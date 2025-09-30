Томагавки для Украины: как США начали гибридную войну чужими руками

Related video

1. Изменение позиций Трампа связано с двумя вещами: выходом Путина из продуктивных переговоров и с эскалацией позиций РФ в Европе. США не хотят воевать сами, но они демонстрируют России, что готовы наносить удары чужими руками.

2. Удар по Белгороду и временный блэкаут в городе — это, похоже часть этой самой новой фазы гибридной войны чужими руками. Напомню, что накануне, Зеленский заявил, о том, что желание исключить Украину приведет к блэкауту в Москве. Далее идет удар по Белгороду (россияне воют, что иностранным оружием), потом выходит Ди Вэнс и говорит, что Трамп рассматривает возможность передачи томагавков, а потом появляется Келлог с заявлением, что Трамп разрешил наносить удары в глубину России и там нет неприкосновенных точек.

Важно

Горящие ТЭЦ, НПЗ и цеха: почему этой зимой без света и тепла в РФ будет не только Белгородская область

3. США явно поднимают градус. И в России прекрасно понимают: главные удары будут идти по нефте- и газоперевалочным портам и перекачивающим станциям. Возможностей сделать блэкаут в Москве почти нет, но приостановить экспорт нефти — вполне реально. Теперь россиянам нужно или дать страшный ответ (что, на самом деле, невозможно) или продолжать надувать щеки и говорить о том, как они на всех фронтах побеждают.

4. Теоретическое появление томагввков — это не завершение войны, а новый виток эскалации. Я понимаю, что сейчас появится вой большого количества людей, которые скажут, о контрародуктивности такого развития событий (выражаюсь мягко). На самом деле, ситуация складывается так, что все другие варианты хуже, ведь Путин, де-факто, вышел из переговорного процесса и в ближайшее время никаких шансов на стабилизацию или мирные переговоры не было и нет.

5. Мы, похоже, входим в период новой серьезной эскалации, которая продлится несколько следующих месяцев. Но, при этом всем, надо помнить:

США, как минимум, пока что, продолжают мыслить в категории категории возобновления переговоров с РФ;

Россия поднимала ставку с главной целью: разорвать ЕС и Украину и заставить ЕС испугаться настолько, чтобы согласиться на все условия по обмену своей безопасности на сдачу Украины и, как минимум, частичной отмене санкций. Наша главная дипломатическая задача — не допустить именно этого сценария.

7. На этом фоне стоит обратить внимание на социологическое исследование, которое провел аналитический центр Деловая Столица об отношении украинцев к продолжительности войны и к возможным мирным переговорам. Я бы хотел выделить несколько важных аспектов:

Коррупция, уже традиционно, большая проблема, чем война. И это главный вызов для всего политикума, который живет в логике выборов, которых не будет. А народ требует быстрых антикоррупционных решений, которые априори невозможны. Поэтому эта тема будет главным триггером всей политической жизни Украины со всеми вытекающими последствиями.

Общество без розовых очков относительно войны. Ожиданий скорого окончания боевых действий нет. Частично — это реализм, частично — все уже встроились в войну тем или иным образом. Забегая очень сильно вперед, стоит обратить внимание на то, что выход из войны будет стрессом, который, в принципе, не просчитывают политтехнологи

Раскол по переговорам (39 против 30) и неверие в результативные переговоры (54%) — это плохая ситуация, которая будет порождать очень серьезную турбулентность в обществе. Это один из главных проблемных моментов для нашего общества, как на горизонтальном, так и на вертикальном уровнях. При таких условиях, слишком велик соблазн впасть в популизм и попытаться максимально воинственно расширить (застабилизировать) свой электоральный пузырь.

Источник.

