Стендап по-украински: над чем сейчас шутил бы легендарный Ленни Брюс

60 лет назад умер Ленни Брюс — если вы смотрели великий фильм Боба Фосси, то в курсе, что Ленни было всего сорок, когда он умер от передозировки морфином. Любители сериалов могли узнать о нем благодаря "Удивительной миссис Мейзел", но похоже, что о Ленни Брюсе мало кто сейчас помнит. Как и о Бобе Фосси, что вдвойне обидно.

Если вкратце, Ленни Брюс был комиком, который изобрел стендап в его современном понимании. Он радикально изменил юмор и пожертвовал карьерой ради свободы самовыражения — и свободы слова.

Когда Ленни Брюс вышел на сцену и начал шутить на темы секса, патриотизма, церкви и сегрегации, американские комики острили большей частью про тещу. Как и у советских тарапунек со штепселями, эстрадный юмор был абсолютно бытовым. Но сейчас даже про тещу особо не пошутишь. Ведь это мизогиния, обесценивание и до кучи эйджизм, — в то время когда современная культура активно борется со стигматизацией старения, особенно женского.

Відео дня

И потом, мы живем во времена массового увлечения психотерапией, так что негоже транслировать идею, что брак — это неизбежная ловушка, а ненавидеть мать собственной жены — якобы в порядке вещей. Именно поэтому современные стендаперы шутят преимущественно над собой. Так безопаснее: никто не подаст на тебя в суд за оскорбление самого себя. И потом, кто может высечь комика больнее, чем он сам?

Но с другой стороны, безопасность убивает масштаб высказывания. Когда юмор и сатира направлены исключительно внутрь себя, они перестают быть инструментом социальной хирургии. Вместо того, чтобы тестировать на прочность лицемерие общества, стендап превратился в комфортный сеанс публичной психотерапии, с обаятельными комиками-невротиками. В итоге мы имеем феномен беззубой и лицемерной сатиры на манер фильмов Рубена Эстлунда.

Важно

Кристоферу Нолану — 56: в чем секрет абсолютного успеха режиссера

Сегодня появление такой фигуры, как Ленни Брюс, вряд ли возможно. Цензура никуда не делась, изменилась ее механика. Современного Ленни Брюса никто не стал бы арестовывать за непристойность, — его бы просто "отменили", моментально зачистив со всех платформ, аннулировав концерты и подвергнув социальному остракизму. Бороться с безликим алгоритмом сложнее, чем с конкретным судьей.

С другой стороны, во времена Ленни Брюса общество было более монолитным, а мораль казалась незыблемой. Но сегодня интернет жестко фрагментировал аудиторию, так что каждый фрик получил право быть услышанным. И если вы будете высмеивать современную науку в пользу любителей теории плоской земли, у вас всегда есть шансы стать легендой плоскоземельного юмора.

Но если допустить такое дикое предположение, что в современной Украине внезапно появился свой Ленни Брюс, над чем бы он шутил? Думаю, от него здорово бы досталось так называемому "экономическому фронту", когда тыловому гедонизму пытаются придать статус гражданского подвига. Другая мишень — это токсичная псевдопатриотичность радикальных диванных воинов. Другой вопрос, что на такую жесткую сатиру для начала нужно получить моральное право. Так что начинать следует с самого себя. Лучшим монологом в таком случае стала бы исповедь труса.

Новый Ленни Брюс должен честно, до физической тошноты препарировать свой собственный страх перед мобилизацией. Рассказать, как его бросает в липкий пот при виде патруля и признаться в собственном стыде, когда он рефлекторно отводит глаза, встречая на улице военных.

В свое время Ленни Брюс шокировал Америку откровенностью о сексе и наркотиках. Сегодня он шокировал бы зрителей признанием в собственной слабости в эпоху, когда от мужчин требуют быть незламными. В одном я уверен — в современной Украине даже Ленни Брюс не осмелился бы высмеивать политиков и шутить про коррупцию в ТЦК.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно