за полгода сократилась вдвое.
9. Потребительские настроения
Доверие к экономике резко снизилось в ключевых секторах: производстве, строительстве, торговле и логистике. Инфляционные ожидания населения остаются на высоком уровне 14%, что свидетельствует о недоверии к заявлениям властей о стабильности.
Выводы и прогноз до конца 2025 года
Российская экономика вошла в фазу "управляемой деградации". Система уже потеряла запас прочности и держится на остатках резервов, ручном управлении и репрессивном аппарате.
Наиболее вероятный сценарий до конца 2025 года — дальнейшее медленное сползание в рецессию, скрытое манипулятивной статистикой. Уровень жизни населения будет падать, но система будет сохранять управляемость. Кремль продолжит выкачивать ресурсы из гражданской экономики и населения для финансирования войны.
Потенциальные "точки взлома":
- Фискальный обрыв. Резкое падение цен на нефть или ужесточение санкций против "теневого флота" может привести к коллапсу бюджета. Исчерпание Фонда национального благосостояния заставит правительство включить "печатный станок", что спровоцирует гиперинфляцию.
- Социальный взрыв. Хотя маловероятен в краткосрочной перспективе, риск растет. Коллапс коммунальных систем зимой, массовые невыплаты зарплат или дефицит товаров первой необходимости могут спровоцировать одновременные локальные протесты в депрессивных регионах, которые силовикам будет трудно контролировать.
Предел прочности российской экономики определяется не столько цифрами ВВП, сколько способностью Кремля финансировать войну, не доводя население до предела выживания. И этот предел становится все ближе.
Вот такая реальная картинка.
Так что держим строй. Конец врага все ближе и ближе!
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