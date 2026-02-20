Неправильное направление, неопытные бойцы и никакой корректировки: что Залужный мог изменить летом 2023 года и почему не изменил

Итак, почему тезис господина Залужного о "недостаточных ресурсах, выделенных Зеленским и другой политической властью на контрнаступление на Запорожье-2023", как причину его провала — булшит, идеально с военной точки зрения написал Богдан Кротевич.

Мне осталось добавить немного.

Я знала практически обо всем из описанного еще с 2023, но от него гораздо ценнее, он прямой участник и очевидец. Нас же — военкоров — первые месяцы контрнаступления на Запорожье туда не подпускали и на 20 км, якобы по решению руководителя направления генерала Тарнавского.

В принципе, это уже теперь я знаю, что если куда-то на фронте больше месяца не пускают журналистов, то с наибольшей вероятностью там делается какая-то абсолютно х...ня.

Відео дня

Если коротко — основные причины провала, по мнению "Тавра", (как и абсолютного большинства командиров "на земле", с которыми я говорила еще тогда на тему).

Неправильно выбранное направление основного удара

(Линия Суровикина, там противник нас поджидал).

Но многокилометровые минные поля, как вы можете помнить из одного из предыдущих заявлений тогдашнего Главкома, на Запорожье "обнаружились". Хотя Суровикин публично докладывал об оборонительных укреплениях, построенных там.

А бригады ТРО, которые стояли там в обороне, после нашего прорыва на Херсонщине вживую видели, как РФ заливала там бетонные доты.

Наступать послали неопытные и плохо подготовленные бригады, которыми, к тому же, некачественно управляли командиры на местах.

"Тавр" приводит эпизод, как одна из бригад "штурмовала" нашу линию обороны, а именно "Азовцев", думая, что это противник. Он не приводит, но, по моей инфо, речь идет о 33-й бригаде. Здесь привет генералу Зубаничу, который был ответственен за действия там.

В качестве исключения "Тавр" приводит 47-ю бригаду. Действительно, большой кровью, но бригаде удалось вклиниться в порядки противника на 10 км — за Работино на ключевую высоту.

Но! Потери были не только из-за преодоления минных полей, но и потому, что 33-я бригада слева в этот момент штурмовала "Азовцев" и не прорвала линию обороны, поэтому по обоим флангам у Магуры был враг.

Важно

Залужный против Зеленского: зачем генерал рассказал о спорах с Банковой

И тут вылезает еще одна причина провала:

отсутствие корректировки плана в связи с невозможностью выполнить первоочередной.

Этого никто не сделал.

От себя добавлю также, что план был известен врагу и об этом генералы знали за неделю. Но не остановило их и это.

Из тезиса в статье также понятно, что господин Железный генерал жалуется, что еще частичку бригад послали наступать на "Востоке", и как раз этого ресурса не хватило на "Юге".

Так вот. Наступление на "Востоке" я видела. Оно в итоге, хоть и с меньшими в разы ресурсами, но оказалось несколько успешнее. Там комбриги оф..гев..ли от того, что не их сделали основной ударной силой. Потому что в Донецкой области были бригады способные и опытные, а в Запорожье — новички.

Все, с кем я в моменте работала в Донецкой области, до последнего думали, что распиаренное наступление на Юг — это обман врага. Но, к сожалению, они очень переоценили наших генералов.

Если Залужному не хватало ресурсов, он должен был напрямую доложить об этом Верховному Главкому и отказаться выполнять задачу в том виде, в котором она выполнялась.

Он этого не сделал.

Как этого и не делает сейчас Сырский.

Ни один, ни другой Главком не способны говорить обоснованное "нет" гражданскому Верховному, если вдруг он предлагает или требует что-то нелогичное, или такое, что ведет к снижению боеспособности армии.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно