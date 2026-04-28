Следующий после Трампа: как Марко Рубио становится фаворитом будущих выборов президента США

По имеющимся данным, президент Трамп любит опрашивать своих помощников о том, кто должен стать его преемником: Джей Ди Вэнс или Марко Рубио. Если бы Трамп задал тот же вопрос своим избирателям, он получил бы по крайней мере, судя по моему недавнему опыту, довольно однозначный ответ.

Я провожу еженедельные фокус-группы, и модераторы регулярно спрашивают избирателей Трампа, кого бы они хотели видеть преемником главы партии в 2028 году и в последующие годы. В ответ мы всё чаще слышим о странном новом уважении к Рубио. Хотя Вэнс может показаться более естественным наследником движения MAGA, многие избиратели Трампа видят в Рубио стабилизирующую силу, которая производит гораздо лучшее впечатление, чем многие его коллеги в администрации, включая вице-президента.

"Марко Рубио, на мой взгляд, просто потрясающий парень", — сказал Кен, избиратель из Джорджии, голосовавший за Байдена в 2020 году и за Трампа в 2024-м. "Если и остался кто-то, кого мы видим по телевизору или на канале C-SPAN, кто действительно искренен, — это Марко Рубио", — сказал он. Кен назвал Рубио "семейным человеком и при этом принципиальным политиком" и добавил: "Он также выступает за то, чтобы ставить Америку на первое место, с чем я согласен".

В ходе недавнего опроса группы еврейских избирателей-республиканцев Борис из Техаса назвал Рубио "настоящим государственным деятелем, на мой взгляд". Стив из Флориды сказал: "Марко Рубио, мой бывший сенатор, отлично справляется с обязанностями госсекретаря. Он станет и отличным президентом". А Андреа из Джорджии отметила: "Марко Рубио просто на высоте в сфере международной политики".

Я не ожидала такого, учитывая то, что на протяжении многих лет я прислушивалась к республиканским избирателям, которые, как правило, с отвращением относятся к политикам дотрамповской эпохи. Рубио был главной движущей силой в Республиканской партии, стоящей за последней серьезной попыткой провести комплексную иммиграционную реформу в 2013 году. Он выступал в качестве олицетворения новой волны умеренного, оптимистичного консерватизма, который должен был унаследовать партию после поражения Митта Ромни в 2012 году. Он был стойким защитником НАТО и роли Америки как силы, обеспечивающей глобальную стабильность. Его предвыборный лозунг 2016 года звучал так: "Новый американский век". (Признаюсь, он был моим фаворитом на протяжении большей части республиканских праймериз в том году.)

Все это вызывает отторжение у сегодняшней республиканской электоральной базы, и любой, кто следил за американской политикой последнего десятилетия, мог бы предположить, что политические амбиции Рубио были обречены на провал с самого начала. Вэнс, который последние несколько лет занимался тем, что переосмысливал себя как изоляциониста и националиста, проповедующего лозунг "Америка прежде всего", кажется более созвучным нынешнему облику Республиканской партии. Но это не то, что я слышу в группах.

Первая мысль, которая приходит в голову поклонникам Рубио, звучит примерно так: раз у него столько разных должностей, значит, он, должно быть, компетентен. В настоящее время Рубио занимает посты государственного секретаря и советника по национальной безопасности, а до недавнего времени он исполнял обязанности администратора Агентства США по международному развитию (USAID) и архивариуса США. Избиратели видят мемы, в которых Рубио вышучивают за столь смехотворное количество важных титулов, но думают, что он, должно быть, делает что-то правильно.

"Сейчас он выполняет сразу несколько функций", — сказал Дэйв, дважды голосовавший за Трампа житель Западной Вирджинии. "Я считаю, что он хорошо справляется со своими обязанностями. Мне кажется, он хорошо выступает". Он продолжил: "Я бы предпочел, чтобы он остался на одной из должностей в Госдепартаменте. А если Трамп назначит его новым аятоллой или кем-то в этом роде, то, возможно, он справится и с этим".

Еще одна причина, по которой избиратели, похоже, симпатизируют Рубио: они видят в нем "самого взрослого в компании". Это вполне понятно. Выглядеть умным и трезвомыслящим человеком относительно легко, когда тебя окружают такие личности, как Пит Хегсет, Каш Патель и Роберт Ф. Кеннеди-младший. Даже сам Трамп — с его бессвязной речью и несвязными бреднями — по сравнению с ним заставляет своих подчиненных казаться более заслуживающими доверия. Все это играет на руку Рубио.

"Марко Рубио, если посмотреть на всех, кто окружает Трампа, и особенно в том, что касается обороны и международной политики, — он кажется самым нормальным", — сказал Адам, житель Калифорнии, дважды голосовавший за Трампа.

"Он кажется более человечным, чем многие другие кандидаты", — сказала Латифа из Техаса, голосовавшая за Байдена в 2020 году и за Трампа в 2024-м.

Вэнс, напротив, подвергается все более резкой критике со стороны тех избирателей, которые за него голосовали. Они обратили внимание на то, что у вице-президента был неудачный месяц: он поссорился с папой, его освистали на мероприятии Turning Point USA, а также он участвовал в предвыборной кампании Виктора Орбана всего за несколько дней до его исторического поражения.

А ещё есть война в Иране. Во время предвыборной кампании Вэнс позиционировал себя как главного проповедника изоляционизма под лозунгом "Америка прежде всего". Но он изо всех сил старался избежать критики этого конфликта. Мало того, Трамп назначил его руководителем мирных переговоров, которые провалились менее чем за сутки, пока президент посещал бой UFC вместе с Рубио.

Неискренность для современных избирателей равносильна смертному приговору, и будущие перспективы Вэнса, похоже, тускнеют, поскольку американцы наблюдают, как он меняет свою позицию в режиме реального времени.

"Мне очень понравилась его биография. Я прочитал книгу "Элегия о деревенщине", и она мне понравилась", — сказал Эндрю, избиратель из Пенсильвании, голосовавший за Байдена в 2020 году и за Трампа в 2024 году. "Но с тех пор как он занялся политикой, у меня нет четкого представления о том, за что он лично выступает".

Адам, житель Калифорнии, дважды голосовавший за Трампа, рассказал нам 2 апреля, что Вэнс в период написания книги "Элегия о деревенщине" "казался интересной личностью". Но, по словам Адама, "я думаю, что колодец уже отравлен" Думаю, что он в некотором смысле продал свою душу и перенял ту же разъединяющую, пренебрежительную позицию, что и его босс, чтобы завоевать благосклонность и укрепить свое положение. Так что, к сожалению, он показал ту часть себя, от которой уже нет пути назад".

Рубио тоже пошел на компромисс со своими принципами и превратился в преданного последователя Трампа. Но в то время как Вэнс терпит неудачу, Рубио позиционирует себя как безжалостного исполнителя воли Трампа — в первую очередь благодаря своему участию в успешной операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле. Рубио также помогает то, что память избирателей не так уж и длинна. Многие молодые избиратели в наших группах не помнят Рубио из "докоронавирусных времен". Они видят только сегодняшнего Рубио и считают его стойким и непримиримым союзником Трампа.

Сэм из Миннесоты, представитель поколения Z, голосовавший за Трампа на выборах 2024 года, выразил общее настроение, которое я слышу среди этой группы: "Мне просто не очень нравится Вэнс. Мне кажется, он меняет свою позицию по вопросам. Если посмотреть, за что он выступал в 2018, 2019 или 2020 годах, и посмотреть, за что он выступает сейчас, то это очень, очень разные вещи". На вопрос, кого бы он хотел видеть кандидатом в 2028 году, Сэм ответил: "Я бы хотел, чтобы это был Марко Рубио".

То, что я слышу в этих группах, отражает мнения людей, которые в большинстве своём по-прежнему поддерживают Трампа. Ядро сторонников лозунга "Америка прежде всего" — поклонники Такера Карлсона, Кэндис Оуэнс и Ника Фуэнтеса — занимают совершенно иную позицию. Они открыто восстают против Трампа из-за войны с Ираном и ее экономических последствий и считают Рубио соучастником этих грехов.

Пока еще слишком рано говорить о том, станет ли Рубио очевидным преемником в Республиканской партии, но, возможно, именно он сумел извлечь из второго срока администрации Трампа наибольшую выгоду. Он удачно совмещал свои многочисленные высокие должности и представил себя партийным сторонникам как компетентного политика, которого считают, если не совсем честным и принципиальным, то по крайней мере менее разочаровывающим, чем Вэнс. И, судя по всему, он пользуется доверием Трампа — по крайней мере пока.

Прочитав всё это, можно поддаться искушению подумать, что в 2028 году Республиканской партии, возможно, предстоит перезагрузка — что, возможно, приход к власти Рубио вернёт партию к тому состоянию, в котором она находилась до прихода Трампа. Безусловно, многие защитники президента из лагеря "анти-антитрамповцев" хотели бы в это верить.

Они ошибаются. Партия не возвращается к Рубио; это Рубио изменился, чтобы соответствовать требованиям партии. Чтобы занять свою нынешнюю позицию, Рубио достаточно было предать свои принципы, отказаться от лидерской роли Америки в мире и выполнить авторитарные требования своего босса. И похоже, он даже надел обувь большего размера, чтобы угодить Трампу.

В 2016 году Рубио назвал Трампа "мошенником" и "диктатором из стран третьего мира", который разворачивает "крупнейшую аферу в истории американской политики". Он был прав. Он также заявил, что Трамп "никогда не сможет взять партию под свой контроль". Он ошибался.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

