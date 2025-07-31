Предел выживания все ближе: 9 причин, которые могут похоронить Россию

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Российская экономика вошла в фазу "управляемой деградации". Фасад стабильности трещит по швам...

Не верю официальной статистике РФ и вам не советую.

По официальным отчетам Кремля, экономика РФ демонстрирует удивительную устойчивость. Однако анализ косвенных (!) показателей, открытых источников и настроений в обществе рисует совсем другую картину — картину глубокого структурного кризиса, которую маскируют манипулятивной статистикой и пропагандой.

Ключевые тезисы:

1. ВВП

Рост на бумаге, рецессия в реальности.

Официально прогнозируется рост ВВП на 1.5% в 2025 году. Однако, по данным Peterson Institute for International Economics, уже в первом квартале 2025 года зафиксировано сокращение экономики на 0.6% по сравнению с предыдущим кварталом, что является техническим признаком рецессии.

Формируется "двухскоростная экономика": оборонно-промышленный комплекс (ОПК) растет за счет бюджетных вливаний, тогда как гражданские сектора стагнируют, лишенные ресурсов и кадров.

2. Инфляция

Это пропасть между Росстатом и реальностью в холодильнике.

Официальная инфляция держится на уровне 9-10%. Независимые же финансовые аналитики оценивают реальный рост цен в 13-14%, а некоторые обзоры указывают на цифры, близкие к 20%.

В соцсетях люди жалуются на заоблачные цены: говядина по 700-800 рублей, свинина — 500-600, а овощи и фрукты подорожали на 15-20%.

3. Бюджетный кризис

Деньги на войну заканчиваются.

К маю 2025 года дефицит федерального бюджета достиг 3.4 трлн рублей — это почти 90% от всего пересмотренного годового плана. Причина — падение нефтегазовых доходов на 14% и одновременный рост расходов на 21%. Кремль сжигает остатки Фонда национального благосостояния (ликвидная часть которого уже меньше 3% ВВП) и заставляет госбанки финансировать дефицит, что создает риск полномасштабного банковского кризиса.

4. Промышленная деградация: "импортозамещение" как фикция

Яркий пример — новый автомобиль Lada Iskra. Несмотря на заявления о 90% локализации, анализ показывает, что это конструктор из китайских, японских и остатков французских компонентов.

Вместо технологического суверенитета Россия получает тотальную зависимость от Китая и структурную архаизацию гражданских отраслей.

Lada Iskra — совсем не российский продукт Фото: АВТОВАЗ

5. Социальное напряжение. Скрытая безработица и дефицит

Официальная статистика рапортует о рекордно низкой безработице, но в сети россияне массово ищут, куда жаловаться на задержки зарплат и как оформить отпуск за свой счет. Это — признаки скрытой безработицы.

Самый болезненный удар по населению — дефицит лекарств. По данным опросов, треть россиян (33%) не может купить необходимые препараты.

6. Регионы. "Оптимизация" бедности)

Федеральный центр заставляет дотационные регионы демонстрировать финансовую дисциплину. Как следствие, они сокращают дефицит бюджета, но не за счет роста доходов, а путем урезания инвестиционных программ. Например, в Дагестане дефицит сократили на 8.6 млрд рублей, урезав инвестиции на 7.2 млрд.

Кроме того, правительство планирует сократить перечень моногородов, которые получают поддержку, с 321 до 218, фактически бросая сотни тысяч людей на произвол судьбы.

7. Обвал в гражданских секторах: от добычи до авто и недвижимости.

Промышленность и добыча полезных ископаемых. Рост промышленности замедляется, а добыча полезных ископаемых упала на 2,4%.

Больше всего страдают гражданские отрасли: производство автомобилей сократилось на 14% (апрель 2025 к апрелю 2024), экскаваторов — на 48,6%, а титановых изделий — на 45%.

Добыча нефти за 5 месяцев 2025 года снизилась на 3,5%, а газа — на 3,4%. Падение доходов от экспорта. Доходы от продажи нефти и газа в июне 2025 года упали на 33,7% по сравнению с прошлым годом.

Всего во втором квартале 2025 года доходы от ископаемого топлива упали на 18% в годовом исчислении — это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения.

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8. Коллапс потребительских рынков

Продажи новых легковых автомобилей в мае упали на 27,5%, а за первый квартал — на 27%.

Продажи жилья в новостройках за первое полугодие 2025 года обвалились на 26%. Рынок ипотеки переживает шок: в июне выдача кредитов упала на 66% по сравнению с прошлым годом, а за полгода сократилась вдвое.

9. Потребительские настроения

Доверие к экономике резко снизилось в ключевых секторах: производстве, строительстве, торговле и логистике. Инфляционные ожидания населения остаются на высоком уровне 14%, что свидетельствует о недоверии к заявлениям властей о стабильности.

Выводы и прогноз до конца 2025 года

Российская экономика вошла в фазу "управляемой деградации". Система уже потеряла запас прочности и держится на остатках резервов, ручном управлении и репрессивном аппарате.

Наиболее вероятный сценарий до конца 2025 года — дальнейшее медленное сползание в рецессию, скрытое манипулятивной статистикой. Уровень жизни населения будет падать, но система будет сохранять управляемость. Кремль продолжит выкачивать ресурсы из гражданской экономики и населения для финансирования войны.

Потенциальные "точки взлома":

Фискальный обрыв. Резкое падение цен на нефть или ужесточение санкций против "теневого флота" может привести к коллапсу бюджета. Исчерпание Фонда национального благосостояния заставит правительство включить "печатный станок", что спровоцирует гиперинфляцию. Социальный взрыв. Хотя маловероятен в краткосрочной перспективе, риск растет. Коллапс коммунальных систем зимой, массовые невыплаты зарплат или дефицит товаров первой необходимости могут спровоцировать одновременные локальные протесты в депрессивных регионах, которые силовикам будет трудно контролировать.

Предел прочности российской экономики определяется не столько цифрами ВВП, сколько способностью Кремля финансировать войну, не доводя население до предела выживания. И этот предел становится все ближе.

Вот такая реальная картинка.

Так что держим строй. Конец врага все ближе и ближе!

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