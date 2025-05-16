Рубио вместо Трампа: как госсекретарь США стал главным кандидатом на пост президента

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Борьба кандидатов в цари США

Поскольку выяснилось, что Трамп на третий срок не пойдет, сразу же из пучины вынырнула предсказуемая история: а кто следующий? Ведь гонка начнется уже через два года.

Претенденты, которые сейчас на виду, получили возможность как проявить, так и сжечь себя. Что делает регату еще более захватывающей. Сейчас они соревнуются, кто принесет в дом больше вкусного.

По итогам 100 дней де-факто вторым человеком в государстве стал Марко Рубио. Он не только сконцентрировал формальные полномочия – его начали воспринимать как островок адекватности.

Ди Вэнс заработал стойкий имидж генератора скандалов. Плюс в истории с "Сигналом" выяснилось, что он не до конца лоялен Трампу. Но Ди Вэнс проявил способность таранить любой барьер, что делает его ценным активом для различных интересантов. Сейчас он демонстрирует гибкость. Недооценивать его не стоит.

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"Трудные шаги": Украине придется уступить часть территорий, — Рубио

Молва несет, что Ди Вэнс подстрекал Индию к обострению, а Рубио, наоборот — разрулил конфликт до момента, пока Трамп отправился на Ближний Восток. Также в активе Рубио — выстраивание мирного трека между Конго и Руандой. У нас эта история проходит незамеченной, но там масса параллелей (ресурсная сделка опять же). И Катар в качестве одного из посредников.

Еще один ситуативный победитель отрезка — министр финансов Скот Бессент. У него в активе ряд "сделок", которые обеспечивают для Трампа позитивный фон.

Уолтц выпал. Хегсет отбивается от скандалов, хотя очень добросовестно отрабатывает повестку Трампа.

Уиткофф оказался в двояком положении. Если по линии Келлога с Украиной прогресс есть, то с Россией уперлись в стену. С Израилем тоже неровно. Словесный позитив пока — только на иранском направлении. Хотя сам Уиткофф кандидатом в цари не будет (без Трампа он растворится), он мог бы кого-то усилить в будущей схватке. Но сейчас ему нужно что-то показать, чтобы сохранить позиции.

Это к тому, что в глобальной партии, где разыгрываются судьбы континентов, решения могут быть обусловлены личными интересами ряда персонажей.

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