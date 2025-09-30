Томагавки для Украины: как США начали гибридную войну чужими руками
Главная причина изменения политики США — гибридная война дронов, которую начала Россия в ЕС. США ведут свою гибридную войну, где, страшилки о теоретически возможных томагавках — асимметричный ответ на дроны над аэропортами в ЕС. Журналист, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко аргументированно объясняет, чем вызвано изменение позиций Трампа.
1. Изменение позиций Трампа связано с двумя вещами: выходом Путина из продуктивных переговоров и с эскалацией позиций РФ в Европе. США не хотят воевать сами, но они демонстрируют России, что готовы наносить удары чужими руками.
2. Удар по Белгороду и временный блэкаут в городе — это, похоже часть этой самой новой фазы гибридной войны чужими руками. Напомню, что накануне, Зеленский заявил, о том, что желание исключить Украину приведет к блэкауту в Москве. Далее идет удар по Белгороду (россияне воют, что иностранным оружием), потом выходит Ди Вэнс и говорит, что Трамп рассматривает возможность передачи томагавков, а потом появляется Келлог с заявлением, что Трамп разрешил наносить удары в глубину России и там нет неприкосновенных точек.
3. США явно поднимают градус. И в России прекрасно понимают: главные удары будут идти по нефте- и газоперевалочным портам и перекачивающим станциям. Возможностей сделать блэкаут в Москве почти нет, но приостановить экспорт нефти — вполне реально. Теперь россиянам нужно или дать страшный ответ (что, на самом деле, невозможно) или продолжать надувать щеки и говорить о том, как они на всех фронтах побеждают.
4. Теоретическое появление томагввков — это не завершение войны, а новый виток эскалации. Я понимаю, что сейчас появится вой большого количества людей, которые скажут, о контрародуктивности такого развития событий (выражаюсь мягко). На самом деле, ситуация складывается так, что все другие варианты хуже, ведь Путин, де-факто, вышел из переговорного процесса и в ближайшее время никаких шансов на стабилизацию или мирные переговоры не было и нет.
5. Мы, похоже, входим в период новой серьезной эскалации, которая продлится несколько следующих месяцев. Но, при этом всем, надо помнить:
- США, как минимум, пока что, продолжают мыслить в категории категории возобновления переговоров с РФ;
- Россия поднимала ставку с главной целью: разорвать ЕС и Украину и заставить ЕС испугаться настолько, чтобы согласиться на все условия по обмену своей безопасности на сдачу Украины и, как минимум, частичной отмене санкций. Наша главная дипломатическая задача — не допустить именно этого сценария.
7. На этом фоне стоит обратить внимание на социологическое исследование, которое провел аналитический центр Деловая Столица об отношении украинцев к продолжительности войны и к возможным мирным переговорам. Я бы хотел выделить несколько важных аспектов:
- Коррупция, уже традиционно, большая проблема, чем война. И это главный вызов для всего политикума, который живет в логике выборов, которых не будет. А народ требует быстрых антикоррупционных решений, которые априори невозможны. Поэтому эта тема будет главным триггером всей политической жизни Украины со всеми вытекающими последствиями.
- Общество без розовых очков относительно войны. Ожиданий скорого окончания боевых действий нет. Частично — это реализм, частично — все уже встроились в войну тем или иным образом. Забегая очень сильно вперед, стоит обратить внимание на то, что выход из войны будет стрессом, который, в принципе, не просчитывают политтехнологи
- Раскол по переговорам (39 против 30) и неверие в результативные переговоры (54%) — это плохая ситуация, которая будет порождать очень серьезную турбулентность в обществе. Это один из главных проблемных моментов для нашего общества, как на горизонтальном, так и на вертикальном уровнях. При таких условиях, слишком велик соблазн впасть в популизм и попытаться максимально воинственно расширить (застабилизировать) свой электоральный пузырь.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.